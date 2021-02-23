طبيب البوابة: شاي قشور البرتقال لتعزيز المناعة وتحسين الهضم

بعد الماء ، يعد الشاي ثاني أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم. يمكن لفنجان من الشاي الدافئ في الصباح أن يعزز طاقتك ويحفز عقلك ، بينما قد يكون كوب في المساء طريقة لطيفة للاسترخاء في يومك...

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يتمتع الشاي ببعض الفوائد الصحية المذهلة ، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء شعبيته. يفضل معظم الناس شرب الشاي بالحليب ، ولكن هناك عددًا كبيرًا من أنواع الشاي التي يمكن للمرء تجربتها.

إذا كنت تتطلع إلى جني المزيد من الفوائد الصحية من كوب من الشاي ، فاستبدل الشاي المعتاد بكوب من شاي قشور البرتقال المنعش. البرتقال هو فاكهة شتوية شائعة ومليئة بفوائد فيتامين سي ، لكن القشر الذي نتخلص منه بسخاء مليء أيضًا بالعناصر الغذائية وهو صحي للغاية. يعد شرب شاي قشر البرتقال من أسهل الطرق لتعزيز مناعتك.

طريقة صنع هذا الشاي

المكونات:

قشر برتقال نصف برتقالة

كوب ونصف من الماء

½ بوصة عود قرفة

2-3 قرنفل

1-2 هيل أخضر

1/2 ملعقة كبيرة سكر بني / عسل

كيفية تحضيره:

يُضاف الماء إلى وعاء ويوضع على الموقد على نار متوسطة. أضف الآن شرائح قشر البرتقال والتوابل الأخرى إليها. اتركه يغلي لمدة 2-3 دقائق ، ثم أطفئ الموقد. صفي الشاي في كوب وأضيفي السكر/العسل لجعله حلوًا وقلبه جيدًا.

فوائد قشر البرتقال

طعم القشرة الخارجية لثمار الليمون مر بسبب وجود مركبات الفلافونويد التي تحمي الفاكهة من الآفات. يحتوي على أعلى نسبة من مركبات الفلافونويد من أي جزء آخر من الفاكهة.

تمامًا مثل الثمار ، فإن قشر البرتقال غني أيضًا بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف وفيتامين ج والمركبات النباتية مثل البوليفينول. كما أنها تحتوي على عناصر غذائية صحية أخرى مثل البروفيتامين أ وحمض الفوليك والريبوفلافين والثيامين وفيتامين ب 6 والكالسيوم. فيما يلي بعض الفوائد الصحية المذهلة لتناول شاي قشر البرتقال.

قد يمنع السرطان

تحتوي قشور ثمار الليمون على مركب يسمى الليمونين. يتركز بشكل خاص في قشور البرتقال ، التي تشكل حوالي 97 في المائة من الزيوت الأساسية لهذه القشرة. هذه المادة الكيميائية التي تحدث بشكل طبيعي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان. إن تضمين هذا في النظام الغذائي يمكن أن يمنع أنواعًا مختلفة من الأمراض التي تسببها الالتهابات وسرطان الجلد.

فوائد صحية أخرى

قد يعزز عملية الهضم ويعزز المناعة

يمكن أن يؤدي الطعم القوي للشاي إلى زيادة إنتاج اللعاب وأحماض المعدة. يمكن أن يساعد شرب هذا الشاي بانتظام كل صباح على تحفيز الجهاز الهضمي وتحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمحتوى فيتامين C العالي من المغذيات أن يعزز عملية التمثيل الغذائي والمناعة.

منع الأمراض المزمنة

كونه مصدرًا غنيًا لمركب نباتي يسمى البوليفينول ، فقد يساعد هذا الشاي أيضًا في الوقاية من العديد من الحالات المزمنة وإدارتها ، مثل مرض السكري من النوع 2 والسمنة ومرض الزهايمر.

الخلاصة

يستخدم قشر البرتقال عمومًا لإعداد الحلويات والكعك. إنه آمن تمامًا للاستهلاك. لكن مع ذلك ، قد يعاني بعض الأشخاص من بعض الآثار الجانبية مثل مشاكل المعدة. في حالة ، يجب عليهم تجنب هذا الشاي. لا تستخدمي الكثير من قشر البرتقال أثناء تحضير الشاي.

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