طبيب البوابة: 6 أسباب لماذا يجب على النساء رفع الأثقال

غالبًا ما تنصح النساء بتمارين الكارديو - الركض على جهاز المشي أو الزومبا أو التمارين الرياضية الخفيفة. وتجنب رفع الأثقال أو تدريب القوة لأنها مخصص للرجال فقط...

والسبب في ذلك هو أن تمارين القوة ستمنح أجسادهم مظهرًا ذكوريًا ، مما يجعلها تبدو ضخمة مثل بعض الرجال.

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لكن هذه فكرة خاطئة. على العكس من ذلك ، فإن تدريب القوة مفيد للغاية للنساء. فهو لن يساعدهم فقط على إنقاص الوزن بشكل أسرع، وتحقيق صحة أفضل ، ولكن أيضًا على اكتساب القوة والثقة.

دعونا نتحقق من بعض الأسباب المقنعة للنساء للقيام بتمارين القوة:

يسهل فقدان الدهون بكفاءة

وجد الباحثون أن النساء لديهن حوالي 6 إلى 11 في المائة من الدهون في الجسم أكثر من الرجال. يساعد تضمين تمارين القوة في روتين التمرين على تطوير العضلات وحرق الدهون أيضًا. كما أنه يسرع من معدل الأيض ، مما يساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أسرع. والأهم من ذلك أن تمارين القوة تساعد على حرق السعرات الحرارية ليس فقط أثناء التمرين ولكن أيضًا أثناء راحة الجسم. السبب - تحتاج العضلات إلى مزيد من الطاقة للاستمرار وكذلك الإصلاح بعد تمارين القوة. لذلك ، فإن تدريب القوة هو وسيلة فعالة لتحقيق فقدان الدهون.

يعزز صحة العظام

هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن تمارين القوة للنساء تساعد في زيادة كثافة العظام مع مرور الوقت ، وتقوية العظام. ونتيجة لذلك ، تقل فرص إصابة النساء بهشاشة العظام المرتبطة بالعمر بشكل كبير. علاوة على ذلك ، يمكن لعظام أقوى وكتلة عضلية متزايدة أن تساعد في تحقيق مرونة وتوازن أفضل.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري

وفقًا لدراسة أجراها المعهد الوطني للشيخوخة (NIA) وكلية الطب بجامعة هارفارد ، فإن النساء اللواتي يبلغن 62.6 عامًا في المتوسط ​​، واللائي مارسن أي نوع من تدريبات القوة المنتظمة ، حققن انخفاضًا بنسبة 30 في المائة في الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري (T2D). بالإضافة إلى ذلك ، انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17 في المائة. يعتقد الخبراء أن تمارين القوة تلعب دورًا مهمًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. ويرجع ذلك إلى تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم وضغط الدم وانخفاض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

يقلل من التوتر والقلق

يتطلب تدريب القوة التركيز . أنها فعالة في الحد من التوتر والقلق. يفرز الجسم الإندورفين أثناء التمرين ، مما يحسن مزاجنا. هذا يساعد على صرف عقلك عن كل التوتر والمشاكل الأخرى. تدريبات المقاومة بكثافة منخفضة إلى متوسطة (أقل من 70٪ 1 تكرار كحد أقصى) ينتج عنها انخفاض موثوق وقوي في القلق والتوتر ، وفقًا للبحث. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحصول على جسم لائق يمكن أن يصنع العجائب لثقتنا.

جودة نوم أفضل

بعد التمرين ، يحتاج جسمنا إلى الراحة لتجديد قوته. لذلك ، إذا كان المرء يعاني من صعوبة في النوم أو يريد تحسين نوعية النوم ، فيجب على المرء أن يعطي تدريبات القوة. يمكن أن يساعد التمرين الشاق على تهدئة الجسم ليتمكن من النوم العميق ، وهو أمر ضروري لتجديد شباب الجسم.

يعزز القوة

يعتبر تدريب الوزن من أفضل الطرق لتحسين القوة في مناطق مثل القلب والساقين وأسفل الظهر والجزء العلوي من الجسم. وهذا بدوره يعزز قدرة المرأة على أداء الأنشطة اليومية في العمل والمنزل بسهولة.

لذلك لم يفت الأوان أبدًا لبدء تدريب القوة. في المرة القادمة ، سواء كنت تتمرن في صالة الألعاب الرياضية أو في المنزل ، لا تترددي في رفع تلك الأوزان والحصول على اللياقة البدنية. تأكدي من التركيز على الشكل والأسلوب المناسبين لتجنب الإصابات.

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