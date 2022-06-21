يُقال في كثير من الأحيان أن شرب الكثير من الماء هو مفتاح لبشرة شابة ونضرة ونقية ، ولكن هل هذه هي الحقيقة؟ إذا كنا في الواقع نتناول الكمية المطلوبة من H2O كل يوم، فهل يساهم هذا في تحسين صحة الجلد أم أنها مجرد خرافة واسعة الانتشار ؟

جميلة البوابة: هل شرب الماء يرطب بشرتنا حقاً؟

الحقيقة والاساطير

لعل إحدى الأساطير التي لا تموت أبداً هي أن شرب الكثير من الماء يحسن البشرة عن طريق التخلص من التجاعيد وتقليل المسام ، من بين فوائد أخرى لمكافحة الشيخوخة. ولكن أطباء الجلدية لا يشترون هذا الكلام. ولا ينبغي لك أنت كذلك.

بينما يقول الجميع إن شرب الماء مهم للصحة العامة ويوصي الأطباء بشرب المزيد من الماء والمشروبات التي تحتوي على نسبة أقل من الكافيين أو السكر، إلا أن هناك عدد قليل من الأبحاث التي تثبت أن استهلاك المياه يؤثر على ترطيب الجلد أو المظهر العام لدى الأشخاص الأصحاء. تكمن المشكلة في الفيزياء الفعلية وراء كيفية تدفق المياه عبر أنظمتنا ؛ شرب الماء ضروري لأجسامنا لتعمل على النحو الأمثل ، ولمساعدة العناصر الغذائية في الوصول إلى الجلد من خلال تدفق الدم المناسب ، ولكن ليس بالضرورة أن يكون كل شيء ونهاية كل ما نحتاجه للبشرة الندية.

الحقيقة هي أنه عندما تشرب الماء ، فإنه لا يذهب تلقائيًا إلى الجلد - إنه يرطب الخلايا بمجرد امتصاصها في مجرى الدم وتصفيتها عن طريق الكلى. لذلك ، على المستوى الخلوي ، تعتبر مياه الشرب رائعة لأنها تغسل النظام وترطب الجسم بشكل عام.

جميلة البوابة: هل شرب الماء يرطب بشرتنا حقاً؟

الحقائق

1. عدم وجود أدلة: لا توجد أبحاث كافية لدعم فكرة أن شرب الماء سيحدث فرقًا كبيرًا في مظهر الجلد. إنها أسطورة مفادها أن شرب الماء سيساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة. لا توجد بيانات تدعم فكرة أن شرب كوب من الماء يساعد على ترطيب البشرة. من ناحية أخرى ، لا توجد بيانات توضح أن شرب أقل من ثمانية أكواب من الماء يوميًا ضار. التحذير الوحيد هو أن الجفاف الشديد سيؤثر على الجلد والجسم بالتأكيد.

يريد الجميع حلًا سريعًا عندما يتعلق الأمر بجعل البشرة تبدو أفضل ، ولكن شرب المزيد من الماء لن يساعد في التخلص من التجاعيد أو ملء البشرة إلا إذا كنت تعاني من الجفاف الشديد. لكنك تحتاج إلى الماء للبقاء بصحة جيدة ، وإذا كنت بصحة جيدة ، فقد لا تبدو بشرتك كما كانت عندما كنت أصغر سنًا ، لكنها ستبدو جيدة جدًا. لا يوجد الكثير من الدراسات التي بحثت في فوائد الماء ومقاومة الشيخوخة للبشرة. في دراسة تجريبية صغيرة ، نظر الباحثون في كيفية تأثير تناول الماء على الجلد. لكن النتائج كانت مختلطة. الأشخاص الذين كانوا يشربون بشكل روتيني قبل وقت قصير من بدء الدراسة لاحظوا زيادة في سمك الجلد.

2. فوائد مكافحة الشيخوخة: مع تقدم الإنسان في السن ، تفقد البشرة كثافتها بسبب تكسر الكولاجين والإيلاستين ، وينتهي الجلد ببعض الترهل والخطوط الدقيقة والتجاعيد. بالإضافة إلى ذلك ، يقل احتباس الرطوبة لديك. عندما تكون أصغر سنًا ، تصبح بشرتك أكثر سمكًا ، على الرغم من أنها قد تكون خشنة قليلاً ودهنية قليلاً. مع تقدمك في العمر ، تتقلص البشرة أيضًا. إن شرب المزيد من الماء لن يساعد في الحقيقة في أي من السيناريوهات.

3. متى يساعد الماء: الوقت الوحيد الذي يساعد فيه المزيد من الماء هو خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة عندما ترتفع فرص الإصابة بالجفاف. يمكن أن يكون الجفاف خطيرًا جدًا. مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، يعد شرب المزيد من المياه أمرًا حيويًا في الصيف.

جميلة البوابة: هل شرب الماء يرطب بشرتنا حقاً؟

النتيجة

يتفق جميع الأطباء على أن الماء مهم لصحة جيدة. لكن التقليل من التجاعيد وإضفاء الحيوية على بشرتك يرجع حقًا إلى الترطيب ونمط حياة صحي بشكل عام. "اشرب الماء ، وقلل من الكحول ، وامتنع عن التدخين ، ورطّب ، وارتدِ واقٍ من الشمس ، وحسّن تغذيتك. هناك بعض التحسينات الملحوظة للغاية في الجلد عندما يبدأ الناس في تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون.

وأخيراً اشرب الماء لأنه مهم لصحتك الجيدة. ولكن لا تتوقع أنه يزيل التجاعيد أو حب الشباب!

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