طبيب البوابة: ما نوع شخصية طفلك؟ كل طفل يختلف بطريقته الخاصة. لديهم رؤية فريدة وطريقة لإدراك العالم. ولكن بينما يكون كل طفل مميزًا ، فقد يمتلكون قدرات وشخصيات تصنفهم إلى نوع شخصية محدد. وفقًا للطبيب اليوناني أبقراط ، يمكن تقسيم شخصية الطفل إلى أربعة أنواع عامة. تابع القراءة لمعرفة ما هي عليه واكتشف ما إذا كان طفلك يناسب أي منها.

طبيب البوابة: ما نوع شخصية طفلك؟

المزاج الصفراوي

حاد الطباع-غضوب

الأطفال الذين ينتمون إلى هذا النوع من الشخصية يتسمون بالتنافسية، وأصحاب رأي، والمغامرة، والطموح. إنهم أصحاب تصميم ثابت وأقوياء الإرادة ويعرفون ما يريدون في الحياة. قد يتم عزلهم اجتماعياً ، لكنهم يعرفون متى يرفعون أصواتهم. نظرًا لأنهم متحمسون لأهدافهم ، فسوف يتأكدون من تحقيق أهدافهم المرجوة حتى في سن مبكرة.

طبيب البوابة: ما نوع شخصية طفلك؟

المزاج الدموي

نشيط - متفائل

الأطفال ذوو الشخصية المتفائلة يحبون المرح ، مبدعون ، يحبون التخيل ، ومنفتحون. إنهم يعيشون حياة متفائلة ولديهم نهج إيجابي تجاه كل شيء. من الصعب كسرهم ، لكنهم قد يشعرون بالملل بسهولة إذا لم يكن لديهم ما يحيد عقولهم به.

طبيب البوابة: ما نوع شخصية طفلك؟

المزاج السوداوي

حزين - عصبي

إذا كان طفلك حريصًا للغاية بشأن قراراته ، ولديه نظرة على التفاصيل ومنضبط للغاية ، فقد يتناسب مع هذه الفئة من الشخصية. الأطفال الذين يعانون من أنواع الشخصية الحزينة ليسوا من النوع الذي قد يخاطر. يذهبون بخاليهم من خلال الكتاب ويحبون البقاء في منطقة الراحة الخاصة بهم.

طبيب البوابة: ما نوع شخصية طفلك؟

المزاج اللمفاوي

بارد - لا مبالي

الأطفال من نوع الشخصية هذه رصينون ويقظون. إنهم ليسوا من النوع الذي يتخذ قرارات متهورة ، وهم واضحون في قراراتهم وجديرون بالثقة للغاية. الأهم من ذلك، يحبون تقديم المساعدة ويتجنبون النزاعات.

طبيب البوابة: ما نوع شخصية طفلك؟

لماذا أنواع الشخصيات مهم؟

يعد فهم نوع شخصية طفلك أمرًا مهمًا لأنه يساعدك على فهم المزيد عنها. إذا كان لديك أكثر من طفل ، فقد تشعر بالحاجة إلى التعامل معهم بنفس الطريقة. ومع ذلك ، ليس الجميع متشابهين. يفكر الأطفال ويتصرفون ويفكرون بشكل مختلف ويجب على الآباء إيجاد طريقة لإدارتها بشكل مختلف. قد تساعدك معرفة نوع الشخصية التي ينتمي إليها طفلك على تصميم أسلوب الأبوة والأمومة وفقًا لذلك.

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