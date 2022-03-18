هل عصير العنب صحي ؟ إليك كل ما تحتاج لمعرفته

عصير العنب هو مشروب معروف بلونه النابض بالحياة ونكهته الحلوة اللاذعة قليلاً، حيث يعتبره الكثير من الناس بديلاً صحيًا للمشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية، وفي الواقع، وفقًا لأحدث الإرشادات الغذائية للأمريكيين، يمكن الاستمتاع بعصير الفاكهة بنسبة 100٪ كجزء من نظام غذائي متوازن.

ومع ذلك، نظرًا لمحتوياته من السكر والسعرات الحرارية، قد يتساءل البعض عما إذا كان عصير العنب صحيًا مثل الفاكهة الطازجة، لذلك تستكشف هذه المقالة المحتوى الغذائي وفوائد وسلبيات عصير العنب، حتى تتمكن من معرفة ما إذا كان مفيدًا لك.

أنواع عصير العنب

هناك عدة أنواع من عصير العنب، حيث إنهم يختلفون في المحتوى الغذائي وأي عنب محدد صنعوا منه، فمثلًا عصير العنب الأرجواني هو النوع التجاري الأكثر شيوعًا، حيث يتميز بلون غامق وعادة ما يكون مصنوعًا من عنب كونكورد.

ويمكنك أيضًا شراء عصير العنب الأبيض المصنوع من العنب ذو القشرة الخضراء والذي يتميز بطعم أحلى قليلاً، كما يتم تصنيف بعض عصير العنب على أنه عصير بنسبة 100٪، مما يعني أن جميع المكونات يتم استخراجها من الفاكهة.

أيضًا يتم تصنيف الأصناف الأخرى على أنها عصير من المركز، وهذا يعني أن معظم المياه قد أزيلت، مما أدى إلى منتج أكثر تركيزًا، ويظهر عصير العنب أيضًا في العديد من كوكتيلات العصير، وبعضها يحتوي على مزيج من عدة أنواع من الفاكهة.

وقد يتم تحلية عصير العنب أو عدم تحليته، حيث يحتوي عصير العنب المحلى على سكريات مضافة، مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، ويمكن العثور على السكر المضاف مدرج في ملصق المكونات.

القيمة الغذائية لعصير العنب

على الرغم من أن عصير العنب يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر الطبيعي، إلا أنه أيضًا مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين سي والمنغنيز.

وفي الواقع، يحتوي كوب واحد (237 مل) من عصير العنب الأرجواني غير المحلى على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 152

البروتين: 1 جرام

الدهون: 0.3 جرام

الكربوهيدرات: 37.4 جرام

الألياف: 0.5 جرام

فيتامين ج: 70٪ من القيمة اليومية

المنغنيز: 26٪ من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 6٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 6٪ من القيمة اليومية

النحاس: 5٪ من القيمة اليومية

وتحتوي العديد من أنواع عصير العنب على حمض الأسكوربيك المضاف، المعروف أيضًا باسم فيتامين سي، حيث أن هذا العنصر الغذائي ضروري لوظيفة المناعة وصحة الجلد.

يعد عصير العنب غني أيضًا بالمنغنيز، وهو معدن يشارك في تكوين العظام وإنتاج بعض الناقلات العصبية في دماغك، علاوة على ذلك، يحتوي عصير العنب على العديد من الفلافونويد والبوليفينول، وهذه مركبات نباتية تعمل كمضادات للأكسدة للحماية من الإجهاد والتهاب الأكسدة.

فوائد عصير العنب الصحية

يعزز صحة القلب

بفضل محتواه من المركبات المضادة للأكسدة، وجدت العديد من الدراسات أن عصير العنب يمكن أن يدعم صحة القلب، حيث وفقًا لإحدى المراجعات، يمكن أن تساعد الفلافونويد الموجودة في عصير عنب كونكورد في تقليل العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب، بما في ذلك الالتهاب، تراكم اللويحات في الشرايين، تجميع الصفائح الدموية، ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

يعزز وظيفة المناعة

يتم إثراء العديد من أنواع عصير العنب بفيتامين سي من المغذيات الدقيقة، حيث يمكن لفيتامين سي تعزيز وظيفة المناعة عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي ودعم وظيفة الخلايا المناعية، وقد يؤدي الحصول على ما يكفي من فيتامين سي في نظامك الغذائي اليومي إلى تقليل قابليتك للإصابة بالمرض والعدوى، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد.

يدعم صحة الجهاز الهضمي

وجدت بعض الأبحاث أن عصير العنب قد يدعم صحة جهازك الهضمي، فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة حديثة أن تناول مكمل بودرة العنب - أي ما يعادل حوالي 3.4 أوقية (100 مل) من عصير العنب - يمكن أن يزيد من تنوع ميكروبيوم الأمعاء المفيد لتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

كما وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات نتائج مماثلة، مشيرة إلى أن بعض المركبات والبوليفينول المستخرجة من العنب وعصير العنب يمكن أن تدعم صحة ميكروبيوم الأمعاء.

سلبيات عصير العنب

على الرغم من أنه يمكن الاستمتاع بعصير العنب باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية التي يجب مراعاتها، وتشمل:

قد يزيد من مستويات السكر في الدم

يحتوي عصير العنب على كمية عالية من السكريات الطبيعية، وحتى الأصناف غير المحلاة تحتوي 36 جرامًا في كل كوب (237-mL)، وبالمقارنة مع الفاكهة الكاملة، فإن عصير الفاكهة أقل أيضًا من الألياف، حيث أن الألياف تبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم لتثبيت مستويات السكر في الدم.

كما يتم تحلية عدة أنواع بكميات عالية من السكر المضاف، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول المشروبات المحلاة بالسكر قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وضعف التحكم في نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يساهم في زيادة الوزن

عصير العنب منخفض الألياف، مما يعني أنه لا يزيد من الشعور بالامتلاء بنفس درجة الفواكه الكاملة، وتشير الدراسات إلى أن السوائل أقل حشوًا من الأطعمة الصلبة، لذلك، قد تشعر بالجوع أكثر بعد شرب كوب من عصير العنب مقارنة بتناول العنب الطازج.

كما تم ربط المشروبات المحلاة بالسكر، مثل عصير العنب مع السكر المضاف، بزيادة خطر زيادة الوزن وزيادة الوزن والسمنة بين الأطفال والبالغين، بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أنواع عصير العنب المحلى غنية بالسعرات الحرارية ويمكن أن تساهم في زيادة الوزن إذا تم تناولها بكميات عالية وإذا لم تقم بإجراء تعديلات أخرى على نظامك الغذائي.

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