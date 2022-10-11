طبيب البوابة: هذه الترانيم يمكن أن تعالج مشاكلك الصحية هل تعلم أن كل فكرة تفكر فيها يمكن أن تؤثر على صحتك العامة؟ الأفكار تدخل الجسم على شكل اهتزازات تحتوي على شحنة كهربائية قد تتداخل مع نظام جسمك. ما نسميه العاطفة هو في الواقع اندماج الطاقة والحركة. كل طاقة تدخل الجسم لها استجابة منتجة أو مدمرة. وبالتالي ، فإن أفكارك وعواطفك لديها القدرة على إعاقة صحتك الجسدية والعقلية والعاطفية. يعد العلاج الصوتي أمرًا رائعًا للشفاء من خلال خلق الوعي بهذه الاهتزازات.

هناك عملية طويلة لمعالجة الفكر الذبذبي الذي يدخل الجسم. يدخل من خلال أعصاب الأذن ثم ينتقل إلى الدماغ ثم ينتقل إلى الجسم كله. يستجيب الجسم وفقًا للاهتزازات التي يحصل عليها. يعد العلاج بالصوت طريقة رائعة لإقامة صلة بين العقل والجسم وبالتالي بدء الشفاء. العلاج الصوتي يعمل على مستويات. يبدأ بالشفاء على المستوى العاطفي ثم المستوى العقلي ثم يتقدم نحو المستوى البدني.

طبيب البوابة: هذه الترانيم يمكن أن تعالج مشاكلك الصحية

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية استخدام الصوت لعلاج نفسك:

تمرين نفس النحلة "الطنين" (دو براماري براناياما):

يعتبر تمرين التنفس هذا رائعًا لمحاذاة العقل والجسم. يمكنك ممارسة هذا في أي وقت.

اجلس بشكل مستقيم مع وضع عمودك الفقري منتصبًا .

أغمض عينيك واستخدم أصابعك الوسطى لإغلاق أذنيك .

تنفس من خلال أنفك.

قم بالزفير أثناء إصدار صوت همهمة مثل صوت نحلة.

اشعر بالاهتزازات في الجسم.

افعل هذا لمدة 3-5 دقائق .

طبيب البوابة: هذه الترانيم يمكن أن تعالج مشاكلك الصحية

الترنيم الغنائي

الترنيم الغنائي هو أكثر من مجرد ممارسة روحية. أحد أسباب الترنيم الغنائي هو إرسال اهتزازات إيجابية إلى الجسم كله. ينشط هذا بعض الطاقات التي تجعلك تشعر بالإيجابية والهدوء وأنت تغني.

يمكنك ترنيم OM أو AUM أيًا كان ما يناسبك. حاول الترنيم الغنائي لأطول فترة ممكنة للسماح للاهتزازات بالتدفق في الجسم والوصول إلى جميع أجزائه. ترنيم بقلب مفتوح وعقل حر وحنجرة مفتوحة. كلما كانت ترانيمك أكثر انفتاحًا وبصوت عالٍ ، كانت فوائد الشفاء أفضل.

طبيب البوابة: هذه الترانيم يمكن أن تعالج مشاكلك الصحية

تعويذة التأمل

في التقاليد الفيدية ، ترتبط المانترا بالعروض الدينية للإله وترنيم تلك التغني ينشط الطاقات المرتبطة بها. ومع ذلك ، فإن جميع المانترا تمتلك القدرة على توجيه الطاقات الداخلية. أيًا كانت المانترا التي يتردد صداها أو تعجبك ، قم بترديدها. القيام بذلك في وضع التأمل يساعد في إيقاظ الروح. سيتم التخلص من جميع معوقات الطاقة ويمكنك استعادة صحتك الجسدية والعقلية والعاطفية.

طبيب البوابة: هذه الترانيم يمكن أن تعالج مشاكلك الصحية

أصوات التنغيم

هناك أصوات محددة لأجزاء معينة من الجسم. عندما ترغب في شفاء جزء معين ، يمكنك ترديد صوت التنغيم المرتبط بهذا الجزء. فيما يلي بعض الأمثلة على أصوات التنغيم:

آذان- Nnn

العيون- Eemm

الجيوب - Mmm

الأنف - Llmm

الرئتين - Ssss

طبيب البوابة: هذه الترانيم يمكن أن تعالج مشاكلك الصحية

الأوعية والأجراس

هل شعرت يومًا بارتفاع فوري في الطاقة عندما تسمع أصوات الأجراس والأوعية المعدنية؟ إنه بسبب تردد صوتهم الذي ينشط الاهتزازات الداخلية. من أجل استخدام الصوت للشفاء الذاتي ، يمكنك تجربة الأطباق المعدنية ، المعروفة أيضًا باسم الأطباق الغنائية. تستخدم هذه على نطاق واسع في التأمل لبدء الشفاء وتعزيز الاسترخاء.

استشر معالج بالصوت لتعرف ما يجب أن تقوم به لعلاج مشاكلك الصحية. المعالج يمكن أن يضيف فوائد إضافية.

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