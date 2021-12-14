طبيب البوابة: حلول لفشل عملية الأخصاب في المختبر يلجئ الأزواج الى عملية الإخصاب في المختبر (IVF) بعد تجربة جميع الطرق المجربة والمختبرة للحمل. حتى عندما لا تكون عملية التلقيح الاصطناعي ناجحة، فإن خيبة الأمل واضحة تمامًا. سواء كان هذا علاجك الأول أو الرابع للخصوبة ، فليس من السهل التعامل مع الانفعالات العاطفية. لكن النجاح والفشل جزء من الحياة ويحدث نفس الشيء في حالة عملية التلقيح الاصطناعي.

بعض الأزواج محظوظون بما يكفي للحمل في الفرصة الأولى ، بينما يتعين على الآخرين مواجهة فشل العلاج ، مما يؤدي إلى الغضب والإحباط واليأس والحزن. ولكن التلقيح الاصطناعي الفاشل ليس نهاية العالم. هناك عدة خيارات للحمل مرة أخرى بالإرشاد والعلاج الصحيحين.

طبيب البوابة: حلول لفشل عملية الأخصاب في المختبر

ما الذي يؤدي إلى فشل العلاج؟

قبل البحث عن خيارات أخرى للحمل بعد فشل العلاج ، من الضروري معرفة ما الذي يؤدي إلى فشل التلقيح الاصطناعي. يمكن أن يساعد الحصول على تفاصيل عنك وعن الظروف الصحية لشريكك والحمل في اتخاذ التدابير المناسبة.

في حالة نقل الأجنة ، يفشل التلقيح الاصطناعي بسبب فشل زرع الجنين. من الصعب معرفة ما إذا كان ذلك بسبب مشكلة في الأجنة أو مشكلة في الرحم. يعتقد معظم الخبراء أنه يرجع إلى الأجنة.

طبيب البوابة: حلول لفشل عملية الأخصاب في المختبر

فيما يلي بعض الأشياء الأخرى التي قد يناقشها طبيبك قبل البحث عن خيارات أخرى:

ما الخطأ الذي حدث: يمكن أن يساعد تحديد الخطأ الذي حدث في علاجك في اتخاذ الخطوات المناسبة وزيادة معدل النجاح.

ما هي احتمالات النجاح في المحاولة التالية: في بعض الأحيان تكون فرص الحمل في المحاولة الثانية عالية مثل الأولى بينما قد تنخفض في أحيان أخرى. لذلك ، من الضروري معرفة معدل النجاح قبل إنفاق الأموال.

أي مخاطر محتملة: قد يقوم طبيبك أيضًا بتقييم مخاطر الالتزام بنفس العلاج أو البحث عن خيارات أخرى للحمل بنجاح.

ما الذي يجب القيام به: قد يصف الطبيب بعض الاختبارات وقد يقترح بعض التغييرات في نمط الحياة من أجل حمل ناجح.

طبيب البوابة: حلول لفشل عملية الأخصاب في المختبر

ما هي الخيارات الأخرى لتصبح آباء؟

التعامل مع فشل علاج الخصوبة ليس بالأمر السهل. يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحتك العقلية والمالية. من الواضح أنك تشعر بالإحباط بعد فشل علاج أطفال الأنابيب ، ولكن هناك العديد من الطرق لتحقيق حلم الامومة/ الأبوة. بناءً على حالتك الصحية ، قد يقترح طبيبك طرق مختلفة.

محاولة أخرى للتلقيح الاصطناعي: في علاج أطفال الأنابيب ، قد يحتاج الشخص إلى أكثر من محاولة واحدة للحمل. عدد قليل من المحظوظين فقط ينجبون من أول مرة. قبل الذهاب إلى العلاج الثاني لأطفال الأنابيب ، قد يصف الطبيب بعض الاختبارات لك ولشريكك للبحث عن أي حالة قد تعيق علاج الخصوبة. قد يقترح أيضًا تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تزيد من فرص الحمل. إذا سارت الأمور على ما يرام ، فقد ينصحك بالذهاب إلى أطفال الأنابيب مرة أخرى.

المتبرع من طرف ثالث: إذا كان هناك أي مشكلة مع البويضة، فقد ينصحك الطبيب بالذهاب إلى طرف ثالث متبرع بالبويضات. يوصى به في الغالب للنساء اللاتي لديهن بويضات غير كافية أو مشوهة. في هذا الحالة يتم شراء البويضات من المتبرعين بعد الفحص. عادة ما تكون المتبرعات أقل من سن 30 عامًا ولديهن بويضات صحية.

تأجير الأرحام: لا تستطيع بعض النساء تخصيب الأجنة لسبب ما. هنا يصبح تأجير الأرحام هو الخيار الأخير. يمكن أن يكون بسبب فشل زرع الجنين أو الإجهاض المتكرر. لا ترتبط الأم التي تحمل الجنين مباشرة بالجنين. فهي مجرد حامل للجنين، تحمل الجنين لك ولشريكك لمدة تسعة أشهر.

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