طبيب البوابة: حقائق عن البلوغ وحجم القضيب ؟

البوابة - بالنسبة للأولاد الذكور، يعتبر موضوع نمو القضيب هاماً جداً ومثيراً للمشاعر المتضاربة. دعونا نتعرف على أهم الحقائق والخرافات التي تدور حول هذا الموضوع.

يبدأ نمو القضيب خلال فترة البلوغ ، عندما يبدئون في النضج الجنسي. يتراوح العمر النموذجي لبداية سن البلوغ بين 9 و 14 عامًا. هذا مجرد نطاق عمري عام ويمكن أن يحدث البلوغ قبل هذا النطاق بالنسبة لبعض الأشخاص. خلال فترة البلوغ، يبدأ نمو العضو الذكري عادةً عند متوسط عمر 12 عامًا عند الذكور. مرة أخرى ، هذا مجرد متوسط عمر ويمكن أن يختلف من شخص لآخر.

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متى يبدأ العضو الذكري بالنمو ومتى يتوقف ؟

ينمو القضيب بالطول أولاً ثم بالعرض. على غرار طول قامتنا، يحدث نمو العضو الذكري في طفرات وعادة ما يستمر حتى نهاية سن البلوغ. يدوم حوالي خمس سنوات وينتهي عادة بين سن 18 إلى 21 عامًا.

هل هناك حجم قياسي ؟

يختلف نمو القضيب وشكله وحجمه بشكل كبير. لا يوجد حجم قياسي أو مثالي. لذلك لا داعي للقلق بشأن الحجم ، إلا إذا كنت تعاني من مشاكل في الوظائف الحيوية مثل التبول أو الاتصال الجنسي، والتي يجب عليك استشارة طبيب المسالك البولية بشأنها.

الخصية

عادة ما يكون نمو الخصية هو أول علامة على سن البلوغ. يبدأ بالتغيرات في كيس الصفن. يغمق جلد كيس الصفن ويتضخم وينخفض. يصبح الجلد رقيقاً أيضًا وتظهر بصيلات الشعر.

هل يمكنك زيادة حجم القضيب؟

هناك تدخلات طبية وجراحية قد تزيد من حجم القضيب. ومع ذلك ، فإن معظم هذه المشاكل تأتي مع العديد من المخاطر والمضاعفات. لا توجد أدلة علمية كافية لتقديم إرشادات أو توصيات لمؤسسات طبية تقوم بهذا الاجراء، علاوة على ذلك ، لا توجد حبوب بدون وصفة طبية أو مكملات أو كريمات أو تمارين تستطيع بالفعل زيادة حجم القضيب بأمان. يمكن أن تكون مضاعفات هذه الإجراءات محفوفة بالمخاطر ولا ينبغي محاولة أي شيء بدون وصفة طبية مناسبة.

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