طبيب البوابة: خطر الإصابة بفيروس جدري القرود على الأطفال من بين العديد من المخاوف الرئيسية التي تبرز عندما يتم اكتشاف فيروس جديد، هو مدى شدته على الأطفال. وهناك عدد من الأسباب التي تجعل القلق أكثر للأطفال. أولاً ، الأطفال أنفسهم غير متيقظين بشأن صحتهم ، فهم بحاجة إلى شخص يعتني بهم. يقع العبء على الوالدين لتحديد الأعراض وعلاجها. السبب الآخر هو نظام التعليم القائم على الفصول الدراسية والذي يجعل من الصعب على الأطفال التعامل مع التعليم عبر الإنترنت. لقد أصاب الوباء بشدة نظام التعليم وكان لدى الأطفال الكثير ليلحقوا به بعد استئناف التدريس في الفصول الدراسية.

طبيب البوابة: خطر الإصابة بفيروس جدري القرود على الأطفال

خطر الإصابة بمرض جدري القردة عند الأطفال

جدري القرود ، الناجم عن فيروس جدري القرود ، هو مرض حيواني المصدر ومعدٍ للغاية بطبيعته. إن طبيعة انتقال الفيروس تجعل من المهم للغاية مراقبة أولئك المعرضين للخطر. كبار السن ، وأولئك الذين يعانون من نقص المناعة والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة. أما حول شدة الإصابة عند الأطفال ، تقول منظمة الصحة العالمية (WHO) ، "تحدث الحالات الشديدة بشكل أكثر شيوعًا بين الأطفال، والحالة الصحية للمريض وطبيعة المضاعفات. وتراوحت نسبة إماتة حالة جدري القرود تاريخيًا من 0 إلى 11% في عموم السكان وكانت أعلى بين الأطفال الصغار. وفي الآونة الأخيرة ، كانت نسبة الوفيات بين الحالات حوالي 3– 6% ".

طبيب البوابة: خطر الإصابة بفيروس جدري القرود على الأطفال

مضاعفات جدري القردة أكثر خطورة عند الأطفال

ليس فقط منظمة الصحة العالمية، فقد حذرت العديد من الوكالات الصحية من مضاعفات جدري القرود وشدته عند الأطفال. في الولايات المتحدة ، حيث اتخذت العدوى شكلاً أكبر ، يُصاب المزيد من الأطفال هذه الأيام.

وفقًا لتقرير نُشر في مجلة The Lancet Child and Adolescent Health بالمقارنة مع البالغين الأصحاء ، تكون المضاعفات أكثر شيوعًا عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة ، مع زيادة خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية ، والإنتان ، والتهاب القرنية، ومضاعفات الجهاز التنفسي بسبب خراج البلعوم. والالتهاب الرئوي أو التهاب الدماغ.

طبيب البوابة: خطر الإصابة بفيروس جدري القرود على الأطفال

ما هي أعراض الإصابة بجدري القرود؟

تشبه الأعراض الأولية لعدوى جدري القرود أعراض الأنفلونزا. الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه لها عند الأطفال هي: الحمى والصداع الشديد (تورم الغدد الليمفاوية وآلام الظهر وآلام العضلات والشعور بالخمول والطفح الجلدي.)

في غضون 1-3 أيام من الحمى ، يمكن رؤية الطفح الجلدي على المريض ، إذا كان من عدوى جدري القرود. يمكن رؤية الطفح الجلدي في الغشاء المخاطي للفم وكف اليد وباطن القدمين وكذلك على الأعضاء التناسلية.

يتطور الطفح الجلدي بالتتابع من لطاخات (آفات ذات قاعدة مسطحة) إلى حطاطات (آفات صلبة مرتفعة قليلاً) ، حويصلات (آفات مليئة بسائل صاف) ، بثور (آفات مليئة بسائل مصفر) ، وقشور تجف وتسقط. يختلف عدد الآفات من بضعة إلى عدة آلاف. في الحالات الشديدة ، يمكن أن تتجمع الآفات حتى تتلاشى أجزاء كبيرة من الجلد.

طبيب البوابة: خطر الإصابة بفيروس جدري القرود على الأطفال

كيف ينتقل جدري القرود؟

ينتقل جدري القرود عندما يلامس شخص ما طفح جلدي أو قشور أو سوائل جسدية لشخص آخر.

لا يتفق الخبراء حول الانتشار الجماعي لجدري القرود في المدارس.

وفقًا لخبير الصحة ، الدكتور دين سيدلينجر ، "جدري القرود ليس كوفيد-19. هذا الفيروس لا ينتشر بسهولة إلا إذا كان لديك اتصال طويل وقريب من الجلد مع شخص مصاب." وقال في احدى المجلات ، إن خطر انتشار جدري القرود في المدارس منخفض حيث يحتاج الفرد إلى الاتصال المباشر بالطفح الجلدي وسوائل الجسم من أجل الإصابة بالعدوى."

هناك سبب آخر قد يكون إجابة عن سبب عدم قدرة المدارس على أن تكون أرضًا خصبة لهذا الفيروس هو مقدار النظافة التي تتبعها المدارس منذ إعادة فتحها بعد إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19.

وفقًا للتقارير ، كانت معظم حالات جدري القرود المبلغ عنها في الولايات المتحدة من رجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين.

طبيب البوابة: خطر الإصابة بفيروس جدري القرود على الأطفال

كيف تحمي طفلك من جدري القرود؟

من أجل الحفاظ على طفلك في مأمن من عدوى جدري القرود ، اعتني بالأماكن التي يذهب إليها الطفل بشكل متكرر.

لا تترك المكان الذي يمكن الوصول إليه بشكل عام غير صحي. إذا كان هناك مريض بجدري القرود في الحي أو حتى في المنزل ، فعلم طفلك أن يحافظ على مسافة جسدية وأن يغطي فمه وأنفه. علم طفلك أن يطهر يديه بانتظام حتى يتم تقليل خطر الإصابة بالفيروس عن طريق الفم.

طبيب البوابة: خطر الإصابة بفيروس جدري القرود على الأطفال

يمكن أن تكون بروتوكولات كوفيد-19 مفيدة لإبعاد جدري القرود

في حين أن هذا قد يبدو محيرًا ، إلا أن ممارسات النظافة يمكن في الواقع أن تبقي كل أنواع العدوى بعيدًا.

في هذين العامين من الوباء ، كل ما كنا نفعله هو الحفاظ على نظافة أنفسنا، والحفاظ على نظافة أيدينا ، وتجنب لمس الأسطح المكشوفة ، وتجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة ، والبقاء في الداخل كلما أمكن ذلك، والحفاظ على الأشخاص المعرضين للخطر آمنين ومحميون.

يمكن لهذه الإجراءات أن تبقيك أنت وأفراد أسرتك في مأمن من جدري القرود أيضًا.

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طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من جدري القرود؟