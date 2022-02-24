طبيب البوابة: فوائد طهي الأرز الأبيض بزيت جوز الهند الأرز الأبيض هو وجبة طعام أساسية لدول جنوب شرق وشرق وآسيا. ولكن نظرًا لارتفاع عدد السعرات الحرارية فيه ، فإن استهلاك الأرز الأبيض بانتظام يعرض الناس أيضًا لخطر الإصابة بأمراض مثل السمنة ومرض السكري.

قد يكون هناك حل سهل لخفض عدد السعرات الحرارية في الأرز الأبيض إلى النصف تقريبًا. نعم صحيح ، الى النصف!

طبيب البوابة: فوائد طهي الأرز الأبيض بزيت جوز الهند

البحث

أضاف باحثون سريلانكيون بقيادة سودهير جيمس زيت جوز الهند (الذي يمثل حوالي 3٪ من وزن الأرز الأبيض) إلى الماء المغلي قبل إضافة الأرز الأبيض. ثم طهوا الأرز ووضعوه في الثلاجة لمدة 12 ساعة.

طبيب البوابة: فوائد طهي الأرز الأبيض بزيت جوز الهند

كيف يعمل؟

يمكن أن تؤدي إضافة مادة دهنية مثل زيت جوز الهند إلى تغيير بنية الأرز وتقليل النشا القابل للهضم ، وبالتالي تقليل السعرات الحرارية. كما أن تبريد الأرز يأخذ هذه العملية إلى أبعد من ذلك. حيث يمكن إعادة تسخين الأرز بعد ذلك بدون زيادة في السعرات الحرارية.

اختبر الباحثون 38 نوعًا مختلفًا من الأرز الأبيض ، من الأقل إلى الأكثر صحية. بالنسبة للأقل صحة ، وجدوا أن طريقة زيت جوز الهند تخفض السعرات الحرارية بنسبة 10-12٪. يتوقعون تقليل عدد السعرات الحرارية في الأصناف الصحية بنسبة 50-60٪.

طبيب البوابة: فوائد طهي الأرز الأبيض بزيت جوز الهند

الخاتمة

لا يزال البحث في مراحله الأولى وسوف يمتد إلى تجارب على أنواع أخرى من الدهون. مثل زيت عباد الشمس. إذا تبين أن هذه طريقة آمنة لتقليل السعرات الحرارية في الأرز الأبيض ، وكذلك مع الذرة والقمح ، فقد تكون آثارها الصحية مفيدة للغاية.

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