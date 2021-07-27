طبيب البوابة: ضيق التنفس الأسباب وطرق العلاج

ضيق التنفس هو حالة يشعر فيها الشخص بأنه غير قادر على استخدام ما يكفي من الهواء للتنفس بشكل طبيعي...

ولكن الكثير من الحالات الطبية يمكن أن تؤدي إلى ضيق التنفس، بما في ذلك الربو والتهاب الصدر وأمراض القلب.

يكون الشخص الذي يعاني من كورونا أكثر عرضة للإصابة بضيق التنفس إذا كان مصابًا بمرض تنفسي موجود مسبقًا، أو أكبر سنًا، أو مصابًا بالسمنة، أو مصابًا بالسكري، أو يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

أسباب أخرى لضيق التنفس:

1. مشاكل في الرئة

هناك أسباب كثيرة جدا يكون نتيجتها هو الشعور بضيق في التنفس منها إصابة الرئة ببعض المشاكل الصحية مثل الربو والذي يكون من أهم أعراضه هي ضيق حاد ومزمن في التنفس مع الشعور بعدم القدرة على الحصول على الكميّة الكافية من الهواء داخل الرئتين، أو الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي الحاد أو انسداد الرئة المزمن، أو انسداد القصبة الهوائية أو الإصابة بمرض سرطان الرئة الخطير، أو داء السل أو الساركويد.

2. أمراض القلب

واذا ازداد الإصابة بضيق التنفس تبدأ المرأة تشعر بالقلق والخوف من ان يكون السبب مرتبط بأمراض القلب وذلك لأن من أهم أعراض الإصابة بأمراض القلب الخطيرة هو ضيق التنفس مع عدم القدرة على التقاط النفس بشكل عميق، ومن أهم أعراض القلب التي و تؤدي إلى الشعور بضيق النفس هو الإصابة بمرض انسداد وتصلب الشرايين أو نتيجة الإصابة بأمراض الأوعية الدموية أو وجود اعتلالات في عضلة القلب أو صمام القلب أو الإصابة بالتهاب الغشاء المحيط بالقلب أو قصور في وظائف القلب أو عدم انتظام معدلات ضربات القلب، أو التعرض لنوبة وأزمة قلبية مفاجئة.

3. التدخين والسمنة

بالتأكيد عادة التدخين تتسبب في تدمير الرئة والقلب وتتسبب في إصابتهم بالالتهاب الشديد والانسداد وتضييق الأوردة والأوعية الدموية والذي ينتج عنه صعوبة في اتخاذ النفس بشكل طبيعي، كذلك زيادة الوزن والإصابة بالسمنة والبدانة المفرطة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بضيق التنفس وهذا نتيجة لتراكم الدهون والشحوم في الجسم مما تؤدي إلى الانسداد ويعيق تدفق الهواء أو الأكسجين إلى الرئتين.

4. الإصابة بفقر الدم والأنيميا

هناك بعض الأمراض الصحية الأخرى التي تؤدي إلى شعور المرأة بضيق شديد في التنفس من أهمها الإصابة بفقر الدم والأنيميا الحادة وهذا نتيجة نقص الدم في الجسم مما يمنع من وصول الأكسجين إلى الرئتين وهذا الذي يسبب صعوبة في التقاط النفس بشكل عميق.

علاج مشكلة ضيق التنفس

هناك بعض العلاجات الطبيعية والسريعة التي يمكنك اتباعها على الفور إذا شعرت عزيزتي بضيق في التنفس لأنه من الطبيعي أن تصابين بحالة من الخوف والهلع بعد التعرض لنوبة ضيق التنفس ولذلك تابعي معنا هذه الطرق العلاجية التي من شأنها أن تقلل من ضيق التنفس بمجرد الشعور به

1. استنشاق البخار

يعد استنشاق البخار المتصاعد من الماء الساخن من افضل الطرق العلاجية التي تساعد على فتح المجاري التنفسية والتخلص من المخاط الكثيف المتكون داخل الأنف ويتم ذلك من خلال غلي كمية من الماء لتصبح ساخنة جدا ثم بعد ذلك أضيفي لها قطرات من زيت النعناع أو زيت الكافور وقومي باستنشاق البخار المتصاعد منها.

2. تناول القهوة الداكنة

ومن العلاجات الفعالة أيضا في إعادة النفس وارتخاء عضلات الجهاز التنفسي هو تناول كوب من القهوة الداكنة حيث يعمل الكافيين الموجود في القهوة على وتحسين كفاءة عمل الشعب الهوائية، ويمكنك عمل القهوة الداكنة بالحليب فهو أيضا فعال في علاج ضيق التنفس.

3. تناول الزنجبيل الطازج

قد يساعد تناول الزنجبيل الطازج، أو إضافة القليل منه إلى الماء الساخن كمشروب، في تقليل ضيق التنفس الذي يحدث بسبب التهاب الجهاز التنفسي.



4. استنشاق البخار

يمكن أن يساعد استنشاق البخار في الحفاظ على نظافة الممرات الأنفية، مما يساعده على التنفس بسهولة أكبر قد تؤدي الحرارة والرطوبة الناتجة عن البخار أيضًا إلى تكسير المخاط في الرئتين ، مما قد يقلل أيضًا من ضيق التنفس.

طرق إجراء استنشاق البخار في المنزل:

املأ وعاءً بالماء الساخن جدًا.

أضف بضع قطرات من النعناع أو زيت الكافور العطري.

ضع الوجه فوق الوعاء وضع منشفة على الرأس.

خذ نفسا عميقا واستنشق البخار.

هذه الوضعيات تخفف الضغط على الشعب الهوائية وتحسن التنفس

الجلوس للأمام على كرسي، ويفضل استخدام طاولة لدعم الرأس.

يتكئ على الحائط بحيث يتم دعم الظهر.

الوقوف مع دعم اليدين على منضدة لتخفيف الوزن عن القدمين.

الاستلقاء مع دعم الرأس والركبتين بالوسائد.

التنفس العميق

يمكن أن يساعد التنفس بعمق من خلال البطن الشخص على التحكم في ضيق التنفس، ولتجربة التنفس العميق في المنزل يجب القيام بالخطوات التالية:

- استلقِ وضع يديك على البطن.

- تنفس بعمق من خلال الأنف ، مما يؤدي إلى توسيع البطن وترك الرئتين تمتلئ بالهواء.

- احبس أنفاسك لبضع ثوان.

- الزفير ببطء من خلال الفم ، لتفريغ الرئتين.

- يمكن القيام بهذا التمرين عدة مرات في اليوم أو كلما شعروا بضيق في التنفس، ومن الأفضل الاستمرار في التنفس ببطء وبسهولة وعمق وليس بسرعة.

المزيد:

طبيب البوابة: لماذا يجب أن تحافظ على تمارين الصباح؟

طبيب البوابة: لماذا تشعر بارتعاش اثناء النوم ؟