طبيب البوابة: شاي الزنجبيل والثوم والكركم لتعزيز مناعتك

نعلم جميعًا أن تعزيز المناعة هو حاجة الساعة. يؤكد خبراء الصحة على أهمية المناعة القوية ، مرارًا وتكرارًا. المناعة الجيدة تحمينا من الجراثيم المسببة للأمراض وتقلل من خطر العدوى الفيروسية...

على الرغم من أنه لا يمكن بناء المناعة في يوم واحد ، إلا أن هناك العديد من المكونات الغذائية التي يمكنها تسريع العملية. إن تناول النوع الصحيح من الطعام هو الخطوة الأولى نحو تعزيز المناعة.

إليك شاي الزنجبيل والثوم والكركم لتعزيز مناعتك:

الفوائد الصحية للزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركب جينجيرول الفعال الذي له خصائص مسكنة ومهدئة وخافضة للحرارة ومضادة للبكتيريا. إلى جانب تعزيز المناعة ، يساعد الزنجبيل على الهضم ويعزز صحة الأمعاء ويخفف من آلام المفاصل. كما أنه يساعد في محاربة نزلات البرد والانفلونزا.

الفوائد الصحية للثوم

لا يضيف الثوم نكهة إلى الطبق فحسب ، بل إنه غني أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية. الثوم يحتوي على نسبة عالية من الكبريت وله خصائص المضادات الحيوية. يساعد على تعزيز الهضم وطرد السموم من الجسم. يمنع المرء من الإصابة بالبرد والأنفلونزا. "

الكركم

يستخدم الكركم منذ زمن طويل لخصائصه الطبية. إنه مخزن للعديد من العناصر الغذائية. يحتوي على مركب نشط يسمى الكركمين وله خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم. يساعد على درء نزلات البرد والإنفلونزا ، ويساعد على الهضم ، ويخلص الكبد من السموم ويقوي المناعة.

وصفة الكركم بالزنجبيل والثوم

المكونات:

2 فص ثوم

نصف إنش من الزنجبيل

نصف بوصة قانون الكركم أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

1.5 كوب ماء

كيف تصنعي شاي الزنجبيل:

الخطوة 1: اصنع عجينة من الزنجبيل والثوم والكركم باستخدام القليل من الماء.

الخطوة 2: اغلي الماء وأضيفي المعجون إليه. اغلي كل شيء لمدة 5 دقائق.

الخطوة 3: صفي الشاي في كوب وأضيفي بعض العسل والليمون لتحسين الطعم.

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