طبيب البوابة: 5 علامات توضح موعد الخصوبة كل شهر إن محاولة إنجاب طفل هي مرحلة مثيرة للغاية. إذا كنتِ لا تستطيعين الانتظار حتى تصبحي أماً وترغبين في الحمل قريبًا ، فإن معرفة موعد التبويض يمكن أن يزيد من فرصك في الحمل. يتم احتساب دورتك الشهرية من اليوم الأول من دورتك الشهرية وحتى اليوم الأول من دورتك الشهرية التالية. تحدث الإباضة كل شهر ، عندما يطلق مبيضك بويضة للتخصيب. يحدث بعد حوالي أسبوعين من بدء الدورة الشهرية. لذا ، إذا كانت دورة الحيض لديك 28 يومًا ، فستحدث الإباضة في اليوم الرابع عشر. إذا كانت الدورة الشهرية تستغرق 31 يومًا ، فمن المحتمل أن تحدث الإباضة في اليوم 17.

يمكن أن تؤدي ممارسة الجنس عندما تكون خصوبتك في ذروتها إلى تحسين فرص الحمل. علاوة على ذلك ، من خلال الانتباه إلى علاماتك وإشاراتك الجسدية ، يمكنك تقدير نافذة الخصوبة المرتفعة لديك ووقت ممارسة الجنس بشكل مناسب. فيما يلي بعض العلامات التي يسهل التعرف عليها لمعرفة موعد الإباضة كل شهر:

طبيب البوابة: 5 علامات توضح موعد الخصوبة كل شهر

العلامة رقم 1: تغير في مخاط عنق الرحم

يمكن أن تشير مراقبة إفرازات عنق الرحم ، والتي تسمى أيضًا الإفرازات المهبلية ، إلى الكثير عن مرحلة الإنجاب وحتى الصحة الإنجابية بشكل عام. عندما لا تكونين في مرحلة التبويض ، فقد يكون مخاط عنق الرحم لديك ضئيلًا أو معكرًا. ومع ذلك ، عندما تكونين في فترة الخصوبة ، يصبح قوام المخاط واضحًا ومطاطيًا. يساعد هذا النوع من الإفرازات الحيوانات المنوية على الوصول إلى البويضة بسهولة أكبر.

طبيب البوابة: 5 علامات توضح موعد الخصوبة كل شهر

العلامة رقم 2: زيادة الدافع الجنسي

نعم ، جسمك يخبرك أن الوقت مناسب لإنجاب طفل! عندما تكونين في فترة الخصوبة وقرب موعد الإباضة ، سترتفع هرموناتك مثل الإستروجين وتزيد من الدافع الجنسي ، المعروف أيضًا باسم الرغبة الجنسية. وفقًا للبحث ، تستمر هذه المرحلة من زيادة الرغبة الجنسية لمدة ستة أيام تقريبًا. من المعتقد أيضًا أنه في هذه المرحلة ، ستشعر السيدة برغبة أكثر في الجنس وشريكك سيكون أكثر انجذابًا إليك.

طبيب البوابة: 5 علامات توضح موعد الخصوبة كل شهر

العلامة رقم 3: وجع الثدي

قد تشعرين بألم أو ثقل في ثدييك خلال فترة زمنية معينة كل شهر. قد يكون هذا مؤشرًا على أنك في فترة قريبة من دورة التبويض. أثناء فترة التبويض ، تكون مستويات هرمون الاستروجين وهرمون اللوتنة أعلى وقد يحفز الإستروجين أنسجة الثدي ، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة أو الألم في الثديين. حتى بعد انتهاء التبويض ، ينخفض ​​هرمون الاستروجين ويزداد هرمون البروجسترون ، مما قد يؤدي إلى ألم الثدي أو تقرح الحلمة.

طبيب البوابة: 5 علامات توضح موعد الخصوبة كل شهر

العلامة رقم 4: تغيير في موضع عنق الرحم

يقع عنق الرحم في الجزء العلوي من المهبل ويميل إلى التغير طوال الدورة الشهرية. عندما تقترب من الإباضة ، يصبح عنق الرحم أعلى وأكثر ليونة وانفتاحًا. بعد انتهاء الإباضة ، يصبح موضع عنق الرحم منخفضًا ، ويكون عنق الرحم أكثر صلابة وجفافًا وإغلاقًا. يمكنك التحقق من وضع عنق الرحم في المنزل ، ويفضل بعد الاستحمام. مع بعض الممارسة ، ستتمكنين من تحديد التغييرات قبل الإباضة وبعدها.

طبيب البوابة: 5 علامات توضح موعد الخصوبة كل شهر

علامة رقم 5: أدوات توقع الإباضة

هناك أدوات تنبئ بموعد الإباضة وهي شرائط اختبار البول التي يمكن أن تساعدك على اكتشاف الإباضة الوشيكة. إذا كان الاختبار إيجابيًا ، فهذا يعني أن هناك المزيد من إنتاج الهرمون اللوتيني (LH) في الجسم. يؤدي هذا الهرمون إلى إطلاق البويضة من المبيض. هناك مجموعة متنوعة من أدوات التنبؤ بالإباضة ، والتي يمكنك شراؤها من الصيدلية أو عبر الإنترنت. الجانب السلبي هو أن هذه قد لا تعمل بشكل جيد للأشخاص الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض ، وقد لا تكون النتائج دقيقة دائمًا.

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