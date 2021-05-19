طبيب البوابة: ماذا يحدث إذا تناولنا فنجان زيت زيتون مع عصرة ليمون؟

قد يكون هذا المزيج القوي من الليمون وزيت الزيتون مزيجًا مثاليًا للتخلص من السموم وتعزيز صحتك أيضًا. ستشعر بالنشاط والانتعاش بعد شرب هذا الخليط ولكن هي ساءلت نفسك لماذا؟

لماذا مزيج الليمون وزيت الزيتون قوي جدًا؟

الليمون غني بفيتامين C والبوتاسيوم وفيتامين B6 وفيتامين A والنياسين والثيامين والريبوفلافين وفيتامين E والفولات والنحاس والكالسيوم والحديد وحمض البانتوثنيك والزنك والبروتين والمغنيسيوم والفوسفور. هذه العناصر الغذائية تجعل الليمون أحد أكثر الأطعمة صحة في العالم.

فيما يلي الفوائد الصحية لمزيج الليمون وزيت الزيتون:

1. مشاكل القلب والأوعية الدموية

يحمي زيت الزيتون القلب من العديد من الأمراض من تلقاء نفسه. مع زيت الزيتون ، وهو غذاء صحي آخر للقلب ، هل يمكنك تخيل فائدته؟ إذا كنت تعاني من نوع من مشاكل القلب والأوعية الدموية ، فعليك بالتأكيد تجربة هذا المزيج.

2. الإمساك

من المهم جدًا تفريغ أمعائك مرة واحدة على الأقل يوميًا. وإلا فإنك تسمح بامتصاص السموم في دمك وتسبب الفوضى مرة أخرى.

يحتوي هذان المكونان على مضادات الأكسدة التي تقضي على السموم وتعزز عملية التمثيل الغذائي وتنقي الدم. شرب هذا المزيج على معدة فارغة كل صباح سيساعد على تحسين حركة أمعائك.

3. محاربة الآلام الروماتيزمية

إن تناول ملعقة صغيرة من هذا الخليط كل صباح سيقاوم الآلام الروماتيزمية المزعجة بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

4. حصوات المرارة

يمكنك التخلص من حصوات المرارة عن طريق شرب هذا الخليط على معدة فارغة قبل الإفطار بساعة على الأقل. يمكنك جعل هذا روتينك الصباحي وستكون المرارة والكبد والكليتين أكثر صحة.

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