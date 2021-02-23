طبيب البوابة: حقائق عن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

تعد فترة الحمل وقتاً حساساً لأي امرأة. الحفاظ على صحة الأم والجنين أمر بالغ الأهمية. وقد يؤدي عدم الاهتمام وعدم اتباع الإجراءات التي اقترحها الطبيب إلى مضاعفات خطيرة ...

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يعد تتبع نسبة السكر في الدم وضغط الدم أمرًا مهمًا جدًا لولادة صحية وطفل سليم. ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ليس شائعًا ولكن يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ، إذا لم يتم الاعتناء به.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل إلى انخفاض تدفق الدم إلى المشيمة مما يؤدي إلى بطء نمو الجنين والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة. ومن ثم ، فإن اتباع نمط حياة صحي واتباع نظام غذائي جيد وإجراء فحوصات منتظمة أمر حيوي أثناء الحمل. يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم موجودًا قبل بداية الحمل أو يمكن أن يحدث أثناء الحمل.

تشمل الأسباب المختلفة لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ما يلي:

البدانة

وجود تاريخ عائلي للإصابة بارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل

الحمل الأول

الحمل بعد سن 35 سنة

اطفال انابيب

داء السكري

التدخين واستهلاك الكحول

أمراض المناعة الذاتية

عدم النشاط البدني

أعراض ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

استفراغ و غثيان

الصداع والتعب

زيادة الوزن المفاجئة أو التورم

ألم في أعلى البطن

قلة إنتاج البول

ضيق في التنفس

زيادة نسبة البروتين في البول

هناك أنواع مختلفة من ارتفاع ضغط الدم التي تصيب المرأة أثناء الحمل. التعرف على الأعراض والتعامل معها في المراحل الأولية أمر مهم لكل من الأم والطفل. فيما يلي أربعة أنواع من ارتفاع ضغط الدم المرتبطة بالحمل:

ارتفاع ضغط الدم المزمن

ارتفاع ضغط الدم قبل بداية الحمل الذي يحدث قبل الحمل بـ 20 أسبوعًا هو ارتفاع ضغط الدم المزمن. يصعب اكتشاف هذا النوع حيث لا توجد أعراض مرئية خلال المراحل الأولى من الحمل.

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

قد تصاب بعض النساء بارتفاع ضغط الدم بعد 20 أسبوعًا من الحمل. النساء اللواتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم الحملي يصبن في نهاية المطاف بتسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم). لا يوجد بروتين زائد في البول أو علامات أخرى لتلف الأعضاء في هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم.

تسمم الحمل

يُطلق على ارتفاع ضغط الدم بعد 20 أسبوعًا من الحمل تسمم الحمل. يمكن أن يتلف الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد والدماغ. إذا لم يتم الاعتناء به ، فقد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة أخرى. في مثل هذه الحالات ، قد تحتاج الأم والجنين إلى وحدة العناية المركزة.

ارتفاع ضغط الدم المزمن مع تسمم الحمل المتراكب

يُقال إن النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم المزمن قبل الحمل قد تعرضن لتشنج الحمل. يصاب هؤلاء النساء بارتفاع ضغط الدم المتفاقم ، ووجود فائض من البروتين في البول ومضاعفات أخرى أثناء الحمل.

كيف يمكن أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الحمل؟

قلة تدفق الدم إلى المشيمة

عندما لا تحصل المشيمة على ما يكفي من الدم ، ينخفض ​​الإمداد بالأكسجين والمواد المغذية للطفل. يمكن أن يؤدي إلى الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة ومضاعفات أخرى.

انفصال المشيمة

انفصال المشيمة هو حالة طبية طارئة حيث تنفصل المشيمة عن الرحم قبل الأوان. نتيجة لذلك ، قد تكون هناك حاجة إلى الولادة المبكرة في بعض الحالات للتغلب على الظروف التي تهدد الحياة. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تأخر نمو الطفل.

أمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الأعضاء الأخرى:

تزيد مقدمات تسمم الحمل من فرص إصابتك بمشاكل في القلب والأوعية الدموية في المستقبل. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى تلف الأعضاء الأخرى، مما قد يهدد الحياة في بعض الحالات.

ما الذي يمكنك فعله لتقليل المخاطر؟

ابق نشيطا

يمكن أن يساعدك اتباع روتين اللياقة البدنية في الحفاظ على وزنك وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

اتباع نظام غذائي صحي

يساعد اتباع نظام غذائي مغذي الأم والطفل على البقاء بصحة جيدة.

قل لا للتدخين والكحول

يمكن أن يكون لكل من التدخين والكحول تأثير سلبي على حملك. لذلك قل لا للتدخين والشرب أثناء الحمل.

إدارة الإجهاد

يؤدي الحمل إلى تغيرات جسدية ونفسية يمكن أن تؤدي إلى إجهاد كثير من الأمهات. يمكن أن يساعد التأمل وتجربة أساليب الاسترخاء الأخرى في تقليل التوتر وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

زيارة الطبيب بانتظام

في كثير من الأحيان قد تشعر بلياقة كاملة وقد ترغب في تخطي الفحص الروتيني، وهذا ليس صحيحًا. يمكن أن تساعد الزيارات المنتظمة للطبيب في تحديد أي تغييرات غير متوقعة في الجسم. يجب مراقبة ضغط الدم وسكر الدم والوزن بانتظام.

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