طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية هناك حدث كبير في حياتك وترغبين في تأخير الدورة الشهرية - أليس كذلك؟ اجتماع مع الأصدقاء أو إجازة أو جولة رسمية أو حفلة خاصة – كلنا نريد تجنب الدورة الشهرية في كل هذه المناسبات. لا تسبب الدورة الشهرية الانزعاج المفرط فقط بل تسبب الألم والتشنجات المتقطعة بالإضافة الى أعراض مثل تورم الثدي والانتفاخ بنفس القدر. لذلك انت بحاجة الى

طريقة فعالة لتأخير الزائرة الشهرية. دعنا نتعمق في بعض الطرق الطبيعية لتأخير الدورة الشهرية.

طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية

عصير الليمون

وهي من أقدم الطرق لتأخير الدورة الشهرية. تناولي عصير الليمون بكميات معتدلة لتأجيل الفترة حسب التقارير والدراسات . ومع ذلك ، لا توجد مثل هذه الأدلة الطبية لإثبات أن الأطعمة الحمضية قد تساعد في وقف الدورة. إذا جربت هذه التقنية ، امزجي ملعقتين من عصير الليمون في كوب من الماء أو اشربيه مع الشاي بدون سكر.

طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية

خل التفاح

خل التفاح علاج طبيعي فعال لتأخير الدورة الشهرية ويخفف من أعراض الدورة الشهرية. خففي خل التفاح في الماء قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المتوقع للدورة. على الرغم من أنه وفقاً للابحاث النساء اللاتي يعانين من تكيس المبايض المتعدد يمكن أن يعانين من انخفاض في مستويات الأنسولين، مما يتسبب في تخثر الدم وتراجع في تدفق الدم إذا استهلكوا خل التفاح. لكن هذا لا يعني أن تدفق الدم سيتوقف تمامًا.

طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية

الجيلاتين

اشربي ماء الجيلاتين مرة في اليوم لمدة 3-4 أيام قبل موعد الدورة الشهرية المتوقعة ، فهو علاج عجيب قد يؤخر الدورة الشهرية لبعض الوقت. ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول الجيلاتين يمكن أن يسبب عسر الهضم والانتفاخ.

طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية

شاي القرفة

يساعد شاي القرفة في تأخير الدورة الشهرية ، ويقلل من الالتهابات ، وتقلصات الدورة الشهرية ، ويوفر الراحة إذا كان النزيف غزيرًا. إنه علاج معجزة بدون أي آثار جانبية. شاي القرفة له نكهة ممتازة ، لذيذ وصحي أيضا.

طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية

البطيخ

البطيخ مهدئ للبطن ومليء بالعناصر الغذائية. تعتبر الفاكهة الحلوة والعصرية علاجًا ممتازًا لتأخير الدورة الشهرية. تناولي كمية من البطيخ الطازج والبارد قبل 7 أيام من الموعد المتوقع للدورة للحصول على نتائج جيدة.

طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية

شوربة العدس

اصنعي مسحوقًا ناعمًا من العدس وامزجي ملعقتين صغيرتين منه في أي حساء يوميًا. استهلكي هذا الخليط قبل 10 أيام من الموعد المتوقع للدورة الشهرية. تذكري أن تأخذي هذا الحساء بكميات صغيرة لبضعة أيام فقط ، ومع ذلك ، توقفي عن تناوله إذا لاحظت أي آثار ضارة له.

تذكري بأن الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل لأنها يمكن أن يكون دعوة لنزيف حاد.

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