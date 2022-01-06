طبيب البوابة: ركز على صحتك النفسية في 2022 مع حلول العام الجديد ، تأتي تحديات جديدة وفرص جديدة والعناية بصحتك العقلية يجب أن تكون قرارًا للجميع في السنوات الجديدة. لقد علمنا عام 2021، الذي كان عامًا وبائيًا، أهمية الصحة العقلية.

طبيب البوابة: ركز على صحتك النفسية في 2022

لماذا يجب التركيز على الصحة النفسية؟

ابدأ أيامك الأولى في عام 2022 بممارسة الرياضة بانتظام. وتذكر بأن ممارسة النشاط البدني لا تتعلق بفقدان الوزن فقط، بل تتعلق برفع مزاجك وتعزيز المشاعر السعيدة التي ينتجها عقلك عند ممارسة الرياضة. مع الحفاظ على نشاطك لا تنسى أن تعتني بنظامك الغذائي. إن تناول أطعمة مغذية ومتوازنة أمر ضروري للغاية. يقال أنك تشعر بما تأكله، مما يعني أن مزاجك يتأثر أيضًا بتناول طعامك. ينصح بشدة بالحفاظ على رطوبة جسمك . طوّر نمط نوم صحي. من الناحية المثالية ، 6-8 ساعات من النوم تكفي ، لكن جودة النوم مهمة أيضًا. لتحسين نوعية النوم ، تأكد من تجنب مشاهدة الشاشة قبل ساعتين من موعد النوم وامنح نفسك 30-40 دقيقة قبل وقت النوم للعناية الذاتية أو ما يعرف بوقتي الخاص. حاول الانغماس في أنشطة الرعاية الذاتية أو الأشياء التي تبعث على الاسترخاء والعلاج. قد يستمتع بعض الأشخاص بالعناية بشعرهم وبشرتهم ، وقد يرغب البعض في قراءة كتاب خفيف القلب ، وقد يستمع البعض إلى بودكاست أو موسيقى هادئة أو القيام بالتأمل أو كتابة مجلة . تحسين الدعم الاجتماعي والعاطفي. والذي يأتي من علاقاتنا بأفراد عائلتنا وأصدقائنا وشركائنا. نظرًا لأننا كائنات اجتماعية ، فمن المسلم به أننا بحاجة إلى الاختلاط الاجتماعي ومنذ ظهور جائحة كورونا فقدنا جزءاً كبيراً من هذا النشاط. لذلك ، حاول الاستعانة بخدمات التواصل عبر الإنترنت أو شخصيًا إذا امكن مع مراعاة احتياطات الوباء للحفاظ على الواجبات الاجتماعية مع الأصدقاء والعائلة. شارك عواطفك ومشاعرك وأفكارك معهم بينما تستمع أيضًا بنشاط للآخرين . طور مهارات جديدة وتحدى قدراتك. ولكن في نفس الوقت استرخي واستمتع بهواياتك. إن القيام بما أنت شغوف به سيقلل من التوتر ومستوى عدم الرضا ويحسن مزاجك وعلى المدى الطويل يزيد من صحتك العقلية . ضع أهدافًا واقعية ومجدية وقابلة للتحقيق. صمم أهدافاً قصيرة المدى بحيث تساعدك في تحقيق أهدافك طويلة المدى. ركز على الإنتاجية ولكن لا ترتبك بالعمل كثيرًا أو تتجاوز قدراتك. خذ فترات راحة عند الحاجة. أثناء الاستراحة، افعل أشياء تجعلك سعيدًا. ركز على قوتك وليس على حدودك . ابدأ في كتابة يومياتك. إذا لم يكن لديك بالفعل منصة تستخدمها، القليل من الكلمات أو الصور التي تعبر عن الامتنان. تتبع تقدمك وإنجازاتك من خلال كتابة اليوميات . تجنب تعاطي المخدرات واستهلاك الكحول . تحكم في عدم اليقين بالبقاء في الحاضر. خذ كل يوم كما يأتي وركز على الأشياء التي يمكنك التحكم فيها. يمكن أن تكون اليقظة والتأمل أدوات رائعة. بينما لا يمكننا التحكم في كل ما يحدث لنا ، يمكننا التحكم في استجابتنا للوضع الذي نواجهه والموقف الذي نتمسك به تجاهه . يمكننا تمكين أنفسنا من خلال الحذر.

طبيب البوابة: ركز على صحتك النفسية في 2022

ادعم الاهتمام بالصحة النفسية

الصحة العقلية الجيدة لا تعني أننا نمتلك أفكارًا سعيدة فحسب. فالأشياء المحزنة أو المزعجة جزء من الحياة. المشاكل هي أيضا جزء من الحياة. الصحة العقلية الجيدة تعني النظر إلى الوضع على حقيقته ؛ وممارسة التفكير الصحي.

نحتاج جميعًا إلى قضاء بعض الوقت للاسترخاء. إنه جزء كبير من إدارة التوتر والاستمتاع بحياتنا. عندما لا نأخذ وقتًا للإبطاء ، يمكن أن تتراكم الضغوط حتى نشعر بالإرهاق الشديد لفعل أي شيء. عندما نرتاح ، يكون من السهل رؤية المشاكل والحلول بوضوح. من الأسهل إدارة المشاعر الصعبة ، ومن الأسهل رؤية الصورة الأكثر إشراقًا للمواقف. من الأسهل التركيز على ما يحدث الآن بدلاً من القلق بشأن الماضي أو المستقبل. يمكنك تحقيق ذلك من خلال اليوجا والتأمل والتمارين البدنية والتاي تشي ، وهي بعض الأنشطة الشائعة.

أخيرًا ، دعونا أيضًا نساهم في الترويج لطلب المساعدة المهنية من خبير الصحة العقلية في عام 2022 وإنهاء وصمة العار المتعلقة بالصحة العقلية بحيث يمكن الوصول بسهولة إلى خدمات الصحة العقلية للجميع.

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