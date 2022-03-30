طبيب البوابة: طرق تأجيل الدورة الشهرية بشكل طبيعي لا شك أن الحيض لمدة خمسة أيام متواصلة والتعامل مع التشنجات والانتفاخات والتهيج وغير ذلك ليس مهمة سهلة يمكن السيطرة عليها. ويمكن ان تصبح الدورات الشهرية مزعجة أكثر في الأيام الحافلة أو الاحتفالات أو الإجازة. ولكن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تجعلك ترغبين في تأخير دورتك الشهرية. يمكن أن تساعد حبوب منع الحمل ولكن لها أيضًا آثار جانبية لا تريدها بالتأكيد.

يمكن أن يساعد استخدام الطرق الطبيعية لتأخير دورتك الشهرية في تجنب العواقب الصحية وسيحل مشكلتك أيضًا. على الرغم من عدم وجود دليل علمي يثبت فعالية هذه الأساليب ، إلا أنه يمكن للمرء أن يجربها بنفسه! فيما يلي خمس طرق يمكنك من خلالها تأجيل دورتك الشهرية بشكل طبيعي.

طبيب البوابة: طرق تأجيل الدورة الشهرية بشكل طبيعي

قولي لا للطعام الحار

مثل القرفة ، يُعتقد أن جميع التوابل الأخرى تؤدي إلى حدوث تغييرات في موعد الدورة الشهرية ، ولا سيما تحضيرها. لتجنب الدورة المبكرة أو تأخير الدورة من خمسة إلى ستة أيام ، تجنبي تناول المزيد من الأطعمة الحارة والدافئة في الشهر السابق. من المهم ضمان الاتساق والانسحاب المناسب من هذه الأطعمة من أجل رؤية أي نتائج.

طبيب البوابة: طرق تأجيل الدورة الشهرية بشكل طبيعي

قولي لا للقرفة

القرفة من التوابل التي توجد بشكل شائع في مطبخ الشرقي. يضاف إلى العديد من الخضروات والكاري لإضفاء نكهة إضافية كما أنه يزيد من درجة حرارة الجسم مما قد يؤدي إلى تعجيل الدورة الشهرية ، إذا تم تناوله بكميات كبيرة. حاولي وتجنبي إدراجه في نظامك الغذائي لتأخير الدورة الشهرية.

طبيب البوابة: طرق تأجيل الدورة الشهرية بشكل طبيعي

المساج

يُعتقد أن تدليك الرحم أو ببساطة تدليك البطن يمكن أن يساعد في تقلصات الدورة الشهرية وتأخير الدورة الشهرية. قد يساعد استخدام أي زيت أو كريمات أساسية لتدليك منطقة البطن عضلاتك على الاسترخاء وتسهيل تدفق الدم في الجسم. قد تكون هذه الطريقة فعالة إذا تم إجراؤها بانتظام لمدة أسبوع أو نحو ذلك قبل الدورة الشهرية.

طبيب البوابة: طرق تأجيل الدورة الشهرية بشكل طبيعي

بذور خردل / كزبرة

يُعتقد أن بعض البذور تمتلك القدرة على تأخير الدورة الشهرية. تعتبر بذور الخردل مثالاً جيدًا على إحدى هذه البذور التي يمكن استخدامها لتأخير الدورة الشهرية. خذ ملعقة كبيرة من أي من هذه البذور وانقعها في كوب من الماء طوال الليل. اشرب هذا الماء في الصباح لمدة أسبوع تقريبًا قبل موعد الدورة لرؤية التغييرات.

طبيب البوابة: طرق تأجيل الدورة الشهرية بشكل طبيعي

العدس

يُعتقد أن تناول العدس المقلي يمكن أن يساعد في تأجيل الدورة الشهرية بشكل طبيعي. يمكنك تناول كمية صغيرة من العدس المقلي كل يوم لمدة عشرة أيام تسبق الدورة الشهرية مباشرة. يمكن أن يساعدك ذلك على تأخير دورتك الشهرية لبضعة أيام. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن تناول الكثير من العدس يمكن أن يؤدي إلى انتفاخ البطن واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى ، لذلك يجب عليك مراقبة تناولك بعناية.

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