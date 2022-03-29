طبيب البوابة: دواء يزيد مخاطر الخرف عند النساء إن تشخيص الخَرَف ليس بالأمر الصعب على الفرد فحسب ، بل يجلب أيضًا الكثير من التحديات للعائلة. يمكن أن تؤدي حالة الصحة العقلية التي تزداد سوءًا مع تقدم العمر إلى صعوبة أداء الفرد لوظائفه اليومية ، مما يجعله يعتمد بشكل كبير على أفراد أسرته. تؤثر الحالة على كبار السن بشكل أكثر بروزًا من غيرهم وتبدأ العلامات في الانعكاس بوضوح بعد 65 عامًا. ومع ذلك، فإن ظهور المرض يبدأ من منتصف العمر. عوامل مثل أنماط النوم والنظام الغذائي وممارسة الرياضة والتوتر مسؤولة بشكل رئيسي عن زيادة خطر هذه الحالة في وقت لاحق من الحياة. إضافة أخرى إلى هذه القائمة هي نوع من الأدوية الموصوفة بشكل شائع.

طبيب البوابة: دواء يزيد مخاطر الخرف عند النساء

الدواء الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف

وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في PLOS One ، فإن تناول المضادات الحيوية في منتصف العمر يمكن أن يكون ضارًا بشكل خاص للنساء ويمكن أن يعرضهن لخطر تدهور الذاكرة. خلال الدراسة ، وجد الباحث أن المضادات الحيوية المستخدمة في علاج العدوى البكتيرية يمكن أن تؤدي إلى ضعف الإدراك حتى سبع سنوات بعد ذلك.

طبيب البوابة: دواء يزيد مخاطر الخرف عند النساء

نتائج الدراسة

خلال الدراسة ، نظر الباحثون إلى 14،542 ممرضة متطوعة تعيش في الولايات المتحدة ، وطُلب من المشاركات إكمال اختبار محوسب ذاتيًا لقياس جوانب من ذاكرتهن وتفكيرهن. في نهاية الدراسة ، تم الكشف عن أن النساء اللواتي تناولن المضادات الحيوية لمدة شهرين متواصلين في منتصف العمر يعانين من ضعف في الذاكرة والتفكير ، حتى بعد سبع سنوات. علاوة على ذلك ، ظل تأثير المضادات الحيوية كما هو ، بغض النظر عن العوامل الأخرى التي تؤدي إلى التدهور المعرفي مثل الظروف الصحية ونمط الحياة. وأوضح الخبراء كذلك أن التغيير في الذاكرة من خلال استخدام المضادات الحيوية يعادل تقريبًا ثلاث إلى أربع سنوات من الشيخوخة.

طبيب البوابة: دواء يزيد مخاطر الخرف عند النساء

حدود الدراسة

تُوصف المضادات الحيوية بشكل شائع كأدوية للعديد من الحالات الصحية. لكن لا يُعرف الكثير عن التأثير طويل المدى لهذه الحالة. يساعد هذا الاكتشاف الجديد في إبراز العلاقة بين استخدام المضادات الحيوية على المدى الطويل وتراجع الذاكرة ، لكنه لا يحدد ما إذا كان يمكن أن يعرض النساء لخطر الإصابة بالخرف. إلى جانب ذلك ، تم إجراء البحث على مجموعة صغيرة جدًا. بناءً على نتائج هذه الدراسة ، من الضروري إجراء دراسة أكثر تفصيلاً لفهم تأثير استخدام المضادات الحيوية على المدى الطويل على الذاكرة.

طبيب البوابة: دواء يزيد مخاطر الخرف عند النساء

عوامل الخطر الرئيسية للخرف

يمكن أن تساهم العديد من العوامل في الإصابة بالخرف. من بين هذه العوامل ، هناك عدد قليل من العوامل مثل استهلاك الكحول والتي يمكن السيطرة عليها لتقليل خطر الإصابة بالمرض في وقت لاحق من الحياة. فيما يلي بعض عوامل الخطر الشائعة لهذه الحالة الصحية العقلية.

السن

النظام الغذائي والتمارين الرياضية

الإفراط في تناول الكحول

عوامل الخطر القلبية الوعائية

الكآبة

داء السكري

التدخين

تلوث الهواء

صدمة الرأس

نقص الفيتامينات والتغذية

الأعراض التي يجب البحث عنها

قد تختلف أعراض الخرف حسب شدة الحالة. تتضمن بعض العلامات الشائعة للحالة التي يجب البحث عنها ما يلي:

التغييرات المعرفية

فقدان الذاكرة

صعوبة في التواصل

صعوبة التفكير أو حل المشكلات

صعوبة التعامل مع المهام المعقدة

الارتباك والارتباك

تتغير الشخصية

الكآبة

سلوك غير لائق

جنون العظمة

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