طبيب البوابة: شاي الثوم للتحكم في مستويات السكر في الدم

يستخدم الثوم منذ العصور لخصائصه الطبية. هذا النبات موطنه آسيا الوسطى ومتوفر بأشكال مختلفة بما في ذلك الثوم الخام والمسحوق والزيت والمكملات الغذائية

يعد الثوم مكونًا مهمًا في معظم الاطباق والمطابخ العالمية.

لجني فوائده الصحية ، يفضل الكثير من الناس تناول الثوم بالماء الدافئ على معدة فارغة. إذا كنت لا تحب تناول الثوم بهذه الطريقة ، يمكنك تجربة شاي الثوم ، والذي يمكن صنعه باستخدام العسل والثوم والليمون والماء.

شاي بالثوم

شاي الثوم هو الأفضل للأشخاص الذين لا يسمح لهم بتناول الشاي بانتظام بسبب ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم. لا يحتوي شاي الثوم على أي مادة كافيين ، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يتجنبون الكافيين. للثوم خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ، في الواقع يمكنك إضافة بعض الزنجبيل والقرفة إلى شاي الثوم ، لتحسين فوائده الصحية وتعزيز الطعم. ليس هذا فقط ، فالثوم يقوي جهاز المناعة لديك ويزيد من مستويات الطاقة لديك ويحسن عملية التمثيل الغذائي.

كيف يعتبر شاي الثوم مفيد لمرضى السكر:

يقلل شاي الثوم من الحمض الأميني هوموسيستين ، وهو عامل خطر كبير لمرضى السكر.

إنه مشروب مضاد حيوي قوي ، يحسن صحتك العامة ومناعتك.

يمكن أن يسبب مرض السكري التهابات في الجسم ، والتي يمكن أن يساعد الثوم في الحد منها.

أظهر استهلاك الثوم انخفاض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.

يساعد في خفض الكولسترول ويقلل من المخاطر الصحية الأخرى المرتبطة بمرض السكري.

يحتوي الثوم على فيتامين ج ، الذي يساعد في تعزيز مناعتنا ويحافظ على عمل أعضائنا وصحتها.

يصنع بديلا صحيا للشاي العادي الذي يمكن أن يضر بك إذا كنت تعاني من مرض السكري.

يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

كيفية صنع شاي الثوم:

1. نأخذ مقلاة ونغلي فيها كوب ماء. أضف القليل من الزنجبيل المطحون وملعقة صغيرة من الثوم المهروس وبعض الفلفل الأسود.

2.اتركي الشاي ينقع لمدة 5 دقائق.

3. ارفعي المقلاة عن النار وصفّي الشاي واجعليه ساخناً.

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