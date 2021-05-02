طبيب البوابة: 5 أطعمة غنية بفيتامين ج لتعزيز المناعة

لطالما كان تناول الطعام الصحي والمغذي يعتبر أمرًا ضروريًا لتقوية جهاز المناعة . يحمي نظام المناعة القوي جسمك من مسببات الأمراض ويساعدك على التمتع بحياة طويلة وصحية...

على الرغم من أن تعزيز نظام الدفاع الطبيعي للجسم هو عملية تستغرق وقتًا طويلاً ، إلا أن إضافة بعض الجرعات الإضافية من العناصر الغذائية مثل فيتامين ج إلى نظامك الغذائي يمكن أن يعطي دفعة صغيرة لصحتك المناعية.

أطعمة غنية بفيتامين ج

يلعب فيتامين سي أو حمض الأسكوربيك العديد من الأدوار الرئيسية في الجسم. يُعرف الفيتامين القابل للذوبان في الماء بدوره في دعم نظام المناعة الصحي. كما أنه يساعد على منع العدوى والنمو وإصلاح الأنسجة في جميع أنحاء الجسم. تناول كمية كافية من هذه المغذيات في النظام الغذائي يمكن أن يشفي الجروح ويصلح ويحافظ على صحة العظام.

فيما يلي 5 مصادر ممتازة لفيتامين ج يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي:

املا أو عنب الثعلب الهندي

املا أو عنب الثعلب الهندي وموطنه الهند يستخدمه ممارسو الأيورفيدا لعدة قرون لعلاج الأمراض الصحية المختلفة. الفاكهة الخضراء الصغيرة هي واحدة من أغنى مصادر فيتامين سي. تحتوي 1 املا على ما يقرب من 20 مرة من فيتامين ج أكثر من البرتقال. يعمل فيتامين سي كمضاد قوي للأكسدة ومفيد للجهاز العصبي والجهاز المناعي والجلد. بصرف النظر عن هذا ، يساعد املا في تعزيز التمثيل الغذائي وتكوين العظام والتكاثر والاستجابة المناعية. تناول عصير املا أو تناول فاكهة واحدة يوميًا في الصباح.

البرتقال

البرتقال هو فاكهة حمضيات متعددة الاستخدامات يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي بطرق مختلفة. 1 برتقالة متوسطة الحجم (100 جرام) تحتوي على 53.2 مجم من فيتامين سي. يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للأكسدة لفاكهة الليمون في تعزيز صحتنا المناعية وحماية خلايانا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. كما أن البرتقال مفيد أيضًا عند المعاناة من البرد والحساسية الأخرى. يمكن للفاكهة أيضًا أن تشجع على إنتاج الكولاجين ، وتقلل من مستويات هرمون التوتر.

الفلفل الرومي

غالبًا ما يتم تجاهل الخضار عندما يتعلق الأمر بتعزيز صحتنا المناعية ، ولكن من المدهش أن الفلفل الحلو يحتوي على كمية متساوية من فيتامين سي مقارنة بأي فاكهة حمضية. هذه الخضار غنية أيضًا بالبيتا كاروتين. يمكن أن تساعد المعادن والفيتامينات الموجودة في الفلفل الحلو على بناء نظام الدفاع الطبيعي للجسم وتحسين جودة بشرتك والحفاظ على صحة عينيك. يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي غالبًا ما يضعف جهاز المناعة.

الليمون

الليمون هو أحد المصادر المتاحة الأكثر شيوعًا لفيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى التي يمكن أن تساعد في محاربة مسببات الأمراض الأجنبية وتقوية جهاز المناعة لديك. تساعد مضادات الأكسدة الجسم على إزالة الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف الخلايا وتسبب العدوى المزمنة. تحتوي الفاكهة الصغيرة أيضًا على كمية كبيرة من الثيامين والريبوفلافين وفيتامين ب 6 وحمض البانتوثنيك والنحاس والمنغنيز.

الأناناس

تم استخدام الأناناس لعدة قرون لعلاج مشاكل الهضم والالتهابات. تحتوي الثمار على كمية عالية من فيتامين ج والمنغنيز. كما أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف الغذائية والبروميلين. يمكن أن يقلل تناول الأناناس يوميًا من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية. تساهم الخصائص المضادة للالتهابات للفاكهة المنعشة في الغالب في خصائصها المعززة للمناعة.

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