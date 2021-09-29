طبيب البوابة: كيف تتعامل مع مشاعرك السلبية؟ بين الحين والآخر نواجه مشكلة خارجة عن إرادتنا. ومن دون تفكير نردد "هذا ليس عدلاً" أو "لا ينبغي أن أعاني من هذه المشكلة" ، على الرغم من أن طرق التفكير هذه تزيد الألم سوءًا.

هناك طريقة صحية للتفكير خلال هذه المواقف. بدلاً من التركيز على الكيفية التي نود أن يكون بها شيء ما مختلفًا ، سوف نتعرف على المشكلة أو الموقف ونتقبلها كما هي. تذكر أن القبول لا يعادل الإعجاب أو التغاضي عن شيء ما.

إن تعلم قبول المشكلات الخارجة عن سيطرتنا ببساطة سيؤدي إلى تقليل القلق والغضب والحزن عند التعامل معها. على سبيل المثال ، اكتشفت أنه لم يتم اختيارك لوظيفة شعرت فيها أنك أفضل مرشح.

من السهل التفكير في "هذا ليس عدلاً - لقد فعلت كل شيء بشكل صحيح! كنت أفضل واحد هناك. لا يمكنهم فعل هذا بي". في حين أننا بمجرد قبول المشكلة، يمكن أن يكون لدينا طرق مختلفة في التفكير مثل "من المحبط أنني لم أحصل على الوظيفة ، لكن ربما كان الشخص الأخر بحاجة أكثر للوظيفة مني".

طبيب البوابة: كيف تتعامل مع مشاعرك السلبية؟

إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها تهدئة مشاعرنا السلبية هي إيجاد طريقة ممتعة لإشراك كل من حواسنا الخمس:

اختر نزهة لطيفة في مكان ما وركز على المعالم السياحية .

اسمع شيئًا ممتعًا مثل الموسيقى أو الطبيعة .

خذ حمامًا دافئًا أو احصل على تدليك .

تناول القليل من الطعام - ليس من الضروري أن تكون وجبة كاملة .

ابحث عن بعض الزهور أو رش العطر أو الكولونيا التي ترغب فيها .

نحن لا ندرك ذلك ولكن المشاعر السلبية تقل تدريجيا أو على الأقل تقل حدتها بمرور الوقت. غالبًا ما يكون من المفيد تشتيت انتباهنا حتى تهدأ المشاعر. هناك طريقة أخرى ستكون بمثابة تذكير لهذه الفكرة وهي اتباع الخطوات:

• أولاً ، الانخراط في الأنشطة التي تتطلب التفكير والتركيز. قد تكون هذه هواية أو مشروع أو عمل أو مدرسة.

• ثانيًا ، ركز على شخص ما أو شيء آخر غيرك. يمكنك التطوع أو القيام بعمل صادق أو القيام بأي شيء من شأنه أن يساهم في قضية أو شخص.

• ثالثًا ، انظر إلى وضعك مقارنةً بشيء أسوأ. تذكر وقتًا كنت تشعر فيه بألم إضافي أو عندما كان شخص آخر يمر بموقف أكثر صعوبة.

• رابعًا ، افعل شيئًا من شأنه أن يخلق عاطفة منافسة. هل تشعر بالحزن؟ شاهد فيلمًا مضحكًا. تشعر بالتوتر؟ استمع إلى موسيقى هادئة.

• التالي هو التخلص من الأفكار السلبية عن طريق دفعها بعيدًا عن عقلك. تخيل كتابة مشكلتك على قطعة من الورق ، ارفض تصديق الأشياء حتى وقت أفضل بكثير.

• قم بإنشاء فترة قلق في يوم واحد واستخدمها فقط لتصفح الأفكار الإشكالية ، وهذا سيساعدنا على تحديد ما إذا كانت مخاوفنا واقعية أو أن بعض القلق غير الواقعي وغير الواقعي هو إيجاد مكان في أذهاننا. بمجرد تحديد المخاوف، انتقل إلى كل من المخاوف الواقعية وإيجاد حل لها. تذكر، بصرف النظر عن فترة القلق، أن بقية اليوم هي منطقة فترة القلق لدينا، أي فكرة أو قلق يدور في أذهاننا أثناء منطقة خالية من القلق يجب التعامل معه في فترة القلق فقط.

طبيب البوابة: كيف تتعامل مع مشاعرك السلبية؟

الخلاصة:

بينما نحاول اعتماد طرق المعالجة المذكورة أعلاه ، سيكون الأمر صعبًا في البداية ، وسيتعين علينا بذل جهد واع لمعالجتها واستخدامها. تذكر أن الخطوة الأولى ليست سهلة أبدًا ، ولكن بمجرد أن يتعلق الأمر بنظام معتقداتك ، فسيصبح هذا تلقائيًا في أي وقت من الأوقات.

في النهاية، أريد فقط أن أضيف أن هذه التقنيات تقربنا خطوة أقرب إلى العقل الحكيم ، حيث سنكون قادرين على اتخاذ خيار بناء والتعامل بشكل منتج ، مما سيساعد في الحفاظ على عواطفنا قابلة للإدارة حتى نتمكن من حلها. المشكلة.

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