طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من موجة الحر الشديدة؟ لم يعد الطقس الحار يقتصر على منطقة جغرافية محددة، فبعد موجة الحر الشديدة التي ضربت المملكة المتحدة وعدداً من الدول الأوروبية بداية هذا الصيف، أصبحت الوقاية من أعراض ارتفاع درجات الحرارة أمراً ضرورياً. وفقاً للخبراء، يمكن لأي شخص أن يعاني من الإرهاق الحراري ، والذي تشمل أعراضه الصداع والارتجاف والدوخة والعطش. ولكن طالما أن الشخص يبرد جسمه في غضون 30 دقيقة ، فإن الإرهاق الحراري ليس خطيرًا في العادة.

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من موجة الحر الشديدة؟

مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم الأساسية عن 40.6 درجة مئوية ، فإن ذلك يؤدي إلى الإصابة بضربة شمس ، وهي حالة أكثر خطورة. يمكن أن تؤدي إلى تلف الأعضاء على المدى الطويل والوفاة وحالات الطوارئ الطبية الأخرى. من بين الأعراض التنفس السريع والتشنجات والارتباك والغثيان.

في حين أن الأشعة فوق البنفسجية ومستويات الرطوبة العالية مفيدة في كثير من الأحيان لمرضى الصدفية ، فإن الوضع يختلف بالنسبة لأولئك المصابين بالأكزيما. في الواقع ، إذا كان الشخص يعاني من هذه الحالة ، فمن الضروري عدم السماح للجلد بالسخونة الزائدة لأن حرارة الصيف يمكن أن تؤدي إلى تهيج الجلد واحمراره بشكل أكبر.

تجلب الحرارة الزائدة معها العرق المفرط الذي يمكن أن يؤثر على أكثر من الوجه فقط. قد يتسبب مزيج العرق والبكتيريا والاحتكاك من الملابس أيضًا في حدوث تسلخات مؤلمة ومزعجة في منطقة الظهر والصدر والافخاذ.

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من موجة الحر الشديدة؟

من هي الفئات الأكثر عرضة للخطر؟

يتأثر الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق أو الرياضيين أكثر من غيرهم بارتفاع درجات الحرارة ويمكن أن يتعرضوا لخطر الوفاة. كذلك يمكن للحرارة المرتفعة أن تجعل الأمراض المزمنة أسوأ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي ومرض السكري. لذا يفضل أن يبقى الأشخاص الذين يعانون من هذه الامراض البقاء في المنازل اثناء موجات الحر في أجواء معتدلة إلى باردة نسبية.

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من موجة الحر الشديدة؟

وفيات موجات الحر

أشار بحث نُشر في مجلة The Lancet العام الماضي إلى حدث ما لا يقل عن 500000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام نتيجة للحرارة المفرطة ، مع زيادة أكثر في البلدان ذات الدخل المنخفض. على الرغم من وفاة العديد من الأشخاص بسبب نزلات البرد ، إلا أن الخبراء يدعون أن هذا من المتوقع أن يتغير.

هذا وكشفت العديد من الدراسات أن الحرارة يمكن أن تسبب أيضًا انخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة لدى كل من النساء الحوامل والأطفال. توجد أيضًا مخاطر أقل وضوحًا. وفقًا لمحاضر البيئة بجامعة أكسفورد ، لورانس وينرايت ، غالبًا ما تؤدي موجات الحر إلى زيادة مشاكل الصحة العقلية.

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من موجة الحر الشديدة؟

الحرارة الشديدة ترتبط بارتفاع معدل الوفيات

وفقًا للخبراء ، تحدث المزيد من الوفيات في وقت أقرب في الصيف لأن أجساد الناس لا يكون لديها الوقت للتأقلم. الموقع مهم أيضًا ؛ يكون الناس أكثر عرضة للخطر في المناطق التي تكون فيها الحرارة غير مألوفة أو يكون الناس فيها أقل تعرضًا لها. ومع ذلك ، هناك قيود ، والأفراد في جميع أنحاء العالم ، وخاصة أولئك الذين يجب أن يستمروا في العمل في الصناعات التي تتطلب مجهودًا بدنيًا مثل البناء ، معرضون للخطر في الطقس الحار للغاية الناجم عن تغير المناخ.

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من موجة الحر الشديدة؟

كيف تحمي نفسك من موجة الحر الشديدة

قدمت العديد من منظمات الصحة العامة الأوروبية نصائح حول ذلك من أبرزها تجنب الجهد قدر الإمكان وشرب الكثير من الماء. فيما يلي بعض الخطوات لحماية نفسك من الحرارة الشديدة:

البقاء داخل المنزل أو مكان العمل في بيئة باردة . قدر الإمكان. تأكد من شرب الكثير من الماء حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش. خطط لقضاء وقتك في الخارج بعناية . ارتدِ ملابس واقية من الشمس وملابس فضفاضة وذات تهوية جيدة وذات ألوان فاتحة . هدئ أعصابك عن طريق الاستحمام بماء بارد . لا تترك الأطفال أو الحيوانات في السيارات . ارتدِ زوجًا جيدًا من النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية لحماية عينيك ورؤيتك . تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والوجبات الصغيرة لإعطاء جسمك المزيد من الطاقة . استمر في التحقق من الأخبار المحلية للحصول على تحديثات حول الصحة والسلامة .

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