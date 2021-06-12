طبيب البوابة: كيف تؤثر الصودا على جهاز المناعة لدينا؟

لا شيء أفضل من كوب من الصودا المبردة في هذا الطقس الصيفي الحار. لكن الأخبار السيئة هي أن المشروبات الغازية ضارة بصحتك ...

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فكوب الصودا لا يضر محيط الخصر لديك فحسب ، بل إنه يضر أيضًا بصحة قلبك وجهاز المناعة. نعم ، يمكن للصودا أن تدمر جهازك المناعي وتجعلك عرضة للإصابة بالعدوى.

كيف تضر الصودا بجهاز المناعة؟

تتكون الصودا بشكل أساسي من السكر ، والذي يُعرف عنه أنه يضعف جهاز المناعة. هذا يمكن أن يعيق الطريقة التي يحارب بها جسمك المرض.

فيما يلي خمس طرق يمكن للصودا أن تعيق نظام المناعة لديك:

يغذي البكتيريا السيئة

يحتوي 350 مل فقط من الصودا على حوالي 39 جرامًا من السكر ، وهو مُضيف للعديد من المشكلات الصحية عند تناولها بكميات زائدة. يعمل السكر كأرض خصبة للبكتيريا والفيروسات ويساعدها على الانتشار بسهولة في جميع أنحاء الجسم. يقوم السكر أيضًا بقمع جهاز المناعة.

يزيد من خطر إصابتك بالعدوى

هذا ينطبق على الجميع ، ولكن ينطبق بشكل أكبر على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2. يؤثر السكر الموجود في الصودا على خلايا الدم البيضاء بجهاز المناعة ، والتي تعد مهمة لمحاربة العدوى. تسمى خلايا الدم البيضاء خلايا الدم القاتلة. وبالتالي ، فمن الأفضل أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 لا يستهلكون الصودا.

يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

يمكن أن يؤدي شرب الصودا بانتظام إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. يمكن أن يؤدي شرب المشروبات المحلاة بالسكر بشكل روتيني إلى تقليل حساسية الإنسان للأنسولين ، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا للإصابة بمرض السكري من النوع 2. بصرف النظر عن خفض الصودا ، يمكن أن يساعد تقليل الدهون المشبعة أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

الالتهابات

يمكن أن تسبب الصودا في حدوث التهاب في الجسم ، والذي لا يعيق الجهاز المناعي فحسب ، بل يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة في وقت لاحق من الحياة ، وقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون الصودا بانتظام مقابل أولئك الذين يشربون دايت الصودا أو الحليب أو الماء فقط لديهم مستويات أعلى من حمض اليوريك ، والتي يمكن أن تعزز الالتهاب ومقاومة الأنسولين.

زيادة خطر الإصابة بالسمنة

يمكن أن يكون لزيادة الوزن تأثير سلبي على جهاز المناعة وشرب الصودا بانتظام يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت. تقدم المشروبات الغازية سعرات حرارية فارغة ، مما يعني أنها لا تحتوي على أي قيمة غذائية. السعرات الحرارية في الصودا تفعل العكس تمامًا لإثبات أي فوائد صحية - فهي تسبب الضرر.

من انخفاض إنتاج السيتوكين إلى وظيفة الخلايا الليمفاوية المتغيرة ، يمكن أن تؤثر السمنة على جهاز المناعة بطرق مختلفة.

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