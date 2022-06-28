طبيب البوابة: فوائد مذهلة لتناول البرقوق بانتظام نشأ البرقوق في الصين منذ ألف عام والآن يتوفر هناك ما يقرب من 20 نوعًا، وقد انتشر في جميع أنحاء العالم. البرقوق كثير العصير ومقرمش ويضيف حلاوة إلى حياتنا ، خاصة خلال هذا الوقت من العام. هناك أنواع مختلفة من البرقوق، مثل البرقوق الفيكتوري والبرقوق الأوروبي ، والبرقوق الكرزي. البرقوق ليس فقط جميل المظهر ولذيذ المذاق ؛ بل توفر مجموعة متنوعة من الفوائد لصحتنا! إليك ما يمكن أن يفعله تناول البرقوق كل يوم لجسمك.

طبيب البوابة: فوائد مذهلة لتناول البرقوق بانتظام

قوة المغذيات

البرقوق مصدر غني جدًا بالعناصر الغذائية. هذه الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات. سواء كان فيتامين أ أو ج أو ك، فهذه الفاكهة تحتوي على كل شيء. كون البرقوق غنيًا بجميع هذه الفيتامينات يجعل أجسامنا قوية بما يكفي لمحاربة الالتهابات والأمراض. كما أنه يقوي جهاز المناعة لدينا لتوفير الحماية من الجذور الحرة.

طبيب البوابة: فوائد مذهلة لتناول البرقوق بانتظام

قلب سعيد

يمكن أن يقلل تناول البرقوق من مستوى الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة. نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة ، فإن البرقوق مفيد لحماية صحة القلب من جميع أنواع أمراض القلب. بصرف النظر عن خفض مستوى الكوليسترول، فإنه يقلل أيضًا من مستوى ضغط الدم في الجسم. يمكن أن يساعد تضمينه في نظامك الغذائي على جعل قلبه سعيدًا وصحيًا.

طبيب البوابة: فوائد مذهلة لتناول البرقوق بانتظام

الفاكهة الليفية

البرقوق مليء بالألياف وهذا يفيد الجهاز الهضمي. يحافظ المحتوى الليفي الغني أيضًا على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة ويتأكد من أن المستوى لا يرتفع فجأة. كون البرقوق غنيًا بالألياف، فإنه يخفف أيضًا من الإمساك وعسر الهضم. يعمل كملين طبيعي ووجود الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى الإسهال.

طبيب البوابة: فوائد مذهلة لتناول البرقوق بانتظام

يقوي صحة العظام

البرقوق مفيد لصحة العظام. تساعد الفاكهة في تحسين قوة العظام وتقليل خطر الوقوع فريسة لأمراض مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل وهشاشة العظام. يساعد محتوى الفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم في تكوين العظام.

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