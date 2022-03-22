طبيب البوابة: فطور كبير وعشاء صغير ..سر فقدان الوزن يبذل الكثير منا الجهد في التخطيط للوجبة اليومية عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات. مباشرة من الطعام الذي تضعه في طبقك إلى التوقيت ، تلعب كل هذه الأشياء دورًا مهمًا عندما نتحدث عن فقدان الوزن. هناك عامل آخر يجب مراعاته في هذا السياق وهو كمية الطعام التي يجب أن تتناولها في وقت محدد من اليوم.

يقول المثل القديم : "تناول فطور ملك، وعشاء فقير"، وينطبق نفس هذا المفهوم عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

طبيب البوابة: فطور كبير وعشاء صغير ..سر فقدان الوزن

أهمية تناول وجبة فطور جيدة

تعتبر وجبات الإفطار مرارًا وتكرارًا أهم وجبة في اليوم. بعد 8 إلى 10 ساعات من الصيام طوال الليل ، يمكن أن تساعد وجبة الإفطار الصحية والشهية في الصباح على زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون. يمكن لوجبة الإفطار المغذية والصحية في الصباح أن تمنعك من تناول الطعام غير الصحي وتجعلك ممتلئًا حتى فترة ما بعد الظهر.

طبيب البوابة: فطور كبير وعشاء صغير ..سر فقدان الوزن

مشاكل عدم تناول وجبة الفطور

يتخطى الكثير من الناس وجبتهم الأولى في اليوم معتقدين أنها يمكن أن تساعدهم على حرق المزيد من السعرات الحرارية. أصبح هذا الاتجاه شائعًا بشكل بارز بين الأشخاص الذين يتبعون الصيام المتقطع للتخلص من الكيلوجرامات. الأشخاص الذين يتبعون هذا الاتجاه الغذائي يصومون لمدة 14 أو 16 ساعة ثم يأكلون في غضون 8-10 ساعات القادمة. لإدارة نافذة الأكل ، غالبًا ما يتخطون وجبة الإفطار ويتناولون العشاء مبكرًا. لكن تخطي الوجبة يبطئ عملية التمثيل الغذائي ، وتحرق الدهون ببطء.

طبيب البوابة: فطور كبير وعشاء صغير ..سر فقدان الوزن

إفطار ثقيل وعشاء خفيف

وفقًا لبحث أجرته جمعية الغدد الصماء ، يلعب الإفطار دورًا أكبر في إنقاص الوزن وتحسين الصحة العامة. وفقًا للدراسة ، فإن الأشخاص الذين يتناولون وجبات إفطار أكبر هم أكثر عرضة لحرق السعرات الحرارية بمقدار الضعف مقارنة بمن يتناولون عشاءًا أكبر. إلى جانب ذلك ، لديهم رغبة أقل في تناول الحلويات وغيرها من الأطعمة غير الصحية ولديهم مستوى متوازن من السكر في الدم طوال اليوم.

طبيب البوابة: فطور كبير وعشاء صغير ..سر فقدان الوزن

فوائد أخرى لتناول عشاء خفيف

إن تناول وجبة فطور ثقيلة ينشطك ويساعدك على بدء يومك بطريقة مناسبة. من ناحية أخرى ، فإن تناول عشاء ثقيل يجعلك أكثر عرضة للمعاناة من مشكلة عسر الهضم وحموضة المعدة. كما أنه يزعج دورة نومك حيث أن وجود كمية كبيرة من الجلوكوز في الدم من الطعام يمكن أن يتركك تتقلب وتتقلب طوال الليل. كل هذه العوامل قد تساهم في زيادة الوزن بدلاً من فقدان الوزن. تناول وجبة فطور دسمة وعشاء خفيف يمنع السمنة ويساعدك على الحفاظ على لياقتك.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: الإسعافات الأولية للنوبات القلبية

هل عصير العنب صحي ؟ إليك كل ما تحتاج لمعرفته