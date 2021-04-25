طبيب البوابة: أعراض ومؤشرات طفرة فيروس كورونا عند الأطفال

أدت الموجة الثانية من فيروس كورونا إلى ارتفاع مفاجئ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. هذه المرة ، لا يؤدي النوع الجديد للفيروس إلى مضاعفات خطيرة لدى البالغين فحسب، بل يبدو أنه يمثل خطورة مماثلة على الأطفال. وفقًا للخبراء، يمكن لسلالة الطفرة الجديدة من فيروس كورونا أن تصيب الأطفال بسهولة...

يقال إن النوع الجديد للفيروس ينتشر بسرعة بين الأطفال من 8 أشهر إلى 14 عامًا. وعلى عكس البالغين ، يكون لدى الأطفال مخاطر أقل للتعرض وحتى خطر الإصابة بالأمراض المصاحبة أقل. لكن من الضروري إيلاء اهتمام وثيق للأطفال والبحث عن الأعراض الشائعة لكوفيد-19 التي يمكن عدم تمييزها بسهولة.



الأعراض الشائعة للعدوى

وفقًا لتقرير نشرته Harvard Health ، يمكن أن يعاني الأطفال من أعراض قد تكون مختلفة تمامًا عن البالغين. قد يكون البعض بدون أعراض ، بينما قد تظهر أعراض أقل على البعض الآخر. تشمل الأعراض التقليدية لفيروس كورونا الحمى والصداع والسعال والبرد.

قد يعاني الأطفال من حمى مستمرة تتراوح من 103 إلى 104 درجة مئوية. إذا استمرت الحمى لمدة 4-5 أيام ، فلا ينبغي الاستخفاف بها ويجب على الوالدين البدء في مراقبة مستوى ضغط الدم لديهم. تتبع مستوى الأكسجين بمساعدة مقياس التأكسج النبضي واستشر الطبيب إذا انخفض بشكل كبير.

أعراض أخرى غير شائعة

بصرف النظر عن العلامات المعتادة ، قد يظهر على الأطفال أحيانًا علامات مختلفة عن تلك الخاصة بالبالغين. قد تظهر هذه العلامات في حدها الأدنى ، لكنها في الوقت الحالي تتطلب الاهتمام والتشخيص في الحال. يمكن أن يؤثر البرد الشديد والمطول على رئتي الأطفال ويمكن أن تكون الحالات الشديدة علامة على الالتهاب الرئوي. ومع ذلك ، حتى انسداد الأنف يمكن أن يشير أيضًا إلى وجود فيروس في الجسم عندما يتعلق الأمر بالأطفال. الشفاه الحمراء أو المتشققة أو المزرقة على الوجه والشفتين والتهيج والأرق وفقدان الشهية هي بعض الأعراض الأخرى لكوفيد عند الأطفال.

هل الأطفال قادرون على نقل الفيروس للآخرين؟

يعاني معظم الأطفال من أعراض خفيفة بعد الإصابة بالفيروس. لذلك ، لم يتضح بعد ما إذا كان بإمكانهم نقل الفيروس للآخرين. من الممكن أن يكونوا قادرين على نقل العدوى للآخرين ، ومن الممكن أيضًا أن يتحكم نظام المناعة القوي لديهم في الفيروس من انتشاره للآخرين. لا شيء يمكن أن يقال على وجه اليقين. هناك حاجة إلى مزيد من البحث في المنطقة قبل الوصول إلى أي استنتاج.

كيف تحمي أطفالك من العدوى؟

من المهم اتخاذ الخطوات اللازمة مسبقًا لمنع العدوى عند الأطفال. على الرغم من أنه يجب أن يكون من الصعب جعل الأطفال يتبعون معايير كوفيد-19، إلا أن هناك الآن الخيارات المتاحة الوحيدة للحفاظ على سلامتهم. اتخذ الخطوات المناسبة لحماية أطفالك من العدوى الشديدة.

- تأكد من اتباعهم لمعايير كوفيد-19 الأساسية مثل الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة واتباع عادات النظافة الصحية.

- نظرًا لعدم توفر لقاحات كوفيد بعد ، تأكد من حصولهم على لقاح الأنفلونزا الموسمية.

- تأكد من أن نظامهم الغذائي يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية المعززة للمناعة مثل فيتامين ب المركب وفيتامين ج وفيتامين د والكالسيوم والزنك.

- اجعلهم يشربون الكثير من الماء ويعيشوا حياة صحية.

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