طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية أنتِ على وشك حضور حدث عائلي كبير وترغبين في تأخير الدورة الشهرية - أليس كذلك؟ الاجتماع مع الأصدقاء أو الإجازات أو الجولات الرسمية أو الحفلات – مع تجنب ألم وازعاج وتشنجات الدورة الشهرية، وأعراضها مثل تورم الثدي والانتفاخ. عن طرق تأجيل الدورة الشهرية بشكل طبيعي. يمكنك السفر والمشاركة في كل الاحتفالات والجولات دون قلق.

دعونا نتعمق في بعض الطرق الطبيعية لتأخير الدورة الشهرية.

طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية

العلاجات

خل التفاح

خل التفاح علاج طبيعي فعال لتأخير الدورة الشهرية ويخفف من أعراض الدورة الشهرية. خفف خل التفاح في الماء قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المتوقع للدورة وقد يكون مفيدًا. على الرغم من أه وفقا للأبحاث فأن النساء اللاتي يعانين من PCOD تكيس المبايض يمكن أن يعانين من انخفاض في مستويات الأنسولين ، مما يتسبب في تخثر الدم وتقليل تدفق الدم إذا استهلكن خل التفاح. لكن هذا لا يعني أن تدفق الدم سيتوقف تمامًا.

طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية

عصير الليمون

يعد من أقدم الطرق لتأخير الدورة الشهرية. تناول عصير الليمون بكميات معتدلة قد يساعد في وقف النزيف. إذا جربت هذه التقنية ، امزج ملعقتين من عصير الليمون في كوب من الماء أو اشربه مع الشاي بدون سكر.

طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية

الجيلاتين

اشرب ماء الجيلاتين مرة في اليوم لمدة 3-4 أيام قبل موعد الدورة الشهرية المتوقعة ، فهو علاج عجيب قد يؤخر الدورة الشهرية لبعض الوقت. ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول الجيلاتين يمكن أن يسبب عسر الهضم والانتفاخ.

طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية

شوربة العدس

اصنعي مسحوقًا ناعمًا من العدس وامزجي ملعقتين صغيرتين منه في أي حساء يوميًا. استهلكي هذا الخليط قبل 10 أيام من الموعد المتوقع للدورة الشهرية. تذكري تناول هذا الحساء بكميات صغيرة لبضعة أيام فقط ، توقفي عن تناوله إذا لاحظت أي آثار ضارة.

طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية

شاي القرفة

يساعد شاي القرفة في تأخير الدورة الشهرية ، ويقلل من الالتهابات ، وتقلصات الدورة الشهرية ، ويوفر الراحة إذا كان النزيف غزيرًا. إنه علاج معجزة بدون أي آثار جانبية. شاي القرفة له نكهة ممتازة ، لذيذ وصحي أيضا.

طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية

البطيخ البارد

البطيخ مهدئ للبطن ومليء بالعناصر الغذائية. تعتبر الفاكهة الحلوة والعصرية علاجًا ممتازًا لتأخير الدورة الشهرية. تناولي طبق من البطيخ الطازج والبارد قبل 7 أيام من الموعد المتوقع للدورة للحصول على نتائج جيدة.

نصيحة: الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل لأنها يمكن أن تكون دعوة لنزيف حاد.

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