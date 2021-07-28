طبيب البوابة: 5 مؤشرات للغة الجسد تشير إلى الضيق النفسي

الضيق النفسي هو حالة من المعاناة العاطفية للإنسان والتي ترتبط بمتطلبات يصعب تلبيتها في الحياة الواقعية. يحتاج الضيق النفسي إلى مزيد من العناية والاهتمام لأنه يؤدي إلى الإحباط والمعاناة في حياة الإنسان...

هذه هي المشاعر غير السارة التي تشعر بها عندما تحمل نفسك فوق طاقتها. لمساعدة شخص ما على التأقلم معها، عليك أولاً معرفة علامات الاضطراب النفسي. فيما يلي أدلة خفية للغة الجسد تشير إلى الضائقة النفسية.

الاستجابة الجامدة

في كثير من الأحيان ، يميل الناس إلى التجمد في بعض المواقف المحفزة. يستمر الناس في البرود وسط بعض المواقف غير الصحيحة أو المهددة للحياة. وبالمثل ، إذا تم إخطار شخص ما بأخبار قاسية أو جريمة ، فإنه يرد بنفس الطريقة الباردة. هذه واحدة من العلامات التي تدل على أن الشخص يعاني من ضائقة نفسية عميقة.

الحركة المتكررة

تساعد الحركة المتكررة الناس في التعامل مع التوتر. عندما يحدث شيء فظيع أو يتم تلقي خبر سيئ ، لا يظهر على البالغين فقط ، بل الأطفال أيضًا، علامات التأرجح مثل حركة المشي ذهابًا وإيابًا أو تحريك الذراعين أو الارجل. هذا يجسد رقة الموقف ويساعدهم على التعامل مع التوتر.

وضعية الجنين

وفقًا للبحث ، يشير إلى أن جزءًا من الأخبار الساحقة يتم تسجيله في نفس منطقة الدماغ التي تعرض فيها شخص ما للضغط الجسدي. لذلك ، حتى أثناء الاستماع إلى الأخبار الكارثية تميل إلى الشعور بالخوف. غالبًا ما يشعر الناس بأنهم في وضع جنيني وضعف بعد الاستماع إلى الأخبار السيئة.

الأصابع المتشابكة

هذا هو السلوك الذي يظهر عادة عندما يكون الشخص منزعجًا أو مضطربًا. يتم تنفيذ السلوك دون وعي من قبل الناس عن طريق تشابك أصابعهم المتيبسة. تشير الأصابع المتيبسة إلى الإدراك الواعي وزيادة التحفيز اللمسي. غالبًا ما شوهد سلوك الإصبع المتشابك هذا عند الأشخاص أثناء مخاطبتهم لأخبار حساسة أو التعامل مع صدمات معينة.

عض الشفاه

لقد رأينا في كثير من الأحيان هذا السلوك مع الناس من حيث مواجهة بعض خيبة الأمل في موقف ما أو مواجهة حشد كبير للاعتذار العلني. هذا السلوك هو علامة على الضيق الشديد. إنه يتواصل مع الناس بشكل طبيعي عن عجز المرء وضيقه النفسي في الحياة. مع مرور الوقت ، نتكيف مع هذا السلوك ونبدأ في فهم ما يعنيه بالفعل.

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