طبيب البوابة: فصيلة الدم هذه الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري

مرض السكري هو مرض يرتبط بنمط حياتك ويتطلب تدبيره مدى الحياة. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري ، يمكن أن تساعدك بعض التغييرات في نمط الحياة على تأخير مرض السكري من النوع 2 ... (CDC)...

ولكن بصرف النظر عن نمط الحياة غير الصحي ، هناك العديد من العوامل الخارجية الأخرى التي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بالمرض. أحد هذه العوامل هو فصيلة دمك.

الأشخاص ذوو فصيلة الدم غير O أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري

وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 ونشرت في مجلة Diabetologia ، فإن مجلة الجمعية الأوروبية للأشخاص الذين لا يحملون فصيلة دم O هم أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع 2 مقارنةً بالأشخاص من فصيلة الدم O.

الدراسة

بالنسبة للدراسة ، تم مراقبة 80 ألف امرأة لتحديد العلاقة بين فصيلة الدم وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. من بين هؤلاء ، تم تشخيص 3553 شخصًا بمرض السكري من النوع 2 وكان الأشخاص الذين لديهم دم من غير فصيلة O أكثر عرضة للإصابة.

الأشخاص ذوو فصيلة الدم B هم الأكثر عرضة للإصابة

وفقًا للدراسة ، كانت النساء المصابات بفصيلة الدم A أكثر عرضة بنسبة 10٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بالنساء من فصيلة الدم O . ومع ذلك ، كانت النساء المصابات بفصيلة الدم B أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 21٪ مقارنة بالنساء من فصيلة الدم. O

أثناء مقارنة كل مجموعة مع فصيلة الدم O السلبية ، والتي تعد أيضًا متبرعًا عالميًا ، كانت النساء ذوات فصيلة الدم B موجب أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع 2.

لماذا يكون أصحاب فصيلة الدم B أكثر عرضة للخطر؟

وفقًا للباحثين ، لا تزال العلاقة بين خطر الإصابة بمرض السكري وفصيلة الدم غير معروفة ، ولكن هناك بعض التفسيرات المحتملة. وفقًا للدراسة ، فإن بروتينًا في الدم يسمى عامل non-Willebrand يكون أعلى لدى الأشخاص الذين ليس لديهم فصيلة دم من نوع O وقد ارتبط بارتفاع مستويات السكر في الدم.

وقال الباحثون أيضًا إن أنواع الدم هذه مرتبطة أيضًا بجزيئات مختلفة معروفة بأنها مرتبطة بمرض السكري من النوع 2.

المضاعفات المتعلقة بمرض السكري من النوع 2

إذا كان شخص ما يعاني من مرض السكري من النوع 2 ، فإنه يؤثر على الطريقة التي ينظم بها الجسم ويستخدم السكر. هذا يرفع مستويات السكر في الدم ، والتي إذا لم يتم علاجها مبكراً يمكن أن تكون خطيرة للغاية.

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