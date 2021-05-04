طبيب البوابة: فك رموز الرغبة الشديدة في تناول الطعام

كم مرة كان لديك هذا التوق المفاجئ لتناول وجبة في منتصف يوم العمل من شريحة كبيرة من البيتزا الغنية بالجبن إلى كعكة براوني دسمة !

يمكن أن تظهر الرغبة الشديدة أيضًا على شكل الرغبة في تناول شيء حار أو تذوق حلوى ما خارج نظامك الغذائي الروتيني. وسواء كنت تستسلم لرغباتك الشديدة أم لا ، فكلنا نعلم أن معظمها غير صحي – فهي اما محملة بالسعرات الحرارية أو محتوى سكر عالٍ أو انها خالية من القيمة الغذائية الجيدة.

ومع ذلك ، ما لا يعرفه الكثير منا هو أن الرغبة الشديدة ، بغض النظر عن كونها حلوة أو حارة ، هي طريقة يحاول أجسامنا أن تشير إلى شيء ما - سواء كان ذلك نقصًا أو رغبة عميقة أو شيئا ما قد تفتقده. لذلك ، من المهم تحليل عاداتك الغذائية ، فالرغبة الشديدة هي إحدى الطرق للتغلب على آلام الجوع بطريقة صحية ، دون المساومة على عدد السعرات الحرارية أو الذهاب في رحلة الشعور بالذنب بشأن زيادة الوزن.

وفقًا لخبراء التغذية فإن مفتاح التعامل مع هذه الرغبة الشديدة هو مواجهتها وجهاً لوجه ، واكتشاف ما قد يفوتك. على سبيل المثال ، قد يشير اشتهاء الشوكولاتة إلى نقص المغنيسيوم. الرغبة الأخرى الأكثر شيوعًا التي يعاني منها الكثير من الناس - السكر والحلويات تعني أن الجسم يفتقر إلى الفيتامينات الأساسية والمعادن مثل الكروم والكبريت وغيرها من المعادن النادرة اللازمة لصحة الدماغ المثلى.

هناك شغف آخر شائع للكربوهيدرات يشير إلى أنك قد تكون منخفضًا في الصوديوم والمواد المغذية الأخرى مثل الكالسيوم. عادة ما يتم أخذ الرغبة في تناول الملح كمؤشر على ارتفاع مستويات التوتر. لذلك ، فإن الخطوة الأولى هي تحديد المشكلة الجذرية ثم إيجاد طرق لمعالجة النقص.

كيف تتغلب على الرغبة الشديدة؟ ماذا يجب ان تأكل بدلا من ذلك؟

فك رموز الرغبة الشديدة: ماذا تعني هذه الرغبة الشديدة وماذا تأكل بدلاً من ذلك

بغض النظر عن مدى رغبتك في الانغماس في الرغبة الشديدة ، تذكر أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام يجب أن يتم الاعتناء بها بطريقة صحية. يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي بسيط وتعديلات في نمط الحياة في الحفاظ على الانغماس في الوقت المناسب تحت المراقبة.

الماء أمر لا بد منه

الحفاظ على كمية كافية من الماء في اليوم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة جيدة. يمكن أن يروي أيضًا بعض الرغبة الشديدة في الجوع المفاجئ! لذلك ، في المرة القادمة التي ترغب فيها في الحصول على شيء حلو أو مالح ، حاول تناول كوب من الماء أولاً. لن يرضي عطشك فحسب ، بل يمكنه أيضًا التخلص من الرغبة الشديدة.

تحقق من مستويات السكر في الدم

في بعض الأحيان ، قد ينشأ اشتهاء الطعام البسيط من عدم التوازن أو التقلب في مستويات السكر في الدم في الجسم. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي الانخفاض المفاجئ في قراءات السكر إلى اشتهاء الأطعمة التي تزيد من مستوى الجلوكوز لديك. لذلك ، هذا أحد العوامل التي يجب على مرضى السكري وضعها في الاعتبار بشكل خاص.

ومع ذلك ، تذكر أنك تحاول أن تأكل بعناية ، ويفضل أن يكون لديك وجبات خفيفة محملة بالبروتين والألياف وتطلق السكر ببطء في النظام.

تذكر أن تحتفظ بخيارات الوجبات الخفيفة الصحية بجانبك. المكسرات والبذور والفواكه والمشروبات المرطبة والوجبات الخفيفة منخفضة السعرات تعد خيارات رائعة.

يمكن أن تنشأ الرغبة الشديدة أيضًا بسبب عدم التوازن الهرموني

في كثير من الأحيان ، يمكن أن تكون الرغبة الشديدة في تناول الطعام ونقص الطعام نتيجة لاضطرابات هرمونية. الأكثر شيوعًا ، يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية انخفاضًا في مستويات السكر في الدم مما يجعلك تشتهي المنتجات السكرية والكربوهيدرات. هذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعلك تتوق كثيرًا أثناء الدورة الشهرية والحمل!

قلة النوم ومستويات التوتر يمكن أن تجعلك تشعر بالرغبة الشديدة. يمكن أن يؤثر ارتفاع مستويات الكورتيزول على هرمونات الجوع ، مما قد يجعلك في النهاية تشتهي الأطعمة المريحة ، والتي قد تكون غير صحية.

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