طبيب البوابة: زيادة استهلاك البيض لدى الأطفال يقلل من حساسية البيض وفقًا لدراسة حديثة ، يجب تقديم البيض للأطفال في سن مبكرة لتقليل حساسية البيض. تم تقديم هذه الدراسة في الاجتماع العلمي السنوي للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة.

طبيب البوابة: زيادة تناول البيض يقلل من حساسيته

الدراسة

وقالت جوليا مارتون، دكتوراه في الطب، وزميلة في أمراض الحساسية والمناعة وعضو ACAAI والمؤلف الرئيسي للدراسة لقد فحصنا بيانات تغذية الرضع وحساسية الطعام من الولادة إلى 6 سنوات ، والتي تم جمعها بواسطة 2237 استطلاعًا للآباء في دراسة ممارسات تغذية الرضع الثانية التي أجراها مركز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية" ، أكمل 1379 مشاركًا بيانات حساسية الطعام لمدة 6 سنوات.

طبيب البوابة: زيادة تناول البيض يقلل من حساسيته

النتائج

وأضاف مارتون: "وجدنا أن الأطفال الذين لم يتناولوا البيض قبل 12 شهرًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بحساسية البيض في عمر 6 سنوات".

وأبلغ 14 استبياناً من بين 2237 (0.6 في المائة) عن حساسية البيض في عام واحد ، وأفاد 11 مسحًا من 1379 (0.8 في المائة) عن حساسية البيض في 6 سنوات. الأطفال المصابون بحساسية البيض بعمر 1 سنة و 6 سنوات كان استهلاك البيض لديهم أقل بعمر 5 و 6 و 7 و 10 أشهر من العمر.

وقال زياوزنغ ون، كبير المؤلفين والباحثين الرئيسيين في الدراسة، "حساسية البيض هي ثاني أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا في جميع أنحاء العالم" ،

تشير الدلائل الحالية إلى أن الإدخال المبكر للبيض في طعام الرضع، بشكل متكرر ودوري، يبدو أنه يحمي من تطور حساسية البيض. ولكن ما زال البحث عن التوقيت الأمثل لإدخال البيض للنظام الغذائي الخاص الرضع وتواتر التغذية قيد البحث".

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