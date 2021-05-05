4 عصائر تحسّن حركة الأمعاء في رمضان!

تتسبب التغيرات في عادات الأكل خلال شهر رمضان، ونقص السوائل أثناء النهار، في معاناة البعض من الإمساك، ذلك بسبب عدم انتظام حركات الأمعاء، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي في المعدة.

وهناك بعض العلاجات المنزلية البسيطة والسهلة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك بشكل فعال، خلال شهر رمضان، حيث يمكن للعصائر الطبيعية والمحلية أن تصنع العجائب لصحتك.

واستعرض موقع onlymyhealth أربعة من العصائر التي يمكن أن تحسن من حركة الأمعاء، وفقًا لكبير خبراء التغذية شيفاني سيكري.

ينوه كبير خبراء التغذية إلى أنه إذا قررت تجربة شرب العصير لتخفيف الإمساك، يجب أن تدرك أنه حتى كمية صغيرة يمكن أن تكون فعالة، وللحصول على أفضل النتائج، يقترح على البالغين شرب نصف كوب كامل من العصير على الأقل، مرة واحدة يوميًا، خاصة في الصباح، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تناول ما لا يقل عن 7-8 أكواب من أي عصير مفيد يوميًا للحفاظ على حركات الأمعاء بشكل منتظم.

وأوضح أن هناك 4 عصائر صحية لتحسين حركة الأمعاء، وهي كما يلي:

-عصير البطيخ

البطيخ هو فاكهة ذات نسبة عالية من الماء وهو مبرد لذيذ لفصل الصيف، سيبقيك رطبًا ويطهر أيضًا جهازك الهضمي، وبالتالي يحسن حركات الأمعاء، فيمكن لعصير البطيخ أن يبقيك ممتلئًا لساعات أطول كما أنه مفيد لعملية التمثيل الغذائي، سوف يمنح معدتك إحساسًا بالبرودة والاسترخاء أيضًا.

-عصير الخيار

على غرار البطيخ، يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من الماء مما يساعد في تنظيم نظام الأمعاء، وهو من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية ويؤثر بشكل طفيف على المعدة كما أنه ملين طبيعي للجسم، كما يحافظ الخيار على رطوبتك ويحافظ على تناسق البراز، مما يمنع ويعالج الإمساك، ويُعتقد أن عصير الخيار مفيد لبشرتك أيضًا.

- عصير الشمندر والسبانخ

يمكنك حتى تناول عصير الشمندر والسبانخ والجزر لوجبة فطور صحية، لن يرضي ذوقك وجوعك فحسب، بل يعزز حركات الأمعاء أيضًا، يعيد تغذية النظام ويزيد الطاقة بشكل طبيعي، دون أي سكر أو سعرات حرارية مضافة.

يعتبر البنجر من المصادر الجيدة للفيتامينات A و B و C و E والمعادن مثل الحديد والمنغنيز والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والسيليكون والصوديوم، كما يعتبر الشمندر مطهرًا طبيعيًا ومطهرًا للدم، وهو مفيد للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك الإمساك، والسبانخ أيضًا من الخضروات الورقية الخضراء، وهي غنية بحمض الفوليك وجيدة للجهاز الهضمي.

-الزنجبيل

يُعتقد أيضًا أن الزنجبيل علاج منزلي ممتاز للإمساك، خاصة بين خبراء طب الأعشاب، يشار إليها أيضًا باسم عشبة الاحتباس الحراري لأنها تميل إلى زيادة توليد الحرارة في الجسم والتي يمكن أن تساعد في تسريع عملية الهضم، ويحتوي الزنجبيل أيضًا على تأثيرات ملين خفيفة تعزز حركات الأمعاء.

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