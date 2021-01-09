طبيب البوابة: نصائح هامة لتعزيز صحة مريض السكري

يحدث مرض السكري عندما يصبح البنكرياس غير قادر على إنتاج الأنسولين أو عندما لا تستجيب خلايا الجسم للأنسولين بعد الآن. والنتيجة هي ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم (السكر في الدم).

يمكن أن يؤدي ذلك إلى كثرة التبول، وعدم وضوح الرؤية، وزيادة الوزن، والعطش الشديد أو الجوع، والجروح والكدمات غير القابلة للشفاء، وتنميل اليدين والقدمين، والضعف الجنسي (عند الذكور).

يمكن للشكل الحاد من مرض السكري أن يؤثر سلبًا على نوعية حياتك. ومع ذلك ، ليس من الضروري أن تجعل الحياة اليومية صعبة أو مؤلمة. من خلال بعض التغييرات في نمط الحياة ، يمكنك إدارة هذا الاضطراب الأيضي بشكل فعال والعيش حياة طبيعية.

زيادة نشاطك البدني

نحن لا نقترح أن تحصل على عضوية في صالة الألعاب الرياضية على الفور. تعتبر التحسينات اليومية الصغيرة في نشاطك البدني بداية جيدة. المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل كل صباح ، وكنس الأرض وتنظيفها بالمكنسة الكهربائية ، والقيام بأعمال بسيطة في الحديقة ، وما شابه ذلك يمكن أن يحرق السعرات الحرارية ويساعد على خفض نسبة السكر في الدم.

تحكم في وزنك

متى كانت آخر مرة خطوت فيها على ميزان؟ طوال هذا الوقت ، قد تلوم زيادة وزنك على رغبتك في تناول الطعام وخياراتك الغذائية ، بينما تم ترك الجاني الحقيقي دون رادع. يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم إلى زيادة غير مبررة في الوزن ، لذا تجنب الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن. قد يعني هذا تقليل أحجام حصصك والتخلي عن المشروبات الغازية والشوكولاتة والوجبات الخفيفة بين الوجبات.

اتخذ خيارات غذائية صحية

اختياراتك الغذائية مهمة كثيرًا عندما تكون مصابًا بمرض السكري. لذلك ، سواء كنت تتناول الطعام في المنزل أو في المطعم ، ابذل جهدًا واعيًا لاختيار الأطعمة الصحية.

إليك بعض الأطعمة القوية التي ستمنحك الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة التي تحتاجها لإدارة المرض: التفاح والهليون والأفوكادو والفاصوليا والتوت البري والبروكلي والجزر والتوت البري والأسماك وبذور الكتان والثوم واللفت والبطيخ والمكسرات والشوفان والكينوا والتوت والجريب فروت الأحمر والبصل الأحمر والفلفل الأحمر والصويا والسبانخ والشاي والطماطم واللبن.

اشرب الماء أكثر

شرب الماء مهم للجميع ، لكنه أكثر أهمية لمرضى السكري. وذلك لأن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم يمكن أن يتراكم في مجرى الدم ويؤدي إلى زيادة السكر في الكلى. يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في منع هذه المضاعفات ، عن طريق تجديد الماء المفقود في معالجة الجلوكوز في الجسم ومساعدة الكلى على العمل بشكل طبيعي.

خذ الأنسولين

في حين أن هذا قد لا يكون ضروريًا في الحالات الخفيفة من مرض السكري ، إلا أن حقن الأنسولين ضرورية إذا لم يعد البنكرياس ينتج الأنسولين. استشر طبيبك لمعرفة نوع الأنسولين الأفضل لك.

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