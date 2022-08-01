طبيب البوابة: كل ما تحتاج إلى معرفته عن الأكزيما الأكزيما هي نوع من الأمراض الجلدية التي تصيب الرضع والأطفال في الغالب ولكنها شائعة أيضًا عند البالغين. غالبًا ما يشير الأطباء إليه على أنه التهاب الجلد التأتبي والذي يصادف أنه أكثر أشكال الأكزيما شيوعًا. في هذا المرض ، عادة ما تكون أعراض الجلد المتقشر والحكة والجافة خفيفة على الرغم من أنها يمكن أن تصبح مزعجة مع مرور الوقت. من ناحية أخرى ، تعد التهابات الجلد في الرياح الموسمية شائعة. تصبح بشرتنا أكثر عرضة للحساسية والطفح الجلدي عندما يرتفع مستوى الرطوبة في الغلاف الجوي.

من الأهمية بمكان الالتزام بروتين العناية بالبشرة المناسب خلال موسم الأمطار لأن زيادة إطلاق الزيت تسبب تهيجًا. يمكن أن تبدو الالتهابات الجلدية أكثر خطورة من الإكزيما مما يجعل من الصعب فك رموز الأعراض. يمكن أن تنتشر عدوى الجلد أيضًا لدى الأشخاص المصابين بالإكزيما حيث يمكن للفيروسات والبكتيريا والجراثيم الأخرى أن تدخل الجسم من خلال الجلد المتشقق والنزيف.

طبيب البوابة: كل ما تحتاج إلى معرفته عن الأكزيما

كيفية معرفة ما إذا كانت أكزيما أم عدوى جلدية موسمية

إن أهم خطوة لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من الإكزيما أو التهاب الجلد هي التحقق من وجود أي علامات للعدوى. وعادة ما تكون الأكزيما حمراء اللون ومثيرة للحكة ومتقشرة. ومع ذلك ، عندما تتوهج الإكزيما ، قد يبدو جلد الشخص نازًا أو قشريًا بسبب الالتهاب.

تحدث الالتهابات الجلدية أثناء الرياح الموسمية بسبب البكتيريا التي تظهر عادة حمراء ومنتفخة وساخنة مع طفح جلدي رقيق مصحوب بصديد. بينما ، من ناحية أخرى ، تؤدي عدوى الجلد الفيروسية إلى ظهور بثور أو كدمات حمراء يمكن أن تكون مؤلمة و / أو حكة. علاوة على ذلك ، تميل الالتهابات الجلدية الفطرية عادة إلى أن تكون حمراء ومتقشرة مع طفح جلدي مصحوب بالحكة أحيانًا مصحوبًا ببثور تحدث غالبًا خلال موسم الرياح الموسمية. بشكل عام ، يمكن القول أنه إذا كان لدى الشخص قشور برتقالية أو صفراء اللو أو بثور مملوءة بالصديد أو خطوط منتفخة أو نتوءات حمراء منتشرة عبر الجلد ، فمن المحتمل جدًا أن يكون الشخص مصابًا بعدوى جلدية.

هناك طريقة أخرى لتأكيد ما إذا كان الطفل أو الشخص مصابًا بالأكزيما أو عدوى الجلد ، وهي التحقق من العلامات المنذرة مثل الحمى. عندما يكون الطفح الجلدي المنتشر مصحوبًا بالحمى ، فمن المحتمل جدًا أن تكون عدوى جلدية وتتطلب رعاية طبية فورية.

أيضًا ، على عكس الالتهابات الجلدية ، فإن للإكزيما روتينًا علاجيًا ثابتًا. إذا كان الطفح الجلدي يزداد سوءًا على الرغم من العلاج ، فقد يكون التهابًا جلديًا لأن علاج الإكزيما يؤدي إلى تفاقم التهابات الجلد.

طبيب البوابة: كل ما تحتاج إلى معرفته عن الأكزيما

أمراض الجلد الموسمية التي قد تظهر كأكزيما ولكنها ليست كذلك

هناك الكثير من الأمراض الجلدية خلال الرياح الموسمية التي يمكن أن تسبب أعراضًا مشابهة للإكزيما. إليك نظرة على بعض الشروط:

الجرب - هو مرض معد حيث تحفر الحشرات الصغيرة في الطبقة العليا من الجلد وتضع البيض. أعراض الجرب هي طفح جلدي يشبه البثور وحكة شديدة. ومع ذلك ، على عكس الأكزيما ، فإن الحكة الناتجة عن هذه الحالة تزداد سوءًا في الليل. قد يشهد المرء أيضًا بعض الخطوط البارزة الصغيرة التي تظهر بلون اللحم أو الرمادي والأبيض على أجزاء من الجلد حيث تحفر الحشرات .

الصدفية - الصدفية هي حالة طويلة الأمد تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ. تظهر كل من الأكزيما والصدفية أعراضًا متشابهة مثل الجلد الجاف المتشقق والحكة والبقع الحمراء المتقشرة. ولكن في حالة الأكزيما ، تكون البقع أرق وفي بعض الأحيان تخرج السوائل أيضًا من البقع .

خلايا النحل - يمكن أن تكون الكدمات الوردية أو الحمراء صغيرة أو كبيرة. قد تظهر بمفردها أو في مجموعات في حالة الإصابة بالشرى. في حين أن الحكة هي نفسها الإكزيما ، يمكن أن تختفي الطفح الجلدي في يوم واحد ثم تظهر مرة أخرى وتستمر في القيام بذلك لأيام أو أسابيع. أيضًا، عندما يكون الشخص مصابًا بالشرى ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تورم الجفون والشفتين والحلق .

السعفة - يمكن أن تأخذ هذه العدوى الفطرية شكل بقع على شكل حلقة على الجلد قد تظهر حمراء أو وردية. تميل البقع إلى أن تكون مستديرة وبمجرد بدء العلاج ، تختفي مراكز الرقع أولاً .

الخلاصة: سواء كان الشخص أو الطفل مصابًا بالأكزيما أو أي عدوى جلدية أخرى ، فمن الأفضل دائمًا زيارة طبيب الأمراض الجلدية أو طبيب الأطفال لمعرفة المرض بالضبط وسببه والبدء في روتين علاجي. ليس كل ما يبدو متورمًا أو أحمرًا هو عدوى جلدية ، لذا من الأفضل استشارة أخصائي واطلب العلاج المناسب.

طبيب البوابة: كل ما تحتاج إلى معرفته عن الأكزيما

ما هي الأكزيما؟

الأكزيما هي جلد أحمر ، قشاري ومثير للحكة ، وغالبًا ما يتشقق وينز. أكثر أنواع الإكزيما شيوعًا هي الأكزيما التأتبية (التي تسببها الحساسية) ، ولكن قد يعاني الأشخاص من أكزيما التلامس (تهيج بعد لمس المواد المسببة للحساسية مثل النيكل أو المطاط) ، أو القرص الغضروفي (الذي يحدث في بقع على شكل عملة معدنية) ، أو الزهمي (إكزيما) من فروة الرأس.

طبيب البوابة: كل ما تحتاج إلى معرفته عن الأكزيما

كيف نعالجها

سيحتاج معظم الناس إلى تجربة بعض العلاجات قبل أن يجدوا العلاج المناسب لهم. أفضل طريقة لعلاج الإكزيما هي الترطيب. قم بتغطية جسمك بالمرطب صباحًا ومساءً ، واحتفظ بكريم في حقيبتك أثناء النهار ، يمكن لطبيبك أن يصف لك مرطبات مختلفة ، لكن لن تعمل جميعها مع الجميع. ضعيه بعد الاستحمام عندما لا يزال الجلد رطبًا للمساعدة في حبس الرطوبة. افعل ذلك بصرامة ، حتى عندما لا تكون لديك أعراض.

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