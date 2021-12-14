طبيب البوابة: خيارات تحديد النسل الأكثر شيوعاً يمكن أن يكون للحمل غير المخطط له العديد من النتائج السلبية إذا لم تكن أنت وشريكك تخططان لبدأ عائلة الآن. يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار المالي ، وتوتر العلاقة وقد يؤثر حتى على صحة الأمهات العقلية والجسدية. دائمًا ما يكون خطر الحمل غير المخطط له منتشرًا عند ممارسة الجنس دون وقاية كافية.

إلى جانب ذلك ، هناك أيضًا خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً (STD). لذا ، ننصحك باتخاذ الإجراءات الاحترازية مسبقًا إذا كنتِ لا تخططين لإنجاب طفل في المستقبل القريب.

طبيب البوابة: خيارات تحديد النسل الأكثر شيوعاً

ما هي إجراءات تحديد النسل؟

تدابير تحديد النسل هي طرق يمكن للرجال والنساء من خلالها منع الحمل غير المرغوب فيه. قد تشمل بعض الطرق أو الأدوية أو الأجهزة المستخدمة لمنع الحمل. هناك طرق عديدة لتحديد النسل ، بعضها للرجال والبعض الآخر للنساء. كلها فعالة ، ولكن اختيار أي منها يعتمد كليًا على حاجتك وراحتك. يمكن أن يساعد التعرف على تدابير تحديد النسل هذه في اتخاذ قرارات واعية لتجنب الحمل غير المقصود.

طبيب البوابة: خيارات تحديد النسل الأكثر شيوعاً

فيما يلي بعض أهم الأشياء التي يجب أن تعرفها

1. الواقي الداخلي أو الواقي الأنثوي

الواقي الذكري الداخلي ، المعروف أيضًا باسم الواقي الأنثوي ، عبارة عن أكياس ناعمة وخالية من مادة اللاتكس وخالية من الهرمونات يتم ارتداؤها داخل المهبل لمنع دخول السائل المنوي إلى الرحم. تعتبر الواقيات الأنثوية فعالة بنسبة 95 في المائة وتحمي من الحمل والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. تذكر أن كمية صغيرة من السائل المنوي يمكن أن تخرج من القضيب حتى قبل أن يقذف الرجل بالكامل. لذلك يجب وضع الواقي داخل المهبل قبل ممارسة الجنس. تحققي من تاريخ انتهاء الصلاحية أو وجود تمزق في الواقي قبل إدخاله.

2. الواقي الخارجي أو الواقي الذكري (كوندوم)

الواقي الذكري الخارجي هو مانع الحمل للرجال. عادة ما يكون مصنوعاً من مادة اللاتكس ويجب تجنبه من قبل الرجال الذين لديهم حساسية من مادة اللاتكس. هذا النوع من الواقي الذكري يشبه الحقيبة التي تمر فوق القضيب المنتصب لمنع أي سائل من الدخول إلى مهبل المرأة مما قد يؤدي إلى الحمل غير المحمي أو الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. الواقي الخارجي فعال بنسبة 98 في المائة ، ويجب التخلص منه بعد استخدام واحد.

3. حجاب السيليكون

هو حجاب مستدير لتحديد النسل مصنوع من السيليكون وقابل لإعادة الاستخدام. يوضع بداخله مبيد النطاف مسبقًا ويتم إدخالها في المهبل لمنع الحيوانات المنوية من دخول الرحم. وهي فعالة بنسبة 96 في المائة ويجب أن يتم تركيبها من قبل طبيب. إنه غير فعال في منع الحماية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ولا يمكن استخدامه أثناء فترة الحيض لأنه ينطوي على خطر الإصابة بمتلازمة الصدمة التسممية.

4. (اللولب الرحمي )جهاز يوضع داخل الرحم

اللولب الرحمي (IUD) هو جهاز صغير على شكل حرف T مصنوع من البلاستيك والنحاس يتم إدخاله في رحم المرأة (الرحم) بواسطة طبيب أو ممرضة. يتم تثبيته بخيط من النايلون يمر عبر عنق الرحم ويصل إلى الطرف العلوي من المهبل. يفرز الجهاز النحاس الذي يمنعك من الحمل لمدة 5 إلى 10 سنوات (حسب النوع). بعد هذه الفترة ، يجب استبدال الجهاز بآخر جديد. طريقة منع الحمل هذه فعالة بنسبة 99 في المائة في منع الحمل. ومع ذلك ، فإنه لا يحميك من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

5. الجراحة

الجراحة لمن يبحثون عن عقم دائم بسبب حالة صحية أو عدم الرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال في المستقبل، فيمكنهم النظر في هذا الخيار. يمكن لكل من الرجال والنساء الخضوع لهذه العملية الجراحية. في الرجال ، يتم قطع أو إزالة الأنابيب التي تحمل الحيوانات المنوية ، بينما في النساء يتم تقييد قناتي فالوب ، من حيث تمر البويضات. هذه الطريقة فعالة بنسبة 99 في المائة ، لكنها لا تمنع الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

6. حبوب منع الحمل عن طريق الفم

حبوب منع الحمل هي الطريقة الأكثر شيوعًا للسيطرة على الحمل في جميع أنحاء العالم. هذه أقراص صغيرة يتم تناولها مرة واحدة في اليوم. هي مزيج من الحبوب التي تحتوي على هرمون الاستروجين والبروجستين ومتوفرة في أنواع مختلفة. في الواقع تعمل بطريقتين، أولاً ، يمنع المبايض من إطلاق البويضات ، والثاني يمنع الحمل من الحدوث. يجب أخذها كل يوم في نفس الوقت. حبوب منع الحمل فعالة بنسبة 99 في المائة لكنها لا تحميك من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

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