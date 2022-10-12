طبيب البوابة: فقدان الوزن قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة في البداية هل لاحظت انخفاضًا في وزنك دون أن تحاول فقدان الوزن! يمكن أن يعني فقدان الوزن غير المبرر أن شيئًا خطيرًا قد بدأ بالفعل في الجسم وتحتاج إلى التحقق منه في أقرب وقت لمنعه من التقدم.

غالبًا ما يتم رصد الأمراض عن طريق الانخفاض المفاجئ في الوزن جنبًا إلى جنب مع الأعراض النموذجية الشائعة.

طبيب البوابة: فقدان الوزن قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة

السرطان

يرتبط معظم فقدان الوزن المفاجئ بالسرطان. يُلاحظ فقدان الوزن بشكل شائع بين مرضى السرطان ، وهو على الأرجح أحد أولى العلامات المرئية للمرض ، كما تدعي العديد من المجلات الصحية.

يشار إليها باسم الدنف ، وهي سمة من سمات النمو السرطاني في الجسم وتترافق مع علامات أخرى مثل التعب والضعف وفقدان الطاقة والفتور والصعوبة في أداء المهام الصغيرة.

طبيب البوابة: فقدان الوزن قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة

مرض السكري

يمكن أن يشير فقدان الوزن غير المبرر أيضًا إلى مرض السكري. في مرضى السكري ، يضعف الأنسولين غير الكافي قدرة الجسم على الحصول على الجلوكوز من الدم واستخدامه للخلايا لإنتاج الطاقة. نتيجة لذلك ، يبدأ الجسم في حرق الدهون والعضلات لتوفير الطاقة للنظام البيولوجي ليعمل بشكل صحيح. ينتج عن هذا انخفاض في الوزن الإجمالي.

طبيب البوابة: فقدان الوزن قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة

الخرف

في حين أن هذا قد يفاجئ الكثيرين ، إلا أن الخرف يعتبر سببًا رئيسيًا لفقدان الوزن غير المبرر. وفقًا لورقة بحثية لعام 2017: يعد فقدان وزن الجسم غير المقصود أمرًا شائعًا لدى مرضى الخرف ويرتبط بالضعف الإدراكي ونتائج المرض السيئة. يُقترح أن بعض أدوية الخرف الحاصلة على موافقة طبية، والتي تهدف إلى تحسين النتائج المعرفية والوظيفية لمريض الخرف ، مرتبطة بالإبلاغ عن وزن الجسم أو فقدان مؤشر كتلة الجسم. يمكن أن يكون فقدان وزن الجسم لدى هؤلاء المرضى أيضًا بسبب ضعف الإدراك ونقص التغذية.

طبيب البوابة: فقدان الوزن قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة

فرط نشاط الغدة الدرقية

سبب رئيسي آخر للتغيير الجذري في وزن الجسم هو فرط نشاط الغدة الدرقية. في هذه الحالة ، يمكن أن تتسارع عملية التمثيل الغذائي في الجسم مما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير مقصود. على الرغم من أن شهية الشخص تظل كما هي ، إلا أن فقدان الوزن يحدث بشكل كبير.

طبيب البوابة: فقدان الوزن قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة

القرحة الهضمية

يمكن أن تكون القرحة الهضمية أيضًا سببًا آخر لفقدان الكثير من الوزن بشكل مفاجئ. يمكن أن تمنع القرحة الطعام من خلال الجهاز الهضمي مما يمنحك الشعور بالامتلاء بسرعة كبيرة. يلاحظ أيضًا القيء المتكرر عند الأشخاص المصابين بالقرحة الهضمية.

طبيب البوابة: فقدان الوزن قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة

مضاعفات صحية أخرى مرتبطة بفقدان الوزن غير المبرر

بصرف النظر عن الأمراض المذكورة أعلاه ، هناك مضاعفات صحية أخرى هي: فرط كالسيوم الدم ، ومرض باركنسون ، والسكتة الدماغية أو الاضطرابات العصبية ، ومرض أديسون ، واضطراب تعاطي الكحول ، ومرض الاضطرابات الهضمية ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، ومرض كرون ، وإدمان المخدرات ، وفشل القلب.

اذا لاحظت انخفاضًا مفاجئًا في الوزن ، يرجى استشارة الطبيب ومعرفة السبب وراء ذلك.

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