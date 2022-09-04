طبيب البوابة: علاجات لتخفيف جفاف الشفاه أثناء الحمل كأم حامل ، سيخضع جسمك لتغيرات ، وهذا أمر طبيعي. إذا كنت تأملين في الحصول على توهج الحمل الصحي ، فقد تشعرين بخيبة أمل عندما تكتشفين أنك تعانين من جفاف الجلد والشفتين. يجلب لك الحمل العديد من التغيرات - بعضها قد تتوقعينه والبعض الآخر سيكون جديدًا تمامًا. على سبيل المثال ، ربما تتوقعين غثيان الصباح ، والرغبة الشديدة في تناول الطعام وتضخم البطن. قد يكون لديك حتى تقلبات مزاجية متوقعة ، وتورم القدمين وتغير في شكل الثديين. لكن جفاف الجلد والشفتين من الآثار الجانبية الأقل توقعًا للحمل وقد تكون مفاجأة تمامًا. قد تظهر تلك الشفاه المتشققة أو التي تسبب الحكة أو جفاف الجلد في وقت مبكر من الثلث الأول من الحمل وبالنسبة لبعض النساء، قد تستمر طوال فترة الحمل.

لتلبية احتياجات جنينك ، يتم إنتاج المزيد من سوائل الجسم والدم خلال هذه الفترة ... مع تمدد الجلد ، قد يتضرر حاجز الجلد ، مما يسمح بمرور المزيد من الرطوبة. في بعض الأحيان ، يمكن أن يتجاوز حجم ذروة [الدم] ما يصل إلى 50 في المائة أعلى من النساء غير الحوامل. قد يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى إرهاق الكلى أيضًا ، مما يؤدي إلى كثرة التبول والجفاف ، مما قد يؤدي إلى جفاف الشفاه والجلد. قد يبدو الأمر متناقضًا ، لكن احتباس الماء قد يتسبب أيضًا في جفاف الجلد. أثناء الحمل ، قد تؤدي المستويات المرتفعة من هرمون الفازوبريسين إلى احتباس الماء بجسمك ، مما يؤدي إلى التورم والانتفاخ. يمكن أن يؤدي التورم الشديد إلى شد الجلد ، مما يجعله جافًا ومتشققًا. يُعرف هذا باسم الوذمة ، والتي تحدث خلال الثلث الثالث من الحمل ، وغالبًا ما تصاب النساء ببقع حمراء مثيرة للحكة.

طبيب البوابة: علاجات لتخفيف جفاف الشفاه أثناء الحمل

مكونات آمنة

كلما قل عدد المكونات ، كان مرطب الشفاه أكثر أمانًا ، ولكن يجب تجنب بعض المكونات أثناء الحمل. التزم بالمواد المضادة للحساسية (بدون المواد الكيميائية المسببة للحساسية) وشقوق الشفاه والمرطبات الخالية من العطور. لمساعدتك على استعادة شفتيك الجافة أثناء الحمل ، إليك بعض المكونات الآمنة والطبيعية التي يجب أن تبحثي عنها في ملصق مرطب الشفاه.

طبيب البوابة: علاجات لتخفيف جفاف الشفاه أثناء الحمل

زيت جوز الهند

هذا مرطب طبيعي ومطري يحبس الرطوبة داخل بشرة الشفاه الرقيقة. يمكن استخدامه أيضًا كمسكن للآلام وله خصائص مضادة للالتهابات مفيدة للغاية للشفاه المتشققة.

طبيب البوابة: علاجات لتخفيف جفاف الشفاه أثناء الحمل

شمع العسل

ينتج شمع العسل المستخرج من أقراص العسل جدارًا لحبس الرطوبة وحماية البشرة الرقيقة لشفتيك من الهواء الجاف.

طبيب البوابة: علاجات لتخفيف جفاف الشفاه أثناء الحمل

جل الفازلين

يمكنك استخدام الفازلين لعمل حاجز مقاوم للماء لمنع فقدان الرطوبة. كما أنه يشفي البشرة الجافة والمتهيجة ويحافظ على رطوبة شفتيك لفترة أطول.

طبيب البوابة: علاجات لتخفيف جفاف الشفاه أثناء الحمل

زبدة الكاكاو

زبدة الكاكاو الطبيعية المصنوعة من حبوب الكاكاو هي مرطب آمن لشفتيك. إنه مطريات بمضادات الأكسدة. يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة ويعالج الشفاه الجافة والمتشققة ومضادات الأكسدة تبطئ عملية إتلاف الخلايا.

طبيب البوابة: علاجات لتخفيف جفاف الشفاه أثناء الحمل

زبدة الشيا

غالبًا ما تستخدم مع زبدة الكاكاو ، هذه الزبدة عبارة عن دهون طبيعية تحبس الرطوبة في شفتيك لإبقائها ناعمة ورطبة.

طبيب البوابة: علاجات لتخفيف جفاف الشفاه أثناء الحمل

زيت الجوجوبا

يمكن أن يكون استخدام زيت الجوجوبا المستخرج من بذور نبات الجوجوبا مفيدًا جدًا لتهدئة الشفاه الجافة والحفاظ على الرطوبة للحفاظ على شفتيك رطبة ونضرة. كما أنه يحتوي على فيتامينات B و E التي تساعد على تغذية وتجديد شفتيك. يحتوي زيت الجوجوبا أيضًا على خصائص علاجية ويمكن استخدامه كواقي شمسي طبيعي لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية القاسية.

طبيب البوابة: علاجات لتخفيف جفاف الشفاه أثناء الحمل

زيت عضوي

زيت نباتي يحتوي على الأحماض الدهنية والفيتامينات E و A. وهو مثالي لعلاج تشقق الشفاه. يساعد على حبس الرطوبة وينعم البشرة الجافة ، ويمنح شفتيك توهجًا رائعًا. يمكن أن يمنحك خلطه بزيت جوز الهند نتيجة مثالية.

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