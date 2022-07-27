طبيب البوابة: جدري القرود يثير حالة طوارئ عالمية في حين أن العالم بدأ مؤخرًا في التعافي من جائحة كوفيد-19 المميت ، إلا أن اكتشاف جدري القرود ، وهو مرض قاتل وجد في الولايات المتحدة وأوروبا ، قد أزعج العديد من البلدان وتسبب في الفوضى. تم الإبلاغ عن 3413 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود ووفاة واحدة لمنظمة الصحة العالمية.

طبيب البوابة: جدري القرود يثير حالة طوارئ عالمية

نشأت الفيروس

يعد فيروس جدرى القرود عدوى خفيفة تنجم عن الحيوانات الإفريقية البرية الشرسة. تم اكتشاف المرض لأول مرة في عام 1958 عندما حدث تفشي للجدري في مستعمرات القردة التي تم الاحتفاظ بها للفحص. في ذلك الوقت ، أطلق على هذا المرض اسم "جدري القرود" كما ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وتم اكتشاف جدري القرود لأول مرة في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تتشابه أعراض هذا المرض مع أعراض الجدري. كما تم اكتشاف العدوى لدى السناجب والجرذان الغامبية بصرف النظر عن القرود. معظم الغابات الاستوائية المطيرة الأفريقية مستعمرة من قبل الحيوانات المعرضة لهذا المرض. ومع ذلك ، فإن انتشار جدري القرود في أجزاء أخرى من العالم يتسبب في فوضى.

طبيب البوابة: جدري القرود يثير حالة طوارئ عالمية

المتغيرات من جدري القرود

سلالة الكونغو وسلالة غرب أفريقيا هما نوعان مختلفان من جدري القرود. سلالة الكونغو أكثر فتكًا من سلالة غرب إفريقيا. في حين أن معدل الوفيات في سلالة الكونغو يبلغ 10 ٪ ، فإن سلالة غرب إفريقيا لديها معدل وفيات أقل بنسبة 1 ٪.

طبيب البوابة: جدري القرود يثير حالة طوارئ عالمية

كيف يمكن أن يصاب البشر

يمكن أن ينتقل هذا المرض إلى البشر إذا تعرضوا للعض من قبل حيوان مصاب بجدر القرود أو لامسوا دم الحيوان المصاب أو سوائل الجسم أو الفراء. قد يؤدي استهلاك لحم الحيوان المصاب دون طهيه بشكل صحيح إلى انتشار هذه العدوى.

يمكن أن ينتقل المرض بين البشر عن طريق ملامسة الملابس أو الفراش أو المناشف التي يستخدمها الشخص المصاب بطفح جلدي أو بثور جلدية أو قشور. يمكن أيضًا أن تكون قطرات السعال والعطس للشخص المصاب ملوثة. كما يشتبه في أن الفيروس ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي كما أفاد الخبراء. ومع ذلك ، فإن الفيروس ليس معديًا جدًا بين البشر.

طبيب البوابة: جدري القرود يثير حالة طوارئ عالمية

أعراض جدري القرود

فترة الكمون لفيروس جدري القرود هي 21 يومًا تبدأ بعدها الأعراض في الظهور. تكون أعراض جدري القرود أخف مقارنة بأعراض الجدري. الحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق وتضخم الغدد الليمفاوية هي بعض أعراض فيروس جدري القرود. بعد هذه الأعراض ، يبدأ الناس في الإصابة بطفح جلدي على جلدهم والذي غالبًا ما يبدأ في الظهور على وجوههم ثم ينتشر إلى أجزاء الجسم الأخرى. يستمر الطفح الجلدي في الانتشار حتى تشكل قشرة وتختفي. يستمر هذا المرض لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

طبيب البوابة: جدري القرود يثير حالة طوارئ عالمية

هل جدري القرود مرض مميت؟

كما ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) ، في أماكن مثل وسط أفريقيا التي لا توجد بها مرافق رعاية صحية كافية ، يموت 1 من كل 10 أشخاص مصابين إذا كانوا عرضة للفيروس. ومع ذلك ، في معظم الحالات يتعافى المرضى في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

طبيب البوابة: جدري القرود يثير حالة طوارئ عالمية

علاج فيروس جدري القرود

لا يوجد علاج محدد تم اكتشافه لفيروس جدري القرود. ينصح طبيا المرضى بالبقاء معزولين في المستشفى حتى لا ينتشر المرض وتعالج الأعراض إذا تكررت. تستخدم لقاحات الجدري في الولايات المتحدة لمرضى جدري القرود بنسبة 85٪. ثبت أيضًا أن مضادات الفيروسات والغلوبيولين المناعي للكسينية قابلة للشفاء لمرضى جدري القرود.

طبيب البوابة: جدري القرود يثير حالة طوارئ عالمية

الإجراءات التي يمكنك اتخاذها للوقاية من جدرى القرود

نصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الناس بالابتعاد عن تلك المستعمرات التي تسكنها الحيوانات المصابة بجدر القردة. كما يُمنع منعًا باتًا ملامسة مواد مثل فراش الحيوان المصاب. يوصى بالعزل للمرضى المصابين بجدرى القرود.

في حالة اتصال شخص ما بالمريض أو الحيوان المصاب ، فعليه / عليها غسل يديه بشكل صحيح بالماء والصابون أو استخدام معقم فعال قائم على الكحول. ارتداء مجموعة معدات الوقاية الشخصية أثناء علاج المريض أمر لا بد منه لأخصائيي الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية.

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