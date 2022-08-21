طبيب البوابة: كيف تحسن فرصك في أن تصبح أباً؟ هل تخطط أنت وشريكك لتكوين أسرة؟ على الرغم من أن المرأة هي التي تحمل الطفل ، فإن دور الرجل في حملها أمر بالغ الأهمية. لكي يحدث الإخصاب ، يجب أن تكون الحيوانات المنوية لديك صحية وقوية بما يكفي للوصول إلى بويضة المرأة واختراقها.

ستؤدي ممارسة الجنس في وقت قريب من وقت التبويض لشريكك إلى زيادة فرص الحمل. من أجل تحسين فرصك في أن تصبح أبًا في وقت مبكر ، يمكنك محاولة دمج هذه التغييرات في نمط الحياة الصحي في روتينك اليومي.

طبيب البوابة: كيف تحسن فرصك في أن تصبح أباً؟

درجة حرارة الحيوانات المنوية

قد يساعد الحفاظ على برودة الخصيتين في الحفاظ على جودة الحيوانات المنوية سليمة. إذا كانت وظيفتك تنطوي على العمل في بيئة حارة ، فتأكد من أخذ فترات راحة منتظمة في مكان أكثر برودة. إذا كان عملك يتضمن الجلوس لفترات طويلة ، فحاول النهوض والتحرك بانتظام طوال اليوم. يُعتقد أيضًا أن ارتداء الملابس الداخلية الضيقة يمكن أن يزيد من درجة حرارة الخصيتين. ارتدي ملابس داخلية فضفاضة مثل شورت بوكسر أثناء محاولتك إنجاب طفل.

طبيب البوابة: كيف تحسن فرصك في أن تصبح أباً؟

ممنوع التدخين والشرب

يمكن أن يقلل التدخين من خصوبتك إلى حد كبير عن طريق جعل من الصعب على الحيوانات المنوية شق طريقها إلى قناة فالوب وتخصيب البويضة. إذا كنت مدخنًا ، يجب أن تتوقف عن التدخين إذا كنت تريد أن تصبح أبًا.

وجد بحث نُشر في مجلات SAGE أن التدخين المفرط (> 20 سيجارة في اليوم) مرتبط بانخفاض عدد الحيوانات المنوية. ووجدوا أيضًا أن الاستهلاك المعتدل / المرتفع للكحول (≥ 15.4 جم / يوم) كان مرتبطًا بزيادة في الحيوانات المنوية غير الطبيعية شكليًا. قد يساعد الحد من تناول الكحول عند محاولة الحمل على زيادة الخصوبة.

طبيب البوابة: كيف تحسن فرصك في أن تصبح أباً؟

تناول طعامًا جيدًا، وحافظ على لياقتك

يعد تناول نظام غذائي متوازن بانتظام والحفاظ على وزن صحي أمرًا ضروريًا للحفاظ على الحيوانات المنوية في حالة جيدة. وهذا يشمل تناول ما لا يقل عن 5 حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم ؛ وتناول وجبات غنية بالألياف والنشا مثل البطاطس أو الخبز أو الأرز أو المعكرونة. قم أيضًا بتضمين الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض واللحوم وبعض بدائل الألبان أو منتجات الألبان في نظامك الغذائي.

إذا كنت تعانين من زيادة الوزن وتحاولين إنجاب طفل ، فيجب أن تحاولي إنقاص بعض الوزن باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. يمكن أن تؤثر زيادة الوزن على جودة الحيوانات المنوية وكميتها.

طبيب البوابة: كيف تحسن فرصك في أن تصبح أباً؟

تجنب التوتر

يمكن أن يقلل التوتر من الدافع الجنسي ، مما يقلل من عدد مرات ممارسة الجنس ، مما قد يقلل من فرصك في الحمل. يمكن أن يحد الإجهاد الشديد أيضًا من إنتاج الحيوانات المنوية. لقد وجدت الدراسات أن الرجال الذين يشعرون بالتوتر أكثر من اللازم وفي كثير من الأحيان يكونون أكثر عرضة لانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون ، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية ، وإنتاج الحيوانات المنوية بشكل غير طبيعي ، وانخفاض حركية الحيوانات المنوية. لذلك عند محاولة الحمل ، تعلّمي كيفية الاسترخاء واتخذي خطوات واعية وسلمية لتقليل التوتر الذي تتعرضين له في حياتك اليومية.

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