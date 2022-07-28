طبيب البوابة: كوفيد-19 يسبب انخفاض الدافع الجنسي مع استمرار تطور وتوسع وباء كوفيد-19 أو فيروس كورونا، لا يزال الباحثون يكتشفون المزيد من الاعراض المزمنة لما يعرف بأعراض ما بعد كوفيد-19 - الآثار طويلة المدى لعدوى كوفيد-19.

في وقت سابق ، كان من المعروف أن الأعراض الأكثر شيوعًا في الأسابيع والأشهر التي تلي الإصابة بعدوى كوفيد-19 تشمل في الغالب فقدان حاسة الشم وضيق التنفس. كما تم مؤخرًا إضافة التعب والطفح الجلدي وضبابية الدماغ كعلامات لما بعد كوفيد-19.

الآن ، أكد الباحثون أن أعراض ما بعد كوفيد أو أعراض كوفيد الطويل يشمل مجموعة "واسعة للغاية" من الأعراض ، والتي تم الإبلاغ عنها من قبل المصابين لأكثر من عامين. لقد حددوا أيضًا عدة مجموعات بناءً على عوامل مثل الجنس ، والمشاكل الصحية ، والعرق ، وما إلى ذلك ، والتي تكون أكثر عرضة للإصابة بـ كوفيد-19 لفترة طويلة.

طبيب البوابة: كوفيد-19 يسبب انخفاض الدافع الجنسي

أقل الأعراض المعروفة

وفقًا لتحليل السجلات الصحية لأكثر من 2.4 مليون شخص في جميع أنحاء إنجلترا ، فإن انخفاض الدافع الجنسي - والذي يتضمن صعوبات في القذف وقلة الرغبة الجنسية والهلوسة وتساقط الشعر هي أيضًا من بين مجموعة أوسع من أعراض كوفيد الطويلة. تتضمن هذه المجموعة المتنوعة من الأعراض أيضًا الآثار الجانبية الأقل شهرة مثل فقدان الذاكرة وعدم القدرة على أداء الحركات أو الأوامر المألوفة. نُشر البحث في مجلة نايتشر ميديسن.

طبيب البوابة: كوفيد-19 يسبب انخفاض الدافع الجنسي

المزيد عن البحث

تم أخذ البيانات بين يناير 2020 وأبريل 2021. وجد فريق الأطباء والباحثين أن ما يقرب من 500000 مريض مصاب بعدوى كوفيد، لم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى ، عانوا من 62 عرضًا بعد 12 أسبوعًا أو أكثر من الإصابة ، مقارنةً بأولئك الذين لم يعانوا من عدوى كوفيد.

ووجد الباحثون أيضًا أن الأعراض العامة التي تم تحديدها امتدت إلى أعضاء متعددة ويمكن تصنيفها تحت فئة واحدة من ثلاث فئات: أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال وضيق التنفس. الصحة العقلية والمشاكل المعرفية مثل القلق وضبابية الدماغ ؛ ومجموعة واسعة من الأعراض مثل الألم والتعب.

طبيب البوابة: كوفيد-19 يسبب انخفاض الدافع الجنسي

المجموعات الأكثر عرضة لفيروس كورونا لفترات طويلة

وجدت الدراسة أن النساء والشباب وأولئك الذين ينتمون إلى مجموعة عرقية أو مختلطة أو افريقية أخرى كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض ما بعد كوفيد.

كما أبلغ أشخاص من خلفيات فقيرة ومدخنون وأشخاص يعانون من السمنة عن أعراض مستمرة. شارك الباحثون أن أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية مثل مرض الاضطرابات الهضمية والصداع النصفي والتصلب المتعدد والألم العضلي الليفي والقلق والاكتئاب كانوا أيضًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض طويلة الأمد بعد الإصابة الأولية.

طبيب البوابة: كوفيد-19 يسبب انخفاض الدافع الجنسي

البحث عن أسباب استمرارية أعراض فيروس كورونا لفترات طويلة

نتائج الدراسة يمكن أن تساعد في فهم الأسباب والمساهمة في أعراض ما بعد كوفيد الطويلة. "النساء ، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية."

يمكن أن تساعد هذه الملاحظات المهنيين الصحيين على التركيز على حماية الفئات الضعيفة وتحديد عوامل الخطر التي يمكن أن تساهم في معاناتهم من الأعراض لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات.

طبيب البوابة: كوفيد-19 يسبب انخفاض الدافع الجنسي

كيف يمكن أن تساعد هذه النتائج؟

هذا البحث دليل على أن أعراض كوفيد الطويلة يمكن أن تشمل أيضًا العديد من المشكلات الصحية ، كما أن تضمين العلامات الأقل شهرة أمر بالغ الأهمية حتى لا يتجاهل المصابون أعراضهم ويمكن لمقدمي الرعاية الصحية توفير العلاج المطلوب. يجب على الأشخاص الذين يقعون ضمن الفئات الضعيفة المعرضة لخطر أكبر أن يراقبوا أعراضهم وأن يتخذوا الخطوات اللازمة لتحسين مناعتهم.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: جدري القرود يثير حالة طوارئ عالمية

طبيب البوابة: ما علاقة طنين الأذن بعدوى كورونا؟