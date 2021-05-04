طبيب البوابة: خطوات هامة إذا كانت نتيجة اختبار طفلك إيجابية لـكوفيد-19؟

على عكس الموجة الأولى من كوفيد-19 يبدو أن فيروس كورونا المستجد المتحور الجديد يؤثر على المزيد من الأطفال هذه المرة...

تم الإبلاغ عن عدد كبير من الحالات الإيجابية لـ كوفيد-19 في الأعمار التي تزيد عن 10 سنوات وما بين 1-8 سنوات في الموجة الثانية. على الرغم من أن معظم الأطفال يعانون من أعراض خفيفة أو يعانون من أعراض شديدة الانتشار، إلا أنها يمكن أن تؤدي بسهولة إلى مرض خطير. من الصعب على الوالدين رعاية الطفل المريض والبحث عن صحتهما خلال فترة الاختبار هذه. من الصعب عزلهم ، خاصةً عندما يكون الطفل أقل من 10 سنوات وجعله يتبع معايير كوفيد-19 لمنع انتشار المرض للآخرين. إذا كنت تعاني من نفس المشكلة ، فقد حاولنا هنا الإجابة على بعض الأسئلة البسيطة حول كيفية الاعتناء بطفلك إذا كان مصابًا بفيروس كوفيد-19.

لماذا تؤثر الموجة الجديدة على المزيد من الأطفال؟

يميل النوع الجديد من الفيروس التاجي إلى إصابة الأطفال بدرجة أكبر مقارنةً بالسابق. يتلامس الأطفال في الغالب مع البالغين الذين يخرجون من البيت مما يعرضهم الى الإصابة بالعدوى. يميل الفيروس المتحور إلى الهروب من جهاز المناعة ويسبب عدوى في الجهاز التنفسي. وعلى الرغم من إصابة الأطفال حتى في الموجة الأولى من فيروس كورونا ، إلا انهم كانوا في الغالب بدون أعراض. هذه المرة يعاني معظم الأطفال من متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال ويظهرون أعراضًا خفيفة.

الأعراض الشائعة لـكوفيد-19 عند الأطفال

تمامًا مثل البالغين ، لا تقتصر أعراض فيروس كورونا على الجهاز التنفسي العلوي فقط. يعاني معظم الأطفال من أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة وضيق التنفس والسعال وفقدان الرائحة والتهاب الحلق والتعب وآلام العضلات وعلامات الالتهاب المخاطي الجلدي. بالإضافة الى أعراض الجهاز الهضمي، مثل القيء ، فقدان الشهية والإسهال.

ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها عندما تكون نتائج اختبار طفلك إيجابية؟

بمجرد ظهور أعراض كورونا عند الأطفال ، من المهم عزلهم لمدة 14 يومًا. قم بإجراء الفحص فوراً واستمر في مراقبة مستوى تشبع الأكسجين لديهم. إذا كان التشبع 94 في المائة ، قدم رعاية داعمة وترطيبًا مناسبًا وتغذية مناسبة وباراسيتامول. استشر أطبائك واتبع النصائح. إذا تدهورت الحالة ، خذهم إلى المستشفى على الفور.

ما هي المدة التي يحتاجها الأطفال للعزل؟

في معظم الحالات ، يتحسن الأطفال في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام بعد ظهور الأعراض الأولى لكوفيد-19. في حالات نادرة ، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول من ذلك بسبب الظروف الموجودة مسبقًا. إذا كانت نتيجة اختبار طفلك إيجابية ، يمكنك التوقف عن الحجر الصحي بالمنزل بعد استيفاء الشروط الثلاثة التالية:

- 10 أيام منذ ظهور الأعراض لأول مرة.

- 24 ساعة بدون حمى وبدون أدوية خافضة للحرارة.

- تتحسن الأعراض الأخرى لكوفيد-19.

متى سيكون لقاح كوفيد-19 متاحًا للأطفال؟

في الوقت الحالي ، لا يوجد لقاح متاح للأطفال دون سن 18 عامًا. ومع ذلك ، تقوم شركات الأدوية العملاقة في جميع أنحاء العالم بإجراء اختبارات لفحص سلامة وفعالية اللقاحات بين الأطفال.

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