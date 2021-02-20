طبيب البوابة: نصائح هامة لتجنب أعراض التهابات بالجيوب الأنفية

مع اقتراب فصل الربيع يعاني الأشخاص المصابون بحساسية الجيوب الأنفية من التهابات بالجيوب الأنفية مما يتسبب في الإصابة بالإزعاج وعدم القدرة على القيام بالمهام المختلفة نتيجة الشعور بالصداع والتعب خلال فترات اليوم المختلفة...

طبيب البوابة: ثلاثة مكونات لعلاج الجيوب الأنفية

تعالوا نتعرف على أهم النصائح لتجنب أعراض التهابات بالجيوب الأنفية:



الترطيب الكافِ

للتخفيف من التهابات الجيوب الأنفية عليكِ بتناول كميات كبيرة من المياه يوميًا للحصول على الترطيب الكافي والذي يعمل على الحماية من التهابات الجيوب الأنفية التي ترجع لجفافها.

التهوية

احرصي على أن تقومي بتهوية الغرفة التي تقيمين بها بشكل يومي للتخلص من الهواء الغير نقي، كذلك الأمر بالنسبة لمكان عملك احرصي على أن تختاري الغرفة التي تحظى بتهوية جيدة للحماية من حساسية الجيوب الأنفية.

مفارش السرير

احرصي على تغيير مفارش السرير بشكل مستمر وقومي بغسله جيدًا بالماء الساخن لتتمكني من قتل البكتريا والتخلص من الأتربة التي تتسبب في الإصابة بأعراض الجيوب الأنفية.

غسول الأنف

قومي باستخدام غسول الأنف الملحي الذي يحمي من تجمع المخاط بالأنف مما يعرض للالتهابات والحساسية المزعجة، فقيامك باستخدام غسول الأنف الملحي 5 مرات يوميًا يحميكِ من أخطار حساسية الجيوب الأنفية.

الحيوانات الأليفة

قد يتسبب تربية حيوانات أليفة بالمنزل في زيادة نسبة الإصابة بأعراض حساسية الجيوب الأنفية، لذلك احرصي على إبعاد الحيوانات الأليفة عن غرفتك لتحظى بصحة جيدة وخالية من التهابات الجيوب الأنفية المزعجة.

تجنب الكافيين

قومي بالابتعاد عن تناول المشوربات التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين حيث إنها تتسبب في التهابات الجيوب الأنفية بشكل كبير، لذلك ينصح الخبراء بضرورة تجنب تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية للحماية من أضرار الكافيين على الجيوب الأنفية.

التغذية

للتغذية دور مهم وأساسي في الحماية من أخطار الجيوب الأنفية، فتناول الوجبات التي تحتوي على قيم غذائية عالية وفيتامينات يساعد في التخفيف من أعراض التهابات الجيوب الأنفية، لذلك ينصح الخبرواء بضرورة تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين سي بشكل خاص للتعزيز من نشاط الجهاز المناعي وللحماية من أعراض التهابات الجيوب الأنفية والحلق.

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