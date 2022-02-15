طبيب البوابة: علامات مؤكدة على الإصابة بأوميكرون انتشر متحور أومكيرون في جميع أنحاء العالم وربما يكون سبب معظم حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الوقت الحالي. على الرغم من أنها خفيفة ، إلا أنها تنتشر بوتيرة أسرع نظرًا لقابلية انتقالها العالية. بسبب علاماته المتداخلة مع نزلات البرد ، يصعب أحيانًا تحديد العدوى ، مما يؤدي إلى تأخير العلاج. وفقًا للبيانات ، لا تؤدي عدوى أوميكرون حتى إلى مشاكل في الجهاز التنفسي في معظم الحالات. يؤدي إلى علامات خفية ويمكن التعرف عليه إذا كنت تعاني من ألم في هذين الجزأين من الجسم.

طبيب البوابة: علامات مؤكدة على الإصابة بأوميكرون

الأعراض الشائعة لمتحور أوميكرون

كانت آلام العضلات من الأعراض الشائعة لفيروس كورونا. حتى في حالة أوميكرون ، يعاني الناس من آلام في العضلات وضيق. وفقًا للأطباء في جنوب إفريقيا ، حيث تم الإبلاغ عن حالات أوميكرون لأول مرة ، كان معظم الناس يعانون من آلام في العضلات تُعرف باسم ألم عضلي. بناءً على البيانات التي تم جمعها أثناء ارتفاع حالات أوميكرون في جميع أنحاء العالم ، يعاني معظم الناس من أعراض تنفسية خفيفة إلى جانب آلام عضلية شديدة. يرتبط سيلان الأنف وآلام الجسم وآلام الصدر وآلام الظهر والتعب بشكل شائع بمتحور أوميكرون.

طبيب البوابة: علامات مؤكدة على الإصابة بأوميكرون

مكانان يمكن أن تشعر فيهما بالألم

المجالان الأكثر شيوعًا حيث يشعر الناس بالألم في حالة متغير أوميكرون هما - الساقين والكتفين. في العامين الماضيين ، أدركنا أن فيروس كورونا يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم ، ولكن في حالة أوميكرون ، فإن الساقين والكتفين هي المناطق المصابة بشكل شائع. وفقًا لدراسة بريطانيا، يشعر الأشخاص الذين يشكون من آلام في العضلات أثناء استخدام أوميكرون في الغالب في الساقين والكتفين.

طبيب البوابة: علامات مؤكدة على الإصابة بأوميكرون

ما هي طبيعة الألم؟

يمكن أن يظهر الألم الناتج عن فيروس أوميكرون بعدة طرق ، ولكن في معظم الأحيان يتميز بألم واسع النطاق يمكن أن يأتي ويختفي حتى الوقت الذي لا تتعافى فيه من العدوى. يشكو بعض الأشخاص المصابين بأوميكرون أيضًا من مشاعر غريبة مثل التنميل أو الدبابيس والإبر والضعف في الساقين. في حالة الكتفين ، يشعر المرضى في الغالب بألم وتيبس وخدر. يمكن أن يكون الضعف في الساقين والكتفين أيضًا علامة منبهة لمتحور أوميكرون.

طبيب البوابة: علامات مؤكدة على الإصابة بأوميكرون

لماذا آلام العضلات شائعة في حالة أوميكرون؟

يعتقد الخبراء أن آلام العضلات هي عرض شائع في حالة العدوى الفيروسية والفيروس التاجي ليس استثناءً. لكن ارتفاع حالات آلام الجسم يمكن أن يكون راجعاً إلى عوامل متعددة. يمكن أن يكون بسبب الوسطاء الالتهابيين أو ربما يكون المتغير المتحور يؤثر على الجهاز العضلي الهيكلي أكثر من البديل السابق. عندما يصيب الفيروس الجهاز العضلي الهيكلي ، فإنه يؤثر عادة على العضلات والعظام والمفاصل والأربطة ، مما يؤدي إلى الأوجاع والآلام. على الرغم من أن آلام الجسم شائعة جدًا في حالة متحور أوميكرون، إلا أنها لا تعتبر من أهم خمسة أعراض للعدوى الفيروسية. سيلان الأنف ، والصداع ، والتعب ، والعطس ، والتهاب الحلق هي الأعراض الأولية لأوميكرون التي يجب أن تبحث عنها.

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