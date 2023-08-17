البوابة - التقرن الدهني (Seborrheic keratosis) ، المعروف أيضًا باسم ثؤلول الشيخوخة ، هو نمو جلدي شائع غير ضار عادةً. عادة ما تكون بنية أو سوداء ، ويمكن أن تكون مسطحة أو مرتفعة. يمكن أن تظهر هذه البقع في أي مكان من الجسم ، ولكنها أكثر شيوعًا على الوجه والصدر والظهر.

طبيب البوابة: طرق علاج التقرن الدهني (Seborrheic keratosis)

لا يوجد علاج لـبقع التقرن الدهني ، ولكن يمكن إزالتها إذا كانت مزعجة أو قبيحة. تتضمن بعض طرق إزالة بقع التقرن الدهني ما يلي:

الكريمات التي لا تستلزم وصفة طبية: هناك عدد من الكريمات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي يمكن استخدامها لإزالة بقع التقرن الدهني. تحتوي هذه الكريمات عادةً على مكونات يمكن أن تجفف الجلد ، مما يؤدي إلى تساقطه.



العلاجات المنزلية: هناك عدد من العلاجات المنزلية التي يمكن استخدامها لإزالة بقع التقرن الدهني. تشمل بعض العلاجات المنزلية الشائعة خل التفاح وزيت شجرة الشاي والثوم.

العلاجات الطبية: في بعض الحالات ، قد يكون من الضروري إزالة بقع التقرن الدهني في عيادة مختصة. يتم ذلك عادةً من قبل طبيب الأمراض الجلدية ، والذي يمكنه استخدام مجموعة متنوعة من الطرق لإزالة الجلد، مثل العلاج بالتبريد أو الكي الكهربائي أو الجراحة بالليزر.

من المهم ملاحظة أنه لا يمكن إزالة جميع بقع التقرن الدهني. قد تحتاج بعض بقع التقرن الدهني إلى مراقبة الطبيب للتأكد من أنها ليست سرطانية.

فيما يلي بعض النصائح لإزالة بقع التقرن الدهني:

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية إزالة بقع التقرن الدهني، فمن الأفضل دائمًا أن ترى الطبيب. لا تحاول إزالة بقع التقرن الدهني بنفسك إذا كانت كبيرة أو إذا كانت تنزف. تحلى بالصبر عند إزالة بقع التقرن الدهني. قد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو حتى أشهر حتى تتساقط بقع التقرن الدهني بالكامل. لا تخدش بقع التقرن الدهني. هذا يمكن أن يجعلهم أسوأ ويمكن أن ينشر العدوى. إذا كنت تفكر في إزالة بقع التقرن الدهني ، فمن المهم التحدث إلى طبيبك حول أفضل مسار للعمل. يمكن لطبيبك مساعدتك في تحديد ما إذا كانت الإزالة ضرورية ويمكن أن يوصي بأفضل طريقة لحالتك الفردية.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: أسباب خشونة الركبة وطرق العلاج

طبيب البوابة: ماذا تعرف عن الاعتلال العصبي السمعي؟