طبيب البوابة: ما علاقة صحة الأمعاء بالوزن والنفخة؟

البوابة - لا شك أن صحة الأمعاء موضوع مثير للجدل. كلنا سمعنا الحكمة التي تقول: "المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء"، ولكن كم شخص منا يطبق هذه الحكمة؟ غالبية الناس تشكو من أعراض شائعة مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال وآلام البطن. وبما أن كل هذه الأعراض ترتبط بالجهاز الهضمي فهي مؤشر على وجود مشكلة في بيت الداء وبالتحديد في الأمعاء.

تعالوا نتعرف على أعراض ومشاكل الجهاز الهضمي بشكل أوضح وطرق تحسين صحة الأمعاء للتخلص من هذه الأعراض المزعجة.

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أعراض ومؤشرات عدم صحة الأمعاء:

1. زيادة غير طبيعية في الوزن

زيادة الوزن غير الطبيعية التي تحدث دون أي حالة طبية أو تغييرات في نمط الحياة ، قد تكون ناجمة عن ميكروبيوم أمعائك. وفقًا لبحث نُشر في مجلة Frontiers in Immunology في أكتوبر 2020 ، يمكن لبعض بكتيريا الأمعاء أن تعزز الالتهاب ، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين ويؤثر بشكل غير مباشر على وزنك.

2. الرغبة الشديدة في تناول السكر

إذا كانت أمعائك غير صحية ، فقد تعاني من الرغبة الشديدة في تناول السكر. يمكن أن تظهر هذه من خلال اشتهاء الحلويات أو الخبز أو الفاكهة أو منتجات الألبان. يؤدي هذا أيضًا إلى حدوث حلقة مفرغة حيث يساهم استهلاك الكثير من السكر في نمو البكتيريا السيئة في الأمعاء. هذا يمكن أن يخلق بيئة التهابية في جسمك.

3. الكآبة والقلق والاكتئاب

هناك رابط قوي بين أمعائنا وعقولنا. في الواقع ، غالبًا ما يشار إلى القناة الهضمية باسم الدماغ الثاني. وفقًا لمراجعة نُشرت في مايو 2018 في Frontiers in Psychiatry ، تتواصل ميكروبات الأمعاء مع الجهاز العصبي ونظام الغدد الصماء والجهاز المناعي ، وبالتالي تؤثر على حالتك المزاجية وكيف تشعر.

لإصلاح ذلك ، تشير عدد قليل من الدراسات إلى أن مكملات البريبايوتكس قد تحسن الأعراض. علاوة على ذلك ، يمكن لنظام غذائي غني بالأطعمة النباتية الكاملة ، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ، أن يعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي ويحسن صحتك العقلية ومزاجك. وجدت مراجعة نُشرت في Advances in Nutrition في يوليو 2020 أن هذا النوع من النمط الغذائي يعزز التنوع الميكروبي في الأمعاء ويقلل من التهاب الأمعاء ، مما يفيد الصحة العقلية.

4. عدم تحمل الطعام

عدم تحمل الطعام يعني أنك تواجه صعوبة في هضم بعض الأطعمة أو مكونات الطعام. تشير الأبحاث إلى أن العديد من حالات عدم تحمل الطعام قد تنجم عن تغيرات في ميكروبيوم الأمعاء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض معدية معوية مثل الإسهال والتشنجات البطنية والانتفاخ والغازات.

لإصلاح ذلك ، ضع جدول للمأكولات اليومية ثم احذف المكون المسبب للمشاكل من نظامك الغذائي لعدة أسابيع مثلا الجبن، الحليب، البيض، الخبز الأبيض وهكذا. بمجرد زوال الأعراض ، يمكنك إعادة إدخال الطعام في نظامك الغذائي بكميات صغيرة. سيسمح هذا لبكتيريا الأمعاء بأن تصبح أكثر مهارة في تكسير هذا الطعام ، مما قد يساعد في زيادة قدرتك على التحمل.

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