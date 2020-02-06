طبيب البوابة: زيت الخروع والسمسم لعلاج تساقط الشعر

الكل يعاني من مشكلة تساقط الشعر والكل يريد حلاً جذرياً. ولكن لمعرفة الحل يجب ان تعرف السبب. وفقا للخبراء يرجع السبب الأول لمشاكل الشعر للإجهاد الشديد والتوتر العصبي أو لازدياد عوامل التلوث البيئي ونقص التغذية الصحية.

اذا كنت تبحث عن حل طبيعي فلا شك أن الزيوت الطبيعية هي من أفضل العلاجات الفعّالة لمكافحة تساقط الشعر وتحفيز نموه من جديد. فهي وسيلة بسيطة وغير مكلفة. ومن أهم الزيوت التي تستخدم لعلاج تساقط الشعر هو زيت الخروع وزيت السمسم. باستخدام مزيج الزيتين معاً على فروة الرأس بشكل منتظم يمكنكِ استعادة مظهر الشعر الصحي بسهولة.

يحتوي زيت الخروع على البروتينات الأساسية لتقوية الشعر، بينما يساعد زيت السمسم على تحسين بصيلات الشعر من خلال تنشيط الدورة الدموية داخل فروة الرأس. امزجي هذه الزيوت معاً لعلاج تساقط الشعر وتمتعي بفوائدها المذهلة على شعرك.

إليكِ أهم فوائد زيت الخروع وزيت السمسم لعلاج تساقط الشعر:

فوائد زيت الخروع للشعر

منذ القدم، استخدمت النساء هذه الزيوت لتحسين مظهر الشعر وزيادة كثافته. فيتميز زيت الخروع بخواصه المضادة للفطريات والجراثيم، مما يساعد على الوقاية من عدوى فروة الرأس والتخلص من مشكلة قشرة الشعر. كما يمد الشعر كذلك بالبروتين اللازم لتنعيم الشعر وتقوية الطبقة الخارجية لحماية الخصلات من عوامل التلف.

يحتوي زيت الخروع على كميات هائلة من الأحماض الدهنية والتي تساعد على تنشيط الدورة الدموية داخل فروة الرأس. كما أنه من أهم المصادر الغنية بمضادات الأكسدة لتغذية خصلات الشعر ومقاومة التجعد، استعادة اللمعان الطبيعي والحفاظ على النعومة.

فوائد زيت السمسم للشعر

زيت السمسم من الزيوت الفعّالة للعناية بالشعر الجاف والتالف. فيحتوي على الخواص المغذية والتي تعيد الحياة إلى الشعر المجعد وتحسين مظهره الخارجي. يحتوي زيت السمسم على كميات كبيرة من البروتينات، فيتامين E وB. كما يحتوي على المعادن اللازمة من الماغنسيوم، الفسفور والكالسيوم والتي تعمل جميعها على تحفيز نمو الشعر وتكثيفه. حيث يُمتص سريعاً داخل فروة الرأس، كما يعمل على ترطيب فروة الرأس بعمق. من أهم فوائده الأخرى أنه يساعد على الوقاية من الشيب المبكر.

كيفية استخدام زيت الخروع وزيت السمسم لعلاج تساقط الشعر:

قبل استخدام مزيج زيت الخروع وزيت السمسم على الشعر، يجب إجراء اختبار على مساحة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود أي حساسية تتسبب في التهابات الجلد أو احمراره.

للحصول على نتائج أفضل، يستخدم خليط زيت السمسم مع زيت الخروع على الشعر المبلل.

يستخدم خليط الزيوت معاً لتحضير حمام الزيت الساخن مرتين أسبوعياً لتكثيف الشعر وعلاج تساقطه.

ينصح باستخدام مستحضرات العناية بالشعر الطبيعية كالشامبو أو البلسم مع تقليل استخدام العناصر الكيماوية الضارة والتي تتسبب في تساقط الشعر.