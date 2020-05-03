طبيب البوابة: علاج سحري للتخلص من ندبات حب الشباب

هل سبق لك وحاولت علاج ندبات حب الشباب على وجهك ولكنك لم تنجح؟ حتى تتمكن من استعادة الثقة في الجاذبية والتوهج والنعومة على وجهك ننصحك باستخدام هذه العلاجات المنزلية البسيطة:

تظهر ندبات حب الشباب على بشرة الوجه عندما تختفي البثور أو عندما لم تلتئم البثرة بالكامل وطورت نسيجا ضاما ليفيا. علاج الندبات ليست سوى مسألة وقت وخيار جيد للعلاج المناسب.

يعزو الأطباء وعلماء الفسيولوجيا ندوب حب الشباب إلى خمسة أسباب رئيسية :

الغذاء الدهني.

الهرمونات.

البكتيريا التي تتغذى بشكل خاص على حب الشباب.

الضغط العصبي؛ على الرغم من النفسية ، فإن آثاره الفسيولوجية ذات صلة.

الأوساخ التي تزيد من احتمالات تكاثر البكتيريا.

أفضل علاج:

صودا الخبز Baking Soda

علاج غير مكلف يمكنك العثور عليه في كل مكان ، بينما يعتبر من بين المنتجات الطبيعية الأكثر تنوعًا ، فهو يزيل ندبات حب الشباب بطريقة فعالة للغاية.

عملية التحضير:

اخلط صودا الخبز مع الماء الدافئ حتى تحصل على معجون.

ضعي المعجون على وجهك بلطف حيث سيخفف ندبات حب الشباب.

يدلك لمدة دقيقتين ، عليك غسل العجين بالماء الدافئ ثم الماء البارد لإغلاق المسام. ثم استخدام كريم مرطب أساسه مائي.

وينصح بالتوقف أو تقليل المأكولات الدهنية والمقلية والوجبات السريعة التي تحتوي على صلصات المايونيز، وتقليل الشوكولاتة بالحليب.

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