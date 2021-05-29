طبيب البوابة: طريقة بسيطة لاختيار زيت الطهي المناسب

في خضم الوباء، أصبح تناول الطعام الصحي أكثر أهمية. يساعد النظام الغذائي الصحي على تعزيز مناعتك وبالتالي يوفر القدرة على حمايتك من الأمراض المختلفة...

ومع ذلك ، قد يكون من الصعب جعل الطعام الصحي جزءًا من نظامك الغذائي لعدة أسباب. على سبيل المثال ، زاد تناول الوجبات الخفيفة بشكل كبير خلال فترة الإغلاق الحالية ، ليس فقط في فترات استراحة الشاي المسائية ولكن أيضًا بين الوجبات وصولاً إلى السلطة خلال اليوم. نظرًا لقلة الوقت ، ينتهي بنا المطاف بالبحث عن خيارات تحتاج إلى جهد أقل. بينما نعلم جميعًا أنه من الضروري بالنسبة لنا اتخاذ خيارات واعية في الأوقات الحالية ، فإن التوفيق بين مسؤوليات العمل من المنزل والواجبات العائلية يجعل من الصعب وضع الصحة في المقام الأول.

يمكن أن يؤدي إجراء تغييرات صغيرة في الطهي اليومي إلى قطع شوط طويل في جعل نظامك الغذائي صحيًا ، دون إضافة أي عبء إضافي عليك.

الخطوة السهلة هي استخدام زيت الطهي المناسب. قد تسأل لماذا زيت الطهي؟

إذا فكرت في الأمر ، فإن زيت الطهي هو أحد المكونات ، التي ربما نستخدمها أثناء طهي كل وجبة تقريبًا ، ومن بين جميع الخيارات ، فإنه يحمل أعلى سعرات حرارية لكل جرام. في الواقع ، يمكن أن يؤدي استخدام زيت الطهي المناسب إلى جعل كل وجبة أكثر صحة. الآن عندما نفكر في زيت الطهي ، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو تقليل استخدام الزيت ، ومع ذلك ، قد لا يكون ذلك كافيًا. لذا ، دعونا نبدأ بفهم زيوت الطهي بشكل أفضل.

زيوت الطبخ هي دهون، ومثلها مثل البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات ، فهي مغذيات كبيرة جدًا. يتكون زيت الطهي عادة من 3 أنواع من الأحماض الدهنية: الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFA) ، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFA) والأحماض الدهنية المشبعة (SFA).

وفقًا لإرشادات المعهد الوطني للتغذية، يجب أن تتمتع الزيوت الصحية بتوازن جيد بين جميع الأحماض الدهنية الثلاثة. معظم زيوت الطهي أحادية البذور ، المتوفرة في الهند والتي نستخدمها عادةً ، غنية للأسف إما بـ MUFA أو PUFA. هذا هو السبب الذي يجعل الأطباء وخبراء التغذية يطلبون منك الاستمرار في تغيير الزيت. لكن لسوء الحظ ، فإن مجرد التناوب بين الزيوت المختلفة دون فهم نسب الأحماض الدهنية للزيت الفردي لن يساعدك في الحصول على الفائدة التي تسعى إليها.

طريقة رائعة للحصول على التوازن الصحيح بين MUFA و PUFA بسهولة ، هي استخدام الزيوت المخلوطة. المزج عملية علمية لا يمكن تحقيقها في المنزل بمجرد خلط الزيوت ؛ يتم اختيار الزيوت بعناية بنسب تم اختبارها علميًا ، حتى نحصل على فوائد الزيوت الفردية بالإضافة إلى الأحماض الدهنية الصحيحة. تقدم هذه الزيوت الكثير من الفوائد الصحية.

فوائد خلط الزيوت

تجمع الزيوت المخلوطة بين فوائد اثنين من الزيوت ، لتوفير تأثير تآزري ، مما يساعد على بناء المناعة. كما أنه مفيد لصحة قلبك ، حيث يساعد في تقليل الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL). لديهم أيضًا نقطة احتراق عالية مما يجعلها مثالية لجميع أنواع الطهي (القلي ، القلي ، إلخ). يأتي بعضها أيضًا بتقنية LoSorb التي تساعد الطعام على امتصاص كمية أقل من الزيت ، مما يجعله خفيفًا على معدتك.

هناك العديد من الخيارات للزيوت المخلوطة المتوفرة في السوق، والتي كانت علامة تجارية موثوق بها لأكثر من 60 عامًا ، مما يساعد في صحة القلب والصحة العامة.

من المؤكد أن ضغوط "الوضع الطبيعي الجديد" يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتنا العامة. لكن إجراء تغييرات صغيرة في المكونات التي نستخدمها أثناء الطهي ، يمكن أن يساعد حقًا في تسهيل مساعدة عائلتنا على اتباع نظام غذائي صحي ، مع تقليل الجهد المطلوب.

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