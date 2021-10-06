طبيب البوابة: سلبيات التوقف عن تناول الدهون للأسف يعاني الكثير من الناس في وقتنا الحالي من أمراض القلب وضغط الدم. ويميل هؤلاء الأشخاص إلى لوم السمن / والزيت المكرر والتحول إلى زيت الزيتون أو زيت الخردل للسيطرة على الحالة. ليس هذا فقط، فحتى الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن يعتقدون أن تناول القليل من الزيت أو عدم وجود نظام غذائي دهني يمكن أن يساعدهم على البقاء بصحة جيدة والوصول إلى هدفهم. لكن هل هذا صحيح؟ هل تجنب الدهون والزيوت تمامًا له آثارًا إيجابية على صحتك، دعنا نكتشف ذلك.

طبيب البوابة: سلبيات التوقف عن تناول الدهون

سلبيات التوقف عن تناول الدهون

وفقًا للخبراء ، فإن تجنب الزيت تمامًا يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالإرهاق والتوعك. جسمنا يحتاج للدهون. هل تعلم بأن دماغنا ونظامنا العصبي وأعصابنا ونظام التوصيل الخلوي يعمل بفضل الدهون. وبالتالي ، يجب على المرء أن يستهلك نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي أيضًا على الزيت والدهون الصحية، ولكن بكميات محدودة.

يجب تجنب الدهون المتحولة ، الموجودة في أطعمة الشارع المطبوخة بزيت مكرر استخدامه، والذي يتم تسخينه على نار عالية.

يمكن للمرء أن يستهلك بأمان 2-3 ملاعق من السمن أو زيت الخردل أو زيت الزيتون يوميًا. قد تفاجأ بمعرفة أن زيت الخردل من أفضل الزيوت التي يجب تناولها.

طبيب البوابة: سلبيات التوقف عن تناول الدهون

لماذا ينبغي أن لا تتوقف عن استخدام الزيت تمامًا؟

يمكن أن يؤدي تناول الطعام بدون زيت إلى فقدان الوزن ، والشعور بالإرهاق والتوعك لأنك تفقد العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وهي الدهون.

طبيب البوابة: سلبيات التوقف عن تناول الدهون

لماذا لا يجب إتباع موضة الحميات الغذائية؟

الحميات البدائية تضع الجسم تحت ضغط شديد ، مما يجعل المرء يفقد الوزن. يخلق النظام الغذائي ضغطًا غير مرغوب فيه ، ولهذا السبب لا يمكن اتباعه على المدى الطويل. قد تساعدك على إنقاص الوزن ، لكنها ليست مستدامة على المدى الطويل.

طبيب البوابة: سلبيات التوقف عن تناول الدهون

أفضل ثلاث زيوت للطبخ

زيت الزيتون

غني بفيتامين هـ ، وهو مضاد للأكسدة. الحمض الأساسي للزيت هو الدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي تسمى أيضًا حمض الأوليك ولها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات.

يحتوي زيت الزيتون على مركبات مضادة للأكسدة تسمى الأوليوكانثال والأوليوروبين. يمكن أن تساعد هذه في منع أكسدة الكوليسترول الضار (الضار). يحتوي زيت الزيتون على مركبات صحية للقلب ويساعد على منع حالات مثل السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2.

زيت الخردل

زيت الخردل غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، مما يجعله مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية. له خصائص مضادة للالتهابات ، مما يجعله خيارًا صحيًا للطهي. لكن يجب التأكد من عدم إعادة استخدام الزيت الذي تم تسخينه على درجة حرارة عالية.

السمن

السمن مصدر غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والدهون الصحية. بينما يجب تناول الدهون باعتدال ، تشير الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الدهنية مثل السمن يمكن أن يساعد في امتصاص الفيتامينات والمعادن الأساسية من الطعام. وبالتالي ، فإن طهي الطعام بالسمن يمكن أن يساعدك على امتصاص المزيد من العناصر الغذائية من الطعام.

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